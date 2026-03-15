O țară analizează „cu atenţie” apelul lui Trump de a trimite nave pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz

Coreea de Sud a anunţat că analizează „cu atenţie” apelurile preşedintelui american Donald Trump către aliaţi de a trimite nave de război pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz.

„Urmărim îndeaproape declaraţiile preşedintelui Trump de pe reţelele sociale şi vom examina problema cu atenţie, în strânsă consultare cu Statele Unite”, a declarat duminică un oficial al biroului preşedintelui sud-coreean, potrivit Reuters și AFP, preluate de Agerpres.

Donald Trump a făcut apel sâmbătă la ţările afectate de blocada actuală a Strâmtorii Ormuz, în special China şi Coreea de Sud, să ajute la rezolvarea situaţiei privind această cale navigabilă cheie pentru comerţul internaţional cu petrol.

„Multe ţări vor trimite nave de război, în colaborare cu Statele Unite, pentru a menţine strâmtoarea deschisă şi securizată”, a declarat anterior preşedintele american. Cu o zi înainte, el a afirmat că Marina SUA va începe „în curând” să escorteze petrolierele prin această cale navigabilă strategică.

„Speram că China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii vor trimite nave în regiune, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai fie ameninţată de o ţară complet decapitată”, a adăugat el.

Subliniind importanţa securităţii rutelor maritime internaţionale şi a libertăţii navigaţiei, oficialul sud-coreean a declarat că Seulul „examinează şi studiază amănunţit diverse măsuri (...) pentru a asigura securitatea rutelor de transport energetic”.

Coreea de Sud, care depinde în mare măsură de importurile de energie, în special de livrările prin Strâmtoarea Ormuz, a impus o plafonare a preţurilor la combustibili pentru a reduce presiunea asupra aprovizionării sale cu energie în timpul războiului din Iran, o primă astfel de măsură din 1997.

