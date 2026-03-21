Video O româncă a fost pusă sub acuzare în Marea Britanie, după ce a încercat să intre cu un iranian într-o bază cu submarine nucleare

Submarin nuclear. Foto: Profimedia

Un  iranian și o româncă au fost puși sub acuzare după ce cei doi au încercat să pătrundă în baza navală care găzduiește forța de descurajare nucleară a Regatului Unit, relatează ITV News.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani și o femeie de 31 de ani au fost puși sub acuzare în urma incidentului petrecut la Baza Navală HM Clyde, cunoscută sub numele de Faslane.

O declarație a Poliției Scoției a precizat: „Joi, 19 martie 2026, în jurul orei 17:00, am fost informați că două persoane au încercat să pătrundă în Baza Navală HM Clyde. Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și o femeie din România în vârstă de 31 de ani au fost arestați și acuzați în legătură cu incidentul.

Aceștia vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton luni, 23 martie. Ancheta este în curs de desfășurare”. 

Cei doi au fost surprinși în afara bazei, iar surse din presă susțin că cei doi fie erau într-o misiune de supraveghere, fie pregăteau un atac. 

Faslane găzduiește flota de submarine nucleare a Regatului Unit și sistemul de descurajare nucleară Trident. Marina Regală a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să pătrundă în bază.

De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului

O femeie din România ar fi participat la vânătoarea de oameni din Sarajevo. „Trebuie să fi ucis peste zece persoane"

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
Kremlin
4
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
5
Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană...
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
big ben cu steagul marii britanii si al ue pe fundal
„O națiune de băutori de cafea”. La 10 ani după referendumul Brexit, britanicii sunt mai aliniați decât oricând cu Europa continentală
portavionul USS Gerald R. Ford la baza souda, creta
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia
Royal Air Force Typhoon
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar
regatul unit UK iran
Regatul Unit retrage tot personalul din Iran și închide ambasada de la Teheran
Recomandările redacţiei
scutul de la deveselu
Atacul iranian asupra bazei Diego Garcia: minciunile Teheranului și...
steguletele sua si ucrainei
Întâlnire SUA - Ucraina: delegația ucraineană a ajuns la Miami pentru...
plenul parlamentului
Sondaj. Ce partide ar vota românii la parlamentare: AUR continuă să...
pompa de benzina
Ziua și scumpirea. Prețul combustibililor a crescut peste noapte...
Ultimele știri
Cele patru întrebări cheie care ar putea defini următoarea fază a războiului din Iran: de la Strâmtoarea Ormuz la conducerea țării
Irakul a declarat forță majoră pentru câmpurile petroliere exploatate de companii străine, din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz
Șocul și durerea provocate de focarul de meningită din Marea Britanie: cum s-a răspândit boala până la Londra
Citește mai multe
