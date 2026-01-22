Live TV

„O schemă de muncă forţată impusă de stat asupra minorităților”. ONU trage un semnal de alarmă în cazul Chinei

CHINA XINJIANG TEXTILE GIANT GREEN INNOVATION INTERVIEW (CN)
Muncă forţată în rândul minorităţilor în China. Experţii ONU trag un semnal de alarmă. Foto: Profimedia

Experții ONU avertizează asupra existenței unei „scheme de muncă forțată impuse de stat” care vizează minorități etnice din China, inclusiv uiguri și tibetani. Potrivit acestora, practicile ar putea constitui crime contra umanității, Beijingul fiind acuzat că folosește programe guvernamentale pentru a constrânge populațiile minoritare să muncească în condiții abuzive, informează AFP și Agerpres.

„Există o schemă persistentă de muncă forţată impusă de stat minorităţilor etnice în numeroase provincii chineze”, au declarat cei nouă experţi mandataţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, care nu se exprimă însă în numele Naţiunilor Unite.

„În numeroase cazuri, măsurile coercitive sunt atât de grave încât pot constitui un transfer forţat şi/sau o asimilare cu sclavia”, ceea ce constituie „crime contra umanităţii”, au explicat ei.

Potrivit experţilor, munca forţată în China este posibilă printr-un program de stat de „luptă contra sărăciei prin transferul de mână de lucru”, care îi constrânge pe uiguri şi pe membrii altor minorităţi să lucreze în Xinjiang şi în alte regiuni. Aceştia ar fi supuşi unei supravegheri şi unei exploatări sistematice, fără a avea posibilitatea de a refuza sau de a-şi schimba munca, ca urmare a fricii generalizate de sancţiuni şi detenţii arbitrare, subliniază raportorii.

Potrivit Beijingului, aceste iniţiative permit reducerea sărăciei prin obţinerea de locuri de muncă bine remunerate pentru locuitorii cu venituri mici din zonele rurale. Planul pentru regiunea Xinjiang pentru perioada 2021–2025 prevede 13,75 milioane de transferuri de mână de lucru. Experţii indică faptul că „cifrele reale au atins niveluri fără precedent”.

Conform experţilor citaţi, şi tibetanii sunt victime ale muncii forţate în cadrul unor programe similare, care prevăd transferul de „mână de lucru rurală excedentară”. Ei au estimat la aproximativ 650.000 numărul tibetanilor vizaţi de aceste măsuri în 2024.

De asemenea, tibetanii ar fi deplasaţi în cadrul programului de „relocalizare a satelor întregi”, care recurge la constrângere pentru a obţine consimţământul.

„Între 2000 şi 2025, aproximativ 3,36 milioane de tibetani au fost vizaţi de programe guvernamentale care îi obligau să-şi reconstruiască locuinţele pentru ca nomazii să devină sedentari”, au subliniat raportorii, în timp ce statisticile oficiale evocă 930.000 de persoane.

„Aceste transferuri de mână de lucru se înscriu într-o politică guvernamentală ce vizează remodelarea forţată a identităţii culturale a uigurilor, a altor minorităţi şi a tibetanilor, sub acoperirea luptei contra sărăciei”, ceea ce „bulversează mijloacele de subzistenţă tradiţionale, agricole sau nomade ale populaţiilor, deplasându-le către regiuni unde nu au altă opţiune decât aceea de a accepta o muncă salariată”, au mai adăugat experţii.

