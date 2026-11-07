„O să fie un adevărat infern”: colaboratorii de la Casa Albă privesc cu teamă sfârșitul erei Trump

Moralul este la pământ la Casa Albă după înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, reiese din interviurile realizate de canalul MS NOW cu colaboratori ai administrației Trump. Aceștia se tem că luptele interne se vor înmulți în următorii doi ani, într-un context politic haotic. „Unii dau deja telefoane pentru a încerca să părăsească nava”, scrie 7sur7.be.

Prima apariție publică a lui Trump după înfrângerea electorală spunea deja multe. În timp ce republicanii înregistrau o serie de înfrângeri, președintele a invitat presa la șantierul noii sale săli de bal de la Casa Albă și le-a explicat celor prezenți ce marmură a ales pentru pardoseală. El și-a limitat comentariile privind scrutinul la strictul necesar.

Potrivit mai multor colaboratori ai Casei Albe intervievați de MS NOW, faptul că Trump nu își asumă nicio responsabilitate i-a determinat pe unii dintre ei să-și piardă speranța. De asemenea, aceștia se tem că va fi dificil să-l mențină concentrat asupra programului său politic în următorii ani.

Un președinte baricadat în Casa Albă

„Dacă lucrurile continuă așa, nu va mai fi nimic de salvat”, a declarat un fost funcționar care încă menține contacte regulate cu colaboratori care lucrează în continuare la Washington. „Pe ce se va concentra președintele în acești ultimi doi ani? Probabil pe șantierul său de la Casa Albă. Atenția președintelui s-a împrăștiat în toate direcțiile.”

Potrivit aceleiași surse, moralul angajaților din administrația prezidențială este la pământ. „Nimeni nu-și mai ascunde dorința de a pleca”, a declarat el. „Unii dau deja telefoane pentru a încerca să părăsească nava.” Altora, potrivit lui, li se recomandă, din precauție, să solicite un aviz juridic.

Haos

Cei care vor rămâne vor trebui să facă față la doi ani de haos și lupte interne, afirmă aceștia. „Toată lumea își va pune bețe în roate”, asigură un fost funcționar, având cunoștințe aprofundate despre relațiile interne. „Va fi un adevărat iad”, a declarat o sursă de la Casa Albă.

Nici găsirea de noi colaboratori nu va fi o sarcină ușoară. „Nimeni nu mai vrea să lucreze acolo. Nu va fi ușor să convingem candidații să renunțe la locurile de muncă bine plătite din sectorul privat pentru un post precar și de scurtă durată. Mulți oameni cred că, oricum, el nu va mai putea face nimic. Este o rață șchioapă”, explică un fost funcționar.

Editor : M.C