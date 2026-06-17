O țară din UE se opune anumitor sancţiuni împotriva Rusiei: Vor crea „un teren favorabil propagandei antieuropene”

Bulgaria nu va susţine sancţiunile Uniunii Europene împotriva patriarhului Rusiei, Kirill, şi nici „măsurile care ar afecta direct” compania petrolieră Lukoil sau filialele sale, a declarat miercuri, la Sofia, şefa diplomaţiei bulgare, Velislava Petrova.

„Poziţia bulgară este foarte clară. Susţinem sancţiuni care au un efect economic, care nu penalizează mai mult statele membre decât ţara care poartă război şi care nu au un caracter simbolic”, a explicat Velislava Petrova presei în Adunarea Naţională, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Dacă sunt luate sancţiuni împotriva patriarhului Kirill, aceasta va crea „un teren favorabil propagandei antieuropene”, care va insinua că Europa se amestecă în treburile Bisericii, a explicat ea.

„Îngheţarea activelor financiare ale patriarhului rus la anumite bănci nu îi va împiedica activităţile, oricare ar fi acestea”, a mai spus ministrul bulgar de externe, calificând această măsură mai degrabă „simbolică” decât necesară.

„Prioritatea noastră”

Numele şefului Bisericii Ortodoxe Ruse, susţinător al războiului în Ucraina, este menţionat în mod regulat pentru a fi inclus pe lista persoanelor sancţionate. În iunie 2022, includerea sa pe lista neagră a UE a fost blocată de prim-ministrul ungar Viktor Orban.

„Prioritatea noastră principală este de a păstra stabilitatea energetică a ţării", a declarat Petrova, apreciind că această poziţie este împărtăşită şi de alte state care "au rezerve cu privire la măsurile care ar putea afecta securitatea lor energetică”.

UE a anunţat luni că a inclus pe lista sancţiunilor 81 de persoane şi entităţi din cauza complicităţii lor cu Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

În paralel, discuţiile continuă pentru al 21-lea „pachet” de sancţiuni împotriva Rusiei după invazia acesteia în Ucraina în februarie 2022.

Editor : B.P.