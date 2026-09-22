O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT)

Standard Chartered, Citigroup și alte bănci internaționale au gestionat miliarde de dolari provenind de la o companie fintech susținută de Kremlin, care a reușit să pătrundă în sistemul financiar global printr-o vastă operațiune de falsificare a documentelor. Sute de mii de fișiere obținute de Financial Times din interiorul A7, un grup înființat ca alternativă la sistemul occidental de plăți, dezvăluie modul în care acesta a folosit metode tradiționale de spălare a banilor pentru a transfera peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, în ciuda sancțiunilor impuse Rusiei. Grupul A7 a fost înființat de oligardul fugar moldovean Ilan Șor.

Unele plăți din documentele divulgate se refereau la bunuri extrem de sensibile legate de război, inclusiv echipamente militare și achiziții efectuate de serviciile de securitate ale Rusiei.

Companii-paravan și firme existente, pentru a accesa sistemul SWIFT

Deși A7 și-a lăudat inovațiile financiare, acesta s-a bazat pe o rețea de companii-paravan și de companii existente pentru a accesa sistemul SWIFT în vederea efectuării plăților. A ascuns utilizarea acestor agenți printr-o operațiune de falsificare la scară industrială, menită să producă facturi contrafăcute.

Numai conturile deținute la Standard Chartered din Hong Kong au primit 1,1 miliarde de dolari de la entități legate de A7 între sfârșitul anului 2024, când a fost înființat A7, și august 2025. În aceeași perioadă, DBS din Hong Kong a primit 273 de milioane de dolari, iar clienții Citigroup au primit 74 de milioane de dolari.

Clienții Deutsche Bank din Europa au primit aproximativ 18 milioane de dolari.

A7 a deschis conturi la First Abu Dhabi, cea mai mare bancă din Emiratele Arabe Unite, pentru 17 entități diferite, care au efectuat plăți către exterior în valoare de peste 1,8 miliarde de dolari. De asemenea, a utilizat conturi la JPMorgan Chase și DBS.

Înființată de celebrul oligarh moldovean fugar Ilan Șor

A7 a fost înființată inițial în Rusia și Kârgâzstan de către Ilan Șor, oligarh moldovean, cu sprijinul Promsviazbank (PSB), o bancă de stat cu legături strânse cu industria de apărare.

Șor a declarat agenției de știri de stat ruse Tass în iulie: „Oferim libertate companiilor și țărilor, deoarece sistemul nostru este imun la sancțiuni.”

Kremlinul a promovat A7 ca fiind principalul furnizor național de plăți transfrontaliere pentru importuri, de când băncile ruse au fost excluse din sistemul SWIFT după invazia din Ucraina în 2022.

Președintele rus Vladimir Putin și Narendra Modi, prim-ministrul Indiei, au discutat luna aceasta despre un „sistem de plăți ruso-indian” cu președintele PSB.

FT a găsit dovezi privind 100 de companii-paravan ale A7

FT a găsit dovezi privind 100 de companii-paravan ale A7 care au efectuat plăți în perioada acoperită de scurgerea de informații. Documentele menționează cel puțin încă 100 de astfel de grupuri, inclusiv cel puțin 61 în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgâzstan și 14 în Indonezia.

Deși majoritatea celor mai mari firme-paravan erau societăți fantomă controlate de A7, cea mai mare entitate plătitoare individuală a fost un organism de stat din Kîrgîzstan, acum închis, și anume Compania Comercială a Republicii Kîrgîzstan.

Cel puțin trei entități aveau sediul în Regatul Unit, unde A7 a fost supusă sancțiunilor în mai 2025. O entitate din Ungaria pare să fi fost canalul esențial pentru plățile către UE.

În cadrul schemei A7, companiile paravan se asigură că banii lichizi sunt depuși la bănci din cadrul sistemului SWIFT, care pot fi apoi folosiți pentru a achita facturi în străinătate pentru companii rusești. Conturile bancare din China au reprezentat destinația finală pentru puțin peste jumătate din fluxuri.

Adevărata amploare a rețelei de spălare de bani a A7

Zach Tvarozna, un fost analist bancar al guvernului SUA care a redactat un raport despre A7 publicat de Open Source Centre pe baza unei scurgeri de informații anterioare din cadrul companiei, a declarat că „noile date prezentate aici arată cu adevărat că adevărata amploare a rețelei de spălare de bani a A7 este mult mai mare decât și-a dat seama cineva până acum”.

El a adăugat că materialul „ar trebui să ne facă să ne gândim din nou la cât de greu este să menținem integritatea sistemului tradițional de corespondență bancară”.

A7 este în prezent un important furnizor de servicii de plăți pentru întreprinderile civile convenționale, compania susținând că gestionează aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei.

A7 a depus eforturi considerabile pentru a eluda controalele bancare împotriva spălării banilor. Societățile paravan produceau documente falsificate în prealabil, care creau o urmă documentară menită să ascundă tranzacțiile reale.

Aceasta includea o colecție de mii de ștampile de corporații, dintre care unele sunt false, în timp ce altele au fost preluate din documente reale ale unor companii care nu știau nimic despre acest lucru.

Companiile-paravan primeau instrucțiuni privind modul de prezentare a tipurilor de bunuri pe care le cumpărau, pentru a nu trezi suspiciuni. De exemplu, angajaților li se spunea să înlocuiască codurile vamale ale mărfurilor supuse sancțiunilor cu cele mai apropiate alternative posibile care nu erau supuse sancțiunilor.

De asemenea, aceștia depuneau eforturi susținute pentru a menține povești de acoperire plauzibile pentru cumpărători și vânzători.

Într-o conversație internă, angajații de la A7 discută o solicitare de conformitate din partea băncii cu privire la o plată care, în realitate, era pentru 500 de lunete cu vedere nocturnă, în valoare de 3,6 milioane de RMB (510.000 USD), efectuată în numele unui client rus în februarie 2025.

„Factura clientului era pentru o lunetă termică HR50L”, notează unul dintre angajați.

Angajații A7 elaboraseră deja documente falsificate în care se susținea că clientul cumpăra sticlă securizată, dar au luat în considerare posibilitatea de a emite facturi în care mărfurile să fie menționate ca încălțăminte.

Cu toate acestea, angajații și-au exprimat îngrijorarea că documentele ar trebui să rămână în concordanță cu facturile anterioare.

„Acest beneficiar a mai primit plăți descrise ca fiind camere foto/produse optice — nu vor ridica încălțămintea semne de întrebare?”, întreabă un angajat. „Bine, atunci, lasă-l la sticlă”, răspunde altul.

„Urme rusești” în documente

Angajații de la A7 discută, de asemenea, despre modul în care pot elimina ceea ce ei numesc „urmele rusești” din documente. Pe lângă schimbarea cumpărătorilor menționați, a produselor și a detaliilor de livrare a mărfurilor, aceștia dispuneau de strategii și de software pentru a se asigura că nu se trezeau suspiciuni din cauza apariției literelor alfabetului chirilic în orice document.

Compania fintech exploatează controalele din sistemul Swift, care se bazează pe faptul că banca expeditoare efectuează verificări adecvate asupra clienților. Ocolirea controalelor oricărei bănci membre deschide calea pentru ca A7 să trimită plăți prin intermediul sistemului.

În primele etape ale schemei sale, la sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025, A7 a trimis volume mari prin trei bănci din Kîrgîzstan: Eldik, Aiyl și Eurasian Savings Bank (ESB).

Înregistrările A7 arată că, în februarie 2025, Standard Chartered – care nu are nicio relație directă de corespondență cu aceste bănci din Kîrgîzstan – a ridicat suspiciuni. Conturile destinatarilor A7 de la această bancă au fost închise la scurt timp după aceea.

A7 și-a mutat apoi operațiunile, direcționând mai multe plăți prin Emiratele Arabe Unite.

First Abu Dhabi a gestionat cea mai mare parte a fluxurilor. Societățile paravan ale A7 au deschis peste o duzină de conturi la această bancă, din care au efectuat plăți în valoare de 1,3 miliarde de dolari și tranzacții între ele în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Banca a jucat, de asemenea, un rol crucial pentru A7, facilitând conversia dirhamilor emirati, prin intermediul corespondenților săi, în dolari, euro și renminbi — un serviciu vital pentru a permite decontarea transfrontalieră.

Cel puțin o entitate A7 a deschis, de asemenea, un cont la sucursala din Hong Kong a băncii DBS din Singapore. Documentele A7 arată că această entitate a primit plăți în valoare de 60 de milioane de dolari și a efectuat plăți în valoare totală de 207 milioane de dolari, deși nu este clar cât a trecut efectiv prin banca respectivă.

Amploarea reală a operațiunii a fost probabil mai mare. În date au fost menționate încă 17.500 de plăți, dar FT nu a putut stabili valoarea acestora.

Documentele includ, de asemenea, detalii privind biletele la ordin emise de A7 — angajamente de bază de a plăti purtătorului o sumă fixă — cu o valoare nominală de peste 20 de miliarde de dolari. Datele din scurgerea de informații au permis, de asemenea, FT să identifice conturile A7 din care au fost vândute cumpărătorilor ruși miliarde de Tether, o monedă stabilă ancorată la dolar utilizată pentru plăți internaționale.

Documentele arată că bănci, printre care și FAB, au adresat cereri privind combaterea spălării banilor către companiile-paravan ale A7.

Editor : M.C