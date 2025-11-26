Trupele ruse din sectorul Donețk refuză ordinele de luptă. Într-o interceptare recentă, un comandat furios a început să-și amenințe subalternii că, dacă nu se vor conforma, vor deveni dezertori.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat marți, 26 noiembrie, o nouă conversație interceptată, care dezvăluie că trupele rusești din sectorul Donețk refuză să îndeplinească sarcini de luptă pe măsură ce presiunea pe front și numărul victimelor cresc, scrie Kyiv Post.

În înregistrare, un comandant rus raportează superiorului său că personalul aflat sub autoritatea sa a abandonat pozițiile din față și se retrage.

Superiorul său izbucnește imediat în injurii.

„Unde dracu' se întorc, unde dracu' se duc? O să le opresc radiourile chiar acum, la naiba –să-și miște fundurile înapoi către prima linie”, strigă ofițerul superior în rusă.

Judecând după tonul furios al „conversației”, unitatea nu a reușit să avanseze de câteva zile. Comandantul superior amenință că va eticheta întregul grup ca dezertori.

„Și apoi, la naiba! Dezertori nenorociți, înainte! Mișcați-vă! Ieri nu au putut să cucerească un post de supraveghere, iar acum nu pot nici măcar să treacă de afurisita aia de linie de copaci”, urla comandantul.

Interceptarea se adaugă unei serii tot mai mari de rapoarte ale Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR) care arată că moralul trupelor rusești împinse în așa-numitele „atacuri sinucigașe” cu pregătire minimă și victime aproape certe este în cădere liberă.

„Vreau să trăiesc”

HUR le-a reamintit soldaților ruși că cei care nu sunt dispuși să moară în atacuri frontale inutile mai au încă o cale de ieșire.

Agenția a promovat din nou linia telefonică de predare „Vreau să trăiesc” a Ucrainei – un bot Telegram care oferă instrucțiuni pentru militarii ruși care aleg să depună armele și să-și salveze viața.

Inițiativa „Vreau să trăiesc” a Kievului oferă instrucțiuni și garanții soldaților ruși care doresc să se predea în siguranță forțelor ucrainene.

Apelurile interceptate recent au dezvăluit, de asemenea, înrăutățirea condițiilor din armata rusă. Un soldat s-a plâns de lipsa proviziilor de bază, ceea ce a dus la moartea unor soldați în timpul transportului proviziilor, în timp ce altul a recunoscut că diverse persoane – inclusiv bucătari – erau folosite ca infanterie în timpul atacurilor frontale.

Editor : Sebastian Eduard