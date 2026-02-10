Live TV

O suedeză a depus plângere la Parchetul din Paris împotriva lui Daniel Siad, recrutor pentru Epstein. El ar fi furnizat și românce

Rețeaua Epstein. Foto DoJ
Rețeaua Epstein. Foto: DoJ
O femeie a depus marți plângere la Parchetul din Paris pentru viol și trafic de persoane împotriva lui Daniel Siad, suspectat de a fi recrutor pentru Jeffrey Epstein, a aflat BFMTV de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informație publicată de Le Point.

Faptele reproșate datează din anii 1990. Reclamanta este o suedeză, Ebba Karlsson, în vârstă de 20 de ani la momentul respectiv. Invitată de Daniel Siad pe Coasta de Azur pentru un casting de costume de baie, ea îl acuză pe bărbat că a violat-o.

Nu cunoștea identitatea presupusului agresor la momentul faptelor

La acea vreme, ea nu cunoștea identitatea presupusului agresor, care s-a prezentat cu un nume fals. Abia anul acesta, după ce un jurnalist i-a arătat o fotografie cu Daniel Siad, ea a spus că și-a recunoscut agresorul.

Numele lui Daniel Siad, un headhunter de origine algeriană naturalizat suedez, potrivit unei anchete realizate de France 2, apare în mod regulat în dosarele Jeffrey Epstein dezvăluite de justiția americană. El nu a fost încă audiat de justiția franceză.

Jeffrey Epstein, om de afaceri american, a devenit cunoscut la nivel mondial în urma acuzaţiilor că a creat şi coordonat o reţea de trafic sexual, inclusiv cu minori. Acesta a fost arestat în anul 2019 şi a murit în detenţie la 10 august 2019, decesul fiind calificat oficial drept sinucidere.

Le Point scrie că aproape 2.000 de pagini fac referire la Daniel Siad, printre documentele din dosarele Epstein date publicității. În „Who’s Who”, FBI-ul îl identifică ca fiind un „presupus recrutor” al infractorului sexual american.

Conform informațiilor Le Point, cel puțin o victimă franceză a semnalat anchetatorilor de la Oficiul Central pentru Combaterea Violenței împotriva Persoanelor (OCRVP), în 2022, „că un anume Daniel Siad a jucat rolul de intermediar pentru a o pune în legătură cu Jeffrey Epstein”. Cu toate acestea, el nu a fost niciodată audiat – deoarece nicio plângere nu îl viza direct și deoarece acțiunea judiciară a fost clasată după moartea lui Jean-Luc Brunel,  principalul recrutor francez pentru Epstein, precizează o sursă apropiată dosarului.

Faptele denunțate de suedeză, prescrise, nu au legătură cu Jeffrey Epstein. Dar dacă Parchetul din Paris ar decide să dea un răspuns favorabil, ancheta ar putea examina legăturile lui Epstein cu Siad, notează Le Point.

Publicarea dosarelor Epstein

Dosarele cunoscute sub denumirea de „Epstein Files” includ rapoarte de anchetă, note interne, corespondenţă privată şi oficială, precum şi materiale rezultate în urma percheziţiilor.

Publicarea lor are loc în baza Epstein Files Transparency Act, documentele fiind făcute publice în tranşe de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite, cu anonimizarea datelor victimelor (mai mult sau mai puțin reușită - n.r) şi excluderea materialelor ilegale.

Siad și legătura cu româncele

Daniel Siad apare în dosarele Epstein și în mai multe mesaje care fac referire la românce.

Astfel,  Daniel Siad, a cărui cetăţenie nu reieșea clar din documente, îi transmitea lui Epstein fotografii ale unei tinere numite „Roxana”, despre care afirma că are 20 de ani şi este „jumătate braziliancă”. Acelaşi Siad îi prezenta lui Epstein mai multe fotomodele românce, despre care preciza că au fost la Paris, dar locuiesc în Bucureşti.

Daniel Siad, despre Roxana, într-un mail către Jeffrey Epstein Foto: DoJ

Anonimizări misterioase

Unul dintre cei mai importanți democrați din Camera Reprezentanților, Jamie Raskin, a acuzat Departamentul de Justiție (DoJ) că a făcut „cenzurări misterioase” în documentele legate de Jeffrey Epstein, ascunzând numele abuzatorilor, în timp ce identitatea victimelor a devenit publică.

Raskin, membru cu rang de lider în Comisia Judiciară a Camerei, a vizualizat fișierele neanonimizate într-o clădire guvernamentală din Washington D.C., în prima zi în care acestea au fost puse la dispoziția congresmenilor.

Legea permite anonimizări limitate pentru a proteja identitatea victimelor, însă unele documente publicate au inclus în mod surprinzător detalii identificabile.

Raskin a declarat că a dorit să vizualizeze fișierele complete pentru a înțelege mai bine modul în care DoJ a gestionat procesul de redactare. „Am putut să constat, cel puțin cred eu, că existau tone de redactări complet inutile, pe lângă faptul că numele victimelor nu au fost protejate, și asta este extrem de îngrijorător”, a spus el.

Congresmanul a acuzat Departamentul de Justiție că se află într-o „stare de ascundere a adevărului” și că a încălcat legea prin expunerea numelor multor victime. „Aceasta poate fi fie o neglijență spectaculoasă, fie o amenințare deliberată la adresa altor supraviețuitori care ar putea dori să se prezinte, pentru că informațiile lor personale pot fi expuse public”, a spus Raskin.

Printre documentele vizualizate se află și un email trimis de Epstein lui Ghislaine Maxwell, care conține detalii despre o conversație cu avocații lui Donald Trump din 2009. De asemenea, Raskin a observat că numele unor persoane publice, precum Les Wexner, au fost complet eliminate din fișiere fără explicații clare.

„Aceste fișiere conțin discuții despre fete chiar și de nouă ani”, a declarat el, subliniind gravitatea crizei și importanța ca publicul american să o perceapă corect.

Pam Bondi, procurorul general, este programată să depună mărturie în fața Comisiei Judiciare, iar Raskin a precizat că va ridica problema anonimizărilor „misterioase” și va solicita un angajament ferm pentru eliberarea restului de milioane de documente.

