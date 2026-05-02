Japonia urmează să primească primul transport de țiței rusesc de când conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea globală cu energie, au relatat sâmbătă mass-media japoneză, citând Ministerul Economiei, Comerțului și Industriei.

Deși Japonia a suspendat în mare parte achizițiile de petrol rusesc în urma invaziei Ucrainei din 2022, a continuat să-și asigure aprovizionări sporadice, cel mai recent vara trecută.

Cu toate acestea, pe măsură ce economia globală se clatină din cauza închiderii continue a Strâmtorii Hormuz, Tokyo se numără printre guvernele care se străduiesc acum să-și asigure surse alternative de energie.

Rafinăria japoneză Taiyo Oil intenționează să primească încărcătura prin intermediul proiectului Sakhalin-2 din Extremul Orient al Rusiei, a raportat ziarul Mainichi.

Gazprom din Rusia este acționarul majoritar al proiectului, în timp ce casele de comerț japoneze Mitsui și Mitsubishi dețin, de asemenea, participații minoritare.

Potrivit Mainichi, încărcătura este programată să sosească la un terminal din prefectura Ehime, în vestul Japoniei.

O derogare acordată de SUA pentru vânzările de petrol din cadrul proiectului Sakhalin-2, care produce în principal gaz natural lichefiat, expiră în luna iunie.

Pentru a compensa pierderea aprovizionării din Orientul Mijlociu, Japonia a luat, de asemenea, măsuri pentru a crește importurile din Statele Unite și de la alți exportatori care ocolesc Strâmtoarea Hormuz, supusă blocadei.

Japonia, care a importat 94% din țițeiul său din Orientul Mijlociu în 2025, a declarat în martie că va „lua în considerare” posibilitatea de a cumpăra țiței rusesc după ce Statele Unite au emis derogarea de la sancțiuni.

Mai multe alte țări asiatice, printre care Filipine, Indonezia și Coreea de Sud, au efectuat, de asemenea, achiziții de petrol și produse petroliere rusești pe fondul șocului global al aprovizionării.

Amintim, din punct de vedere tehnic și diplomatic, Japonia și Rusia nu au semnat niciodată un tratat de pace oficial după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza unui conflict teritorial nesoluționat asupra Insulelor Kurile de Sud (revendicate de Japonia).

