Imaginile în care o femeie își face un selfie pe capota mașinii, în timp ce autoturismul se scufundă într-un râu înghețat, au fost surprinse în Canada și au devenit virale, relatează CNN.

Șoferița conducea cu viteză pe râul înghețat, iar după ce gheața s-a spart apa a acoperit rapid autoturismul. În timp ce mașina se scufunda, femeia s-a urcat pe capotă și și-a făcut mai multe poze.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Incidentul a avut loc pe râul Rideau din Ottawa, iar oamenii care au asistat la moment au sărit în ajutorul tinerei cu frânghii și caiace, în încercarea de a o aduce în siguranță la mal.

"Totul a mers perfect. Am urcat-o pe caiac, am tras-o. La scurt timp după ce am tras-o, mașina s-a scufundat complet", a povestit un martor.

Femeia a fost acuzată de conducere periculoasă a unei mașini.

Editor : A.A.