Scandalul a izbucnit anul trecut când studenta la psihologie, Fatma Zehra S. a aplicat pentru un stagiu la Universitatea din Stockholm. Răspunsul primit de la coordonatorul programului a declanșat mari nemulțumiri. "Din moment ce Turcia nu permite Suediei să adere la NATO, trebuie să refuz. Scuze!”. Pe rețelele sociale gestul profesorului din Stockholm a fost intens criticat, iar Universitatea suedeză a anunțat măsuri, informează canalul de știri turc TRT World.

Un profesor de la Universitatea din Stockholm i-a interzis unei studente turce să participe la un program de stagiu, susținând că nu o poate găzdui, deoarece Turcia a blocat intrarea Suediei în NATO.

TRT World a primit acces la e-mailul trimis de profesorul Per Carlbring, care conduce un grup de cercetare în psihologie la universitate.

Fatma Zehra S., studentă în anul trei, care studiază la Departamentul de Psihologie de la Universitatea Ibn Haldun din Istanbul, a fost acceptată la un program Erasmus+ pentru un stagiu de practică la o universitate, la alegerea ei.

Unul dintre stagiile pentru care a aplicat a fost la Universitatea din Stockholm din Suedia. Într-un e-mail pe care l-a trimis pe 23 noiembrie 2022, Fatma și-a subliniat interesul de a fi luată în considerare pentru un proiect de cercetare condus de profesorul Carlbring.

Câteva ore mai târziu, Carlbring a răspuns: „Mi-ar plăcea să te găzduiesc. Cu toate acestea, din moment ce Turcia nu permite Suediei să adere la NATO, trebuie să refuz. Scuze!”

„Primim multe întrebări de la studenți care sunt interesați să ne viziteze ca stagiari de cercetare. Nu le putem primi pe toate, dar ne așteptăm ca orice solicitare să primească un răspuns profesionist. În acest caz, de îndată ce am aflat despre această problemă, am acționat și am tratat-o ​​conform rutinelor noastre”, a declarat pentru TRT World Fredrik Jonsson, șeful Departamentului de Psihologie de la Universitatea din Stockholm.

Profesorul Carlbring nu a răspuns la solicitarea de comentarii a jurnaliștior turci.

Fatma a înregistrat o plângere oficială. „Dacă mi-ar face asta, le-ar face și altor studenți cu origini rasiale diferite care s-ar înscrie la universitate”, spune ea.

Pe 5 decembrie, ea a depus o plângere la universitate, descriind răspunsul profesorului ca fiind „bazat pe considerente politice” și „discriminatoriu dacă nu complet rasist”.

„Amestecarea unui simplu cetățean și student – ​​care dorește să-și urmeze studiile în cele mai bune condiții posibile – cu poziția politică a guvernului țării din care provine, este un mod infam de a gândi și de a-și judeca abilitățile și caracterul”, a scris ea în plângerea ei.

Pe măsură ce știrea a devenit cunoscută, mii de utilizatori de pe Twitter și alte platforme de socializare, inclusiv academicieni din diferite părți ale lumii, au trimis mesaje de solidaritate pentru Fatma și au condamnat actul profesorului suedez. Aceasta din urmă și-a închis conturile pe rețelele sociale, după cum arată publicația turcă, TRT World.

Finlanda și Suedia au solicitat oficial să adere la NATO în mai, o decizie stimulată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Dar Turcia, membră NATO de peste 70 de ani, și-a exprimat obiecții, spunând că cele două țări au tolerat și sprijinit grupurile teroriste.

În iunie 2022, Turcia și cele două țări nordice au semnat un memorandum la un summit NATO pentru a aborda preocupările de securitate ale Ankarei, deschizând calea pentru eventuala lor apartenență la alianță. Au trecut șapte luni de la semnarea memorandumului, iar Suedia încă nu a îndeplinit recomandările convenite.

Relațiile dintre Turcia și Suedia continuă să fie tensionate. Președintele turc a fost refuzat de mai multe ori de Suedia când acesta a cerut personal extrădarea unui jurnalist despre care susține că mar avea legături cu lo loovitură de stat, în 2016.

Editor : D.D.