Live TV

O țară din UE vrea să elimine asistența medicală gratuită pentru pensionarii din afara blocului comunitar

Data publicării:
Discussion and vote on a motion of censure at the national assembly.
Francois Gernigon Foto: Profimedia

Pensionarii străini care visează să-și petreacă anii de pensie sub soarele Rivierei Franceze ar putea fi nevoiți să-și reconsidere planurile dacă asistența medicală gratuită le va fi retrasă, scrie POLITICO.

Franța dorește ca pensionarii din afara Uniunii Europene care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care ar afecta în special pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje și cultură, ci și, în unele cazuri, pentru asistența medicală gratuită de nivel mondial.

„Este o chestiune de echitate”, a declarat pentru POLITICO François Gernigon, legislatorul care a prezentat proiectul. „Dacă ești cetățean francez și te muți în SUA, nu beneficiezi de reciprocitate, nu beneficiezi de asigurări sociale gratuite.”

Această idee a fost deja adoptată de cele două camere ale Parlamentului în cursul acestei luni, în cadrul discuțiilor privind bugetul, și ar putea fi pusă în aplicare încă de anul viitor, având în vedere că și Guvernul a susținut-o.

Gernigon a declarat că până și expații americani i-au spus că nu consideră situația actuală normală și că sunt gata să contribuie mai mult.

Conform ultimei versiuni a propunerii, modificată de Senatul francez, numai cetățenii non-UE care nu plătesc impozite sau nu contribuie la alte programe de asistență socială în Franța ar fi obligați să plătească noua contribuție minimă.

Legiuitorii nu au stabilit cuantumul contribuției, deoarece acest lucru va fi lăsat la latitudinea Guvernului, care va decide ulterior. Pentru Gernigon, valoarea ar putea varia în funcție de nivelul de acoperire a asistenței medicale, dar ar fi totuși mai ieftină decât asigurările private din SUA sau din străinătate, care, potrivit acestuia, costă între 300 și 500 de euro pe lună.

Dezbaterea are loc în contextul în care Franța se străduiește să reducă cheltuielile și să scadă deficitul bugetar la 5% din produsul intern brut anul viitor.

Gernigon a declarat că nu a evaluat încă cât de multe venituri ar genera aceste noi contribuții, dar a recunoscut că obiectivul său principal este echitatea, mai degrabă decât rezolvarea problemelor bugetare ale Franței.

„Nu asta va umple golul din bugetul securității sociale”, a spus el.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.
Zelenski a mers la Macron pentru a vorbi cu Witkoff și Umerov. Președintele Franței evocă un moment „care ar putea fi decisiv”
pensiei
Pilonul II a ajuns la active de 191,3 miliarde de lei. Expert: „Avansul de 27% este determinat de contribuții și profituri record”
putin
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică”
pamanturi rare mina china
Comisia Europeană va prezenta un plan pentru a reduce dependența de pământuri rare din China. „Au fost prea lenţi”
Peter Szijjarto face declaratii
Szijjarto, replică pentru Merz: Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Viktor Orban la Moscova
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Ucraina anunță o „realizare istorică”: Dronele de producție proprie...
MWJmYjU1YTljMTMzYzQyNjUwZDg3NjcwNThjYmQ=.thumb
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără...
Ultimele știri
Trump l-a eliberat pe managerul unui fond de investiții la doar câteva zile după ce fusese închis pentru fraudă
Georgia ameninţă că dă în judecată BBC după un reportaj în care afirmă că protestatarii au fost atacaţi cu o armă chimică
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Trucul cu oala inversată pentru a dezgheța carnea în doar 5 minute. Modul corect de decongelare
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...