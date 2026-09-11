O şcoală s-a redeschis, după mai bine de 20 de ani, pentru că s-a înscris o elevă: „Un mare succes pentru întreaga comunitate”

O şcoală care s-a redeschis joi, după mai bine de 20 de ani, pe mica insulă vulcanică Stromboli din Italia are un singur elev înscris, informează DPA. Aysha, în vârstă de 6 ani, a fost întâmpinată de învăţătoarea ei în prima zi de şcoală. Părinţii Ayshei au militat de mult timp pentru redeschiderea acestei şcoli din localitatea izolată Ginostra.

Stromboli se află în Marea Mediterană la nord de Sicilia şi face parte din Insulele Lipari. Insula este celebră pentru vulcanul său activ Stromboli, cu o înălţime de 930 de metri, care erupe frecvent.

Ginostra e localizată pe coasta vestică a insulei şi are doar circa 40 de rezidenţi în afara sezonului turistic. În localitate se poate ajunge doar pe mare.

Noua şcoală îşi are sediul în parohia locală.

Potrivit unei înregistrări publicate de site-ul de ştiri notiziarioisoleeolie.it, învăţătoarea o conduce pe elevă în sala de clasă, unde cele două încep prima lecţie în aplauzele rezidenţilor, scrie Agerpres.

Aysha s-a născut în insula Stromboli, iar tatăl ei este un antreprenor tunisian. Mama ei, Moica Abbate, a descris redeschiderea şcolii drept „un mare succes nu doar pentru noi, ci pentru întreaga comunitate de pe Insulele Lipari şi pentru Ginostra”, într-un comentariu publicat în ziarul La Repubblica.

Multe familii care locuiesc pe insulele mici din regiune sunt nevoite să-şi schimbe domiciliul din septembrie până în mai pentru a le permite copiilor să frecventeze cursurile unei şcoli, a declarat, pentru aceeaşi publicaţie, Riccardo Gullo, primarul Insulelor Lipari.

Edilul a mai spus că speră ca redeschiderea şcolii din Ginostra să fie un prim pas către stoparea declinului populaţiei înregistrat de mulţi ani pe cele şapte insule locuite din zonă.

Editor : A.P.