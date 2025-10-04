O schimbare majoră a politicii SUA: Cum ar putea Xi Jinping să îl convingă pe Donald Trump să se opună independenței Taiwanului

După ce Donald Trump s-a arătat interesat să ajungă la un acord economic cu China, liderul chinez Xi Jinping plănuiește să îl convingă pe președintele american să anunțe oficial că Statele Unite se opun independenței Taiwanului – o schimbare majoră a politicii SUA cu care Beijingul speră că va putea izola Taipeiul.

Încă de când a ajuns la putere, în 2012, Xi a spus clar că aducerea Taiwanului sub controlul Chinei reprezintă una dintre principalele obiective ale „Visului chinezesc”, programul său de revitalizare a națiunii.

Aflat la al treilea său mandat la conducerea Chinei, Xi a spus de mai multe ori că „reunificarea” este inevitabilă și că nu poate fi oprită de forțe din exterior, făcând referire la sprijinul politic și militar al Statelor Unite pentru Taiwan.

Xi nu se mai mulțumește acum cu poziția adoptată de președintele Joe Biden conform căreia Washingtonul „nu mai susține” independența Taiwanului, potrivit Wall Street Journal.

Pentru Xi, diferența dintre a nu susține independența Taiwanului și a te opune acesteia în mod explicit este mai mult decât o problemă de semantică.

Xi Jinping nu se mai mulțumește cu poziția adoptată de președintele Joe Biden conform căreia Washingtonul „nu mai susține” independența Taiwanului. Foto: Profimedia Images

„Provocarea unei rupturi între Washington și Taipei este sfântul Graal al problemei legate de Taiwan pentru Beijing”

Un anunț oficial din partea Washingtonului în acest sens ar schimba politica Statelor Unite de la o poziție neutră la una aliniată cu cea a Beijingului, care se opune suveranității Taiwanului – o schimbare ce l-ar ajuta pe Xi să își consolideze și mai mult puterea în China.

Cu toate că mesajul actualei administrații americane este că Beijingul „prezintă cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan”, Xi crede că va putea să îl înduplece pe Trump folosindu-se de dorința președintelui american de a ajunge la o înțelegere economică, potrivit surselor WSJ.

„Provocarea unei rupturi între Washington și Taipei este sfântul Graal al problemei legate de Taiwan pentru Beijing”, a spus Evan Medeiros, fost oficial de top al administrației Obama în domeniul securității naționale. „Ar submina încrederea Taiwanului și ar spori influența Beijingului asupra Taipeiului.”

„Xi vede cel mai probabil următoare perioadă de interacțiuni cu Trump drept cea mai bună ocazie să separe Washingtonul de Taipei”, a mai spus Medeiros.

Un acord recent agreat de Trump și Xi pentru vânzarea aplicației TikTok unor investitori americani a deschis calea spre o serie de discuții la cel mai înalt nivel între cele două părți.

Cei doi lideri plănuiesc să se întâlnească în cadrul summitului Asia-Pacific organizat în Coreea de Sud la începutul lunii noiembrie, urmând ca Trump să viziteze Beijingul în primele luni ale anului 2026.

Trump a spus recent că Xi i-a promis că nu va invada Taiwanul cât timp Trump este președintele Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

Trump a evitat să spună dacă va interveni militar în situația în care China invadează Taiwanul

Totuși, o vizită a lui Trump în China va depinde mult de cooperarea Beijingului în privința comerțului și a eforturilor de combatere a traficului cu fentanil și cu substanțele din care drogul este produs, potrivit unor persoane apropiate de oficialii de la Casa Albă.

În același timp, relația Statelor Unite cu Taiwanul pare să fi devenit una mult mai incertă în al doilea mandat al lui Trump, care a evitat până acum să spună clar dacă ar interveni militar în cazul în care China ar invada insula.

Trump a spus într-un interviu din luna august că Xi i-a promis că nu va invada Taiwanul cât timp Trump este președintele Statelor Unite.

„Nicio schimbare de politică a Statelor Unite nu va avea loc peste noapte”, a spus Yun Sun, director al programului China din cadrul institutului Stimson Center.

„China va insista asupra poziției sale în mod repetat astfel încât să progreseze treptat, în timp ce subminează încrederea Taiwanului în angajamentul Statelor Unite”, a mai spus Yun.

Editor : Raul Nețoiu