O tânără de 24 de ani a murit la maratonul din New York. În timpul cursei îi scria mesaje tatălui său

O femeie în vârstă de 24 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit în etapele finale ale maratonului din New York, duminică, a anunţat tatăl ei, potrivit The Guardian.

Tatăl lui Rachel Apa, Steve Apa, a declarat pentru New York Times că fiica sa se afla în Central Park, la două mile de linia de sosire, când a leşinat. Era primul maraton al lui Rachel, iar ea alerga ca membră a echipei „Parkinson’s Champions”, în memoria bunicului său, care a suferit de această boală.

Steve Apa a declarat pentru „The Times” că fiica sa jucase hochei pe iarbă în facultate şi era într-o „stare de sănătate perfectă, o formă fizică excelentă”.

Rachel, din Lewisberry, Pennsylvania, era încurajată duminică de Steve şi de mama ei, Michelle Apa.

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Michelle Apa şi-a filmat fiica zâmbind la mila 14, dar mai târziu, la mila 18, Rachel i-a trimis un mesaj tatălui ei, scriind „Au”. O milă mai târziu, i-a trimis un mesaj: „Au, au”.

La mila 23, Steve i-a trimis mesajul „ultima porţiune”, dar ea nu a răspuns. La scurt timp după aceea, ea s-a prăbuşit şi a fost resuscitată de un trecător. Personalul medical al cursei i-a aplicat apoi un defibrilator lui Rachel, înainte ca aceasta să fie transportată la Mount Sinai Medical Center.

Medicii de acolo au încercat să o salveze, dar ea a decedat la ora locală 21:40. Tatăl ei a declarat pentru ziarul „The Times” că Rachel a murit din cauza rabdomiolizei, o afecţiune rară care poate fi provocată de efortul fizic intens şi care duce la distrugerea ţesutului muscular.

Rachel începuse recent un program de MBA la Universitatea Charleston Southern.

„Suntem profund îndureraţi de moartea uneia dintre alergătoarele noastre în urma cursei”, a declarat într-un comunicat New York Road Runners, care organizează cursa. „Gândurile şi condoleanţele noastre sincere se îndreaptă către familia alergătoarei, prietenii acesteia şi întreaga comunitate de alergători.”

New York Road Runners a precizat că ultima dată când un participant la cursă a decedat în urma unui incident medical a fost în 2024.

Editor : C.L.B.