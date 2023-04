O secție secretă de poliție a Chinei opera în New York. FBI a arestat două persoane în acest caz

FBI a arestat doi bărbați sub acuzația că au pus bazele unei secții secrete de poliție a Chinei în New York cu scopul de a depista dizidenții chinezi care trăiesc în SUA, scrie The Guardian.

Stația de poliție clandestină a fost înființată în februarie 2022 într-o clădire de birouri din cartierul Chinatown și era subordonată Ministerului Securității Publice din Beijing, susține FBI.

"La două mile de biroul nostru, chiar peste Podul Brooklyn, această clădire obișnuită din Chinatown, în Manhattan, ascundea un secret întunecat până acum câteva luni. Un etaj întreg al acestei clădiri adăpostea o secție de poliție nedeclarată a poliției naționale chineze", a declarat Breon Peace, un procuror distructual din New York.

Doi suspecţi, cetăţeni americani identificaţi ca Lu Jianwang, de 61 de ani şi Chen Jinping, de 59 de ani, au fost arestaţi luni la domiciliul lor din New York sub suspiciunea că ar fi condus secția de poliție, după ce biroul a fost percheziționat anul trecut, în octombrie.

"Mai tulburător este faptul că secția secretă de polițe era folosită într-un scop mai sinistru. În cel puțin o ocazie, un oficial a poliției naționale chineze i-a ordonat unuia dintre suspecți să-l ajute să localizeze un activit pro-democrație de origine chineză care locuia în California. Cu alte cuvinte, poliția națională chineză pare că folosea secția aceasta pentru a localiza rezidenți americani pe teritoriul SUA", a adăugat procurorul.

Lu Jianwang și Chen Jinping mai sunt acuzați de obstrucționarea justiției și distrugerea de probe, mai precis ștergerea din telefoane a contactelor pe care le aveau cu Ministerul Securității Publice din China.

Într-o anchetă separată, autoritățile americane acuză 40 de "oficiali ai Ministerului Securităţii Publice" de hărţuire cibernetică a activiştilor democraţie şi "disidenţilor" din afara graniţelor Chinei, "în special chiar aici, la New York", a anunţat procurorul.

Desemnat de autorităţile americane drept grupul "912", această "echipă de elită a poliţiei" chineze dispune de "troli pe internet, care creează mii de conturi online false pe care le folosesc pentru a hărţui, denigra şi ameninţa disidenţii şi activiştii din întreaga lume", a spus Breon Peace.

Editor : D.R.