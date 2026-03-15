O țară a refuzat cererea SUA de a survola teritoriului său cu avioane militare. Ce motive a invocat

avion SUA E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS)
Guvernul elveţian a anunţat că a refuzat cererea Statelor Unite ca două avioane militare americane să survoleze teritoriul său din cauza războiului din Iran.

Autorităţile elveţiene au invocat legea neutralităţii ţării, care interzice survolurile părţilor implicate în conflict în scopuri militare. Solicitarea SUA se referea la două avioane militare de recunoaştere.

„Legea neutralităţii interzice survolurile părţilor implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare şi medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum şi zborurile care nu au legătură cu conflictul”, a declarat guvernul elveţian într-un comunicat, potrivit dpa şi Reuters, preluate de Agerpres.

Cu toate acestea, alte trei zboruri, unul de mentenanţă şi două zboruri de transport, legate de conflictul din Iran, au fost aprobate de guvernul elveţian.

Oficialii elveţieni au declarat că survolul în scopuri umanitare sau medicale, cum ar fi transportul răniţilor, este permis, la fel ca şi zborurile care nu au legătură cu conflictul.

Elveţia a precizat că viitoarele solicitări de survolare a teritoriului său vor fi respinse dacă depăşesc traficul normal şi dacă scopul acestor zboruri nu poate fi determinat.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, Ziua 16. Explozii puternice în Bahrain. Țările din Golf și Israel au interceptat drone și rachete iraniene

