Un iranian și o româncă au fost puși sub acuzare după ce cei doi au încercat să pătrundă în baza navală care găzduiește forța de descurajare nucleară a Regatului Unit, relatează ITV News.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost puși sub acuzare în urma incidentului petrecut la Baza Navală HM Clyde, cunoscută sub numele de Faslane.

O declarație a Poliției Scoției a precizat: „Joi, 19 martie 2026, în jurul orei 17:00, am fost informați că două persoane au încercat să pătrundă în Baza Navală HM Clyde. Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani au fost arestați și acuzați în legătură cu incidentul.

Aceștia vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton luni, 23 martie. Ancheta este în curs de desfășurare”.

Cei doi au fost surprinși în afara bazei, iar surse din presă susțin că cei doi fie erau într-o misiune de supraveghere, fie pregăteau un atac.

Faslane găzduiește flota de submarine nucleare a Regatului Unit și sistemul de descurajare nucleară Trident. Marina Regală a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să pătrundă în bază.

De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului

O femeie din România ar fi participat la vânătoarea de oameni din Sarajevo. „Trebuie să fi ucis peste zece persoane”

