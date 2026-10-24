O țară din UE și NATO, printre principalele rute de tranzit pentru cerealele rusești, în ciuda tensiunilor cu Moscova

Letonia, stat membru al Uniunii Europene şi NATO, s-a numărat printre primele cinci ţări prin care au fost transportate cereale ruseşti în actualul sezon de comercializare, în pofida relaţiilor politice tensionate, în timp ce Moscova îşi redirecţionează exporturile din bazinul Mării Azov şi al Mării Negre către porturile baltice.

Aproximativ 431.700 de tone de cereale ruseşti au fost transportate prin Letonia în perioada iulie-octombrie, potrivit companiei ruse de analiză a pieţei cerealelor ProZerno, relatează agenția Reuters preluată de Agerpres.

Iranul a rămas cel mai mare cumpărător de cereale ruseşti în această perioadă, cu importuri de 1,716 milioane de tone, susţinute de achiziţiile consistente de orz şi porumb.

Rusia îşi reorganizează rutele de export de cereale după ce transporturile prin bazinul Mării Azov şi al Mării Negre, principalul său coridor de export, au fost în mare parte blocate la jumătatea lunii august.

Porturile baltice de mare adâncime au devenit principala cale de ieşire pentru exporturi, în special pentru grâu. Potrivit datelor Rusagrotrans, operator feroviar care monitorizează şi piaţa cerealelor, ruta baltică a reprezentat 65% din exporturile ruseşti de cereale în septembrie.

Transporturile sunt expediate atât prin porturile ruseşti de la Marea Baltică, cât şi prin porturile statelor baltice, în principal prin Letonia.

Statele baltice propun interzicerea tranzitului cerealelor ruseşti

Estonia a interzis tranzitul cerealelor ruseşti pe teritoriul său, iar cele trei state baltice au propus, la începutul acestei luni, interzicerea tranzitului cerealelor ruseşti prin Uniunea Europeană.

Au crescut puternic şi transporturile prin Marea Caspică, cea mai mare parte a încărcăturilor având ca destinaţie Iranul.

Egiptul, care a fost cândva cel mai mare importator de grâu rusesc şi o destinaţie importantă pentru transporturile prin Marea Neagră, a importat 1,35 milioane de tone de cereale ruseşti în perioada iulie-octombrie, potrivit ProZerno.

Azerbaidjanul a importat 545.000 de tone, iar Nigeria, 420.900 de tone, ambele numărându-se printre cei mai mari cinci cumpărători de cereale ruseşti în actualul sezon.

Editor : Ana Petrescu