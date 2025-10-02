„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față

Armata rusă și-a modificat rachetele balistice și reușește din ce în ce mai frecvent să evite apărarea aeriană a Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni și occidentali pentru Financial Times. Nici interceptoarele Patriot, care sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să le doboare, nu mai fac față. „Este o schimbare radicală pentru Rusia”, atrag atenția analiștii.

Bombardamentele care au vizat producătorii ucraineni de drone în această vară au fost un exemplu elocvent al îmbunătățirii rachetelor balistice rusești pentru a învinge sistemele Patriot americane, susțin oficialii.

Rusia a modificat probabil sistemul său mobil Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune de până la 500 km, precum și rachetele balistice lansate din aer Kinjal, care pot zbura până la 480 km, au adăugat aceștia.

Rachetele urmează acum o traiectorie tipică înainte de a se abate și a se scufunda într-un picaj abrupt sau de a executa manevre care „confundă și evită” interceptorii Patriot.

Este o „schimbare radicală pentru Rusia”, a declarat un fost oficial ucrainean.

Rata de interceptare a rachetelor balistice ale Ucrainei s-a îmbunătățit în timpul verii, ajungând la 37% în august, dar a scăzut la 6% în septembrie, în ciuda numărului mai mic de lansări, potrivit datelor publice ale forțelor aeriene ucrainene compilate de Centrul pentru Reziliență Informațională din Londra și analizate de Financial Times.

Forțele aeriene ucrainene au raportat miercuri că toate cele patru rachete Iskander-M lansate peste noapte au evitat apărarea țării și și-au atins țintele.

Cel puțin patru fabrici de drone din Kiev și din împrejurimi au fost grav avariate de rachete în această vară, au declarat actuali și foști oficiali ucraineni. Printre acestea s-a numărat și un atac din 28 august asupra unei fabrici care produce drone turcești Bayraktar, potrivit postărilor publice ale oficialilor locali.

Rată mai mică de respingere rachetelor balistice rusești

Interceptoarele Patriot sunt singurele din arsenalul Kievului capabile să doboare rachetele balistice rusești. Rachete de croazieră ale Moscovei pot fi doborâte cu sisteme de apărare aeriană mai puțin sofisticate, dar actualizările au făcut acest lucru mai dificil, potrivit oficialilor.

Un analist occidental informat cu privire la datele privind performanța sistemului Patriot a declarat că primul indiciu al unei îmbunătățiri a rachetelor rusești a fost o scădere semnificativă a ratelor de interceptare.

Acesta a afirmat că a apărut un „model” în care rachetele inamice se comportau diferit în „faza terminală”, deviind de la setările de angajare stabilite anterior.

Evaluarea oficialului este susținută de un raport întocmit de inspectorul general special al Agenției de Informații a Apărării din SUA, din perioada 1 aprilie - 30 iunie.

Potrivit acestuia, forțele armate ale Ucrainei „au avut dificultăți în utilizarea consecventă a sistemelor de apărare aeriană Patriot pentru a se proteja împotriva rachetelor balistice ale Moscovei, din cauza recentelor îmbunătățiri tactice ale Rusiei, inclusiv îmbunătățiri care permit rachetelor sale să-și schimbe traiectoria și să efectueze manevre, în loc să zboare pe o traiectorie normală”.

Raportul dă exemplu un atac rus din 28 iunie, care a inclus șapte rachete balistice, dintre care Ucraina a doborât doar una, și altul din 9 iulie, cu 13 rachete, dintre care Kievul a doborât sau a respins doar 7.

Serhii Kyslytsia, vice-ministru de Externe al Ucrainei, a declarat pentru FT că „rușii continuă să își îmbunătățească semnificativ tehnologia rachetelor Iskander și a altor rachete”. El a subliniat necesitatea ca partenerii Kievului să blocheze transporturile de componente fabricate în Occident către Rusia, inclusiv prin China.

Cum și-au îmbunătățit rușii rachetele balistice

Analiștii au afirmat că ajustările software-ului ar putea fi motivul creșterii eficienței rachetelor rusești. Fabian Hoffmann, cercetător în domeniul rachetelor la Universitatea din Oslo, a declarat că producătorii exploatează în mod obișnuit datele de interceptare pentru a îmbunătăți performanța. Rusia, susține el, pare să facă acest lucru.

În loc de modificări costisitoare ale hardware-ului, ajustările sistemelor de ghidare ar putea instrui o rachetă să execute o manevră rapidă chiar înainte de a lovi ținta și apoi să cadă brusc, complicând capacitatea de urmărire și angajare a Patriotului.

„O traiectorie terminală mai abruptă, asta este ceva ce poți programa în rachetă”, a spus Hoffman.

Rachetele Kinjal sunt lansate de pe bombardierele strategice sau avioanele de vânătoare ale Moscovei, aflate în afara razei de acțiune a apărării aeriene a Ucrainei. Lansatoarele mobile de rachete Iskander erau, de asemenea, dificil de distrus pentru Kiev, a spus Hoffmann.

Sistemele de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei, care constau dintr-un radar, o stație de control și lansatoare transportate pe camioane sau remorci, sunt, de asemenea, mobile. Unele dintre ele au fost țintite și avariate după luni de atacuri susținute ale Rusiei, ceea ce înseamnă că arhitectura de apărare aeriană stratificată a țării s-a subțiat.

Ucraina nu dezvăluie informații despre numărul de baterii Patriot pe care le deține și locul în care sunt amplasate, dar se știe că a primit cel puțin șase, iar în ultimele săptămâni Germania și Norvegia au livrat componente pentru cel puțin încă trei, notează FT.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali să furnizeze țării sale mai multe sisteme, oferindu-se să achiziționeze până la 10 sisteme complete.

Citește și: „NATO se pregătește să doboare avioane rusești. Putin a acceptat provocarea”: Cum rescrie propaganda Moscovei realitatea

Editor : C.L.B.