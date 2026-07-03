O țară UE manifestă rezerve faţă de noi angajamente financiare pentru Ucraina „Toată lumea trebuie să ţină cont de acest lucru”

Polonia nu se va grăbi să se alăture unor noi angajamente de ajutor militar de zeci de miliarde de euro pentru Ucraina, a avertizat vineri premierul polonez Donald Tusk, după ce surse diplomatice au declarat că la summitul NATO săptămâna viitoare Kievul va obţine promisiuni financiare pentru ajutor militar în valoare de 140 de miliarde de euro până anul viitor.

În principiu, Tusk a susţinut ajutorul pentru Kiev, afirmând că „Ucraina are nevoie de sprijin financiar”.

„Dar Polonia trebuie să protejeze frontiera de est a UE”, a ţinut el să adauge, vorbind la o conferinţă de presă la Varşovia, potrivit EFE și dpa, preluate de Agerpres.

Prin urmare, Donald Tusk le-a cerut oficialilor polonezi care vor participa pe 7-8 iulie la summitul NATO la Ankara să acţioneze acolo „cu extremă prudenţă faţă de orice declaraţie de sprijin financiar suplimentar” pentru Ucraina.

„Nu pentru că aş crede că Ucraina nu are nevoie de el, ci pentru că eu cred că Polonia are responsabilităţi foarte importante la întreaga frontieră estică a UE şi toată lumea trebuie să ţină cont de acest lucru”, a indicat premierul polonez.

„Ucraina se luptă, dar Polonia poartă greutatea protejării frontierei noastre, care este de asemenea frontiera europeană în faţa ameninţărilor dinspre est. Aşadar, trebuie tratată într-un mod special”, a insistat el.

Ajutor de 140 miliarde euro pentru Ucraina

Surse diplomatice, citate de agenţiile EFE şi dpa, au afirmat vineri mai devreme că statele europene membre ale NATO şi Canada se vor angaja la summitul Alianţei săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârşitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro şi din nou aceeaşi sumă anul viitor, aşadar 140 de miliarde de euro.

Conform acestor surse, suma include ajutorul militar de 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să-l ofere Kievului în 2026 şi 2027, câte 30 de miliarde de euro în fiecare din aceşti ani printr-un împrumut din care au început deja să fie efectuate plăţi către Ucraina, ţară care nu va trebui să-l ramburseze decât dacă Rusia îi va plăti „reparaţii de război”, altfel împrumutul va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Prin urmare, pe lângă aceste 60 de miliarde de euro, statele europene membre ale NATO şi Canada se vor angaja să ofere din propriile lor bugete Ucrainei ajutoare militare noi de 80 de miliarde de euro până la sfârşitul anului 2027, au precizat respectivele surse.

Editor : B.P.