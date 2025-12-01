O țară din UE vrea să elimine asistența medicală gratuită pentru pensionarii din afara blocului comunitar

Pensionarii străini care visează să-și petreacă anii de pensie sub soarele Rivierei Franceze ar putea fi nevoiți să-și reconsidere planurile dacă asistența medicală gratuită le va fi retrasă, scrie POLITICO.

Franța dorește ca pensionarii din afara Uniunii Europene care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care ar afecta în special pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje și cultură, ci și, în unele cazuri, pentru asistența medicală gratuită de nivel mondial.

„Este o chestiune de echitate”, a declarat pentru POLITICO François Gernigon, legislatorul care a prezentat proiectul. „Dacă ești cetățean francez și te muți în SUA, nu beneficiezi de reciprocitate, nu beneficiezi de asigurări sociale gratuite.”

Această idee a fost deja adoptată de cele două camere ale Parlamentului în cursul acestei luni, în cadrul discuțiilor privind bugetul, și ar putea fi pusă în aplicare încă de anul viitor, având în vedere că și Guvernul a susținut-o.

Gernigon a declarat că până și expații americani i-au spus că nu consideră situația actuală normală și că sunt gata să contribuie mai mult.

Conform ultimei versiuni a propunerii, modificată de Senatul francez, numai cetățenii non-UE care nu plătesc impozite sau nu contribuie la alte programe de asistență socială în Franța ar fi obligați să plătească noua contribuție minimă.

Legiuitorii nu au stabilit cuantumul contribuției, deoarece acest lucru va fi lăsat la latitudinea Guvernului, care va decide ulterior. Pentru Gernigon, valoarea ar putea varia în funcție de nivelul de acoperire a asistenței medicale, dar ar fi totuși mai ieftină decât asigurările private din SUA sau din străinătate, care, potrivit acestuia, costă între 300 și 500 de euro pe lună.

Dezbaterea are loc în contextul în care Franța se străduiește să reducă cheltuielile și să scadă deficitul bugetar la 5% din produsul intern brut anul viitor.

Gernigon a declarat că nu a evaluat încă cât de multe venituri ar genera aceste noi contribuții, dar a recunoscut că obiectivul său principal este echitatea, mai degrabă decât rezolvarea problemelor bugetare ale Franței.

„Nu asta va umple golul din bugetul securității sociale”, a spus el.

Editor : M.C