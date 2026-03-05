O țară membră UE și NATO cere cetățenilor săi să scoată bani cash, pentru a fi pregătiți de un eventual război

Banca centrală a Suediei (Sveriges Riksbank) a îndemnat cetățenii țării să păstreze acasă o rezervă de numerar pentru o săptămână — 1000 de coroane suedeze (aproximativ 110 dolari) de persoană, pentru ca, în caz de război, atac cibernetic sau criză, să poată cumpăra alimente, medicamente și articole de primă necesitate, relatează Bloomberg.

Pe lângă numerar, suedezilor li se recomandă să aibă carduri de la mai multe bănci și să folosească serviciul local de plăți online Swish. Banca centrală explică că accesul la diferite metode de plată reduce riscul de a rămâne fără posibilitatea de a efectua plăți în cazul unor întreruperi temporare în funcționarea sistemului financiar. Sistemul de plăți din Suedia este vulnerabil din cauza digitalizării puternice. Doar 10% din toate plățile se efectuează în numerar.

Anterior, guvernul a trimis locuitorilor țării broșuri speciale cu recomandări pentru pregătirea în situații de urgență. În acestea se recomanda pregătirea rezervelor de apă potabilă și se explica cum să se obțină știri în timpul întreruperilor de energie electrică. Autoritățile suedeze pregătesc societatea pentru posibilele consecințe ale unui război sau ale unui atac cibernetic pe fondul tensiunilor crescânde în domeniul securității în Europa, scrie Bloomberg. Printre potențialele amenințări sunt menționate Rusia și Iranul.

Pe 25 februarie, în Suedia a fost descoperit și neutralizat un dronă. Potrivit canalului de televiziune BFM, drona se afla la 10 km de portul Malmö, unde era ancorat portavionul francez „Charles de Gaulle”. Ministerul Apărării din Suedia a declarat că drona „probabil a sosit din Rusia”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a calificat afirmațiile ca fiind absurde și a subliniat că legătura dronei cu Rusia se explică doar prin faptul că în apropiere se afla o navă rusă.

Editor : A.R.