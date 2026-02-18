Live TV

O tehnologie militară din vremea Revoluției Franceze a devenit crucială pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Cum a renăscut în era AI

baloane militare folosite de armata Ucrainei
Nicio țară din lume nu a dezvoltat capacitățile baloanelor de mare altitudine pe câmpul de luptă mai mult decât Ucraina, care le folosește pentru a desfășura atacuri adânc pe teritoriul Rusiei, precum și în misiuni de recunoaștere, transport și ca momeală pentru sistemele rusești de apărare antiaeriană. Capturi foto: Aerobavovna / Frontier
Reinventate ca lansatoare de drone cu rază lungă de acțiune ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale, baloanele de mare altitudine sunt folosite de armata Ucrainei pentru a lansa atacuri cât mai adânc pe teritoriul Rusiei și sunt testate în Statele Unite și Europa pentru misiuni de supraveghere și în diverse alte roluri militare.

De la războiul Rusiei în Ucraina și până la Oceanul Pacific, baloanele au ajuns din nou la mare căutare, fiind acum dotate cu senzori de înaltă calitate și funcții autonome.

Aceste aeronave ieftine folosite pentru prima dată cu scop militar în timpul Revoluției Franceze pot spiona, pot conecta rețele de comunicații și pot transporta diverse arme.

Baloanele moderne sunt greu de detectat de radar și zboară la o altitudine atât de mare încât nu sunt afectate de sistemele de război electronic ce pot bruia sau distruge alte dispozitive aeriene. Ele pot, de asemenea, să transporte arme, precum drone kamikaze, la mii de kilometri depărtare de front.

baloane-militare-ucraina-3
Baloanele de mare altitudine sunt greu de detectat de radar și nu sunt afectate de sistemele de război electronic ce pot bruia sau distruge alte dispozitive aeriene. Colaj foto: Aerobavovna

Baloanele de mare altitudine vor fi folosite de armata Statelor Unite în timpul exercițiilor militare organizate în statul Nevada și în diverse țări din Europa în luna aprilie. Roiuri de baloane vor fi testate, de asemenea, deasupra Oceanului Pacific. Aliații europeni vor testa și ei baloane cu diverse roluri militare.

„Tot ce poți să faci dintr-un avion, poți face și dintr-un balon”, iar cele mai multe țări nu sunt pregătite să le intercepteze, a spus Peter Phillips, fost ofițer superior de operațiuni speciale din cadrul armatei SUA, pentru Wall Street Journal.

În același timp, Rusia și aliații săi, inclusiv Belarus și Coreea de Nord, au folosit baloane pentru a intimida și perturba țările vecine.

Baloane militare folosite pentru a lovi câmpuri petroliere, rafinării, porturi și linii de cale ferată din Rusia

Dar nicio țară din lume nu a dezvoltat capacitățile baloanelor pe câmpul de luptă mai mult decât Ucraina, care le folosește pentru a desfășura atacuri îndrăznețe adânc pe teritoriul Rusiei, precum și în misiuni de recunoaștere, transport și ca momeală.

„Este necesar, întrucât nu am fi avut niciodată destule drone și rachete cu rază lungă de acțiune”, a spus Iurii Vîsoven, care a fondat compania Aerobavovna. „Avem nevoie de [baloane] ca să învingem.”

Ucraina a început să folosească baloane la scurt timp după ce Rusia a invadat țara, pentru a lansa bombe sau grenade și pentru a epuiza sistemele rusești de apărare antiaeriană cu ținte false menite să fie identificate de radarele inamice drept avioane de luptă.

Proletarsk oil base fire
Cu ajutorul tehnologiei AI și a unor prognoze meteo mai precise, baloanele militare pot fi folosite pentru a lovi mult mai ușor ținte aflate la mare depărtare de linia frontului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Începând din 2024, Ucraina a început să folosească baloane, livrate de cele mai multe ori de furnizori din SUA, ca sisteme pentru arme kamikaze mici care zboară singure până își lovesc ținta.

În acest fel, armata ucraineană a putut lovi câmpurile petroliere, rafinăriile, porturile și liniile de cale ferată folosite de Rusia, ceea ce a produs pagube însemnate pentru economia țării.

„Aceasta este o parte foarte importantă a efortului general al Ucrainei de a aduce Rusia la masa negocierilor în termeni mult mai rezonabili”, a spus Michael Kofman, expert în armata rusă de la institutul Carnegie Endowment for Internațional Peace.

Baloane de câteva sute de dolari doborâte cu arme de milioane de dolari

Baloanele au fost folosite de ucraineni anul trecut pentru a ataca ținte din Moscova și Reazan, dar și în atacurile cu drone asupra capitalei Rusiei din luna decembrie, în urma unei operațiuni care a dus la închiderea temporară a unor mari aeroporturi.

Orice copil știe că baloanele sunt purtate de vânt, iar, în Ucraina, curenții de aer se deplasează predominant înspre est, ceea ce înseamnă că baloanele plutesc în mod natural înspre Rusia.

„Vântul reprezintă o serie de străzi cu sens unic”, a spus Kyle Guerre, veteran din armata SUA care studiază tehnologia de navigare a baloanelor în cadrul Institutului de Tehnologie din Massachusetts.

drone-bumblebee-ucraina
Unele drone lansate din baloanele de mare altitudine își lovesc ținta urmând o traiectorie verticală și sunt aproape imposibil de interceptat. Captură foto: X

Cu ajutorul tehnologiei AI și a unor prognoze meteo mai precise, baloanele pot fi folosite pentru a lovi mult mai ușor ținte aflate la mare depărtare.

Uneori, pentru a doborî un balon ce costă câteva sute de dolari, este nevoie să investești milioane de dolari, potrivit lui Andrew Evans, director de strategie și transformare din cadrul unității de informații a armatei SUA, care a cheltuit peste 10 milioane de dolari în ultimii trei ani pentru a dezvolta noi baloane militare.

„Ne uităm cu siguranță la ceea ce se întâmplă în Ucraina și învățăm din acele lecții”, a mai spus Evans.

Baloanele de mare altitudine au deschis o nouă zonă de superioritate aeriană

Președintele american Donald Trump a aprobat un fond de 50 de milioane de dolari pentru dezvoltarea și achiziționarea baloanelor militare de mare altitudine. Acestea ar urma să fie folosite la transportul armelor și a altor provizii în zona Pacificului și în misiuni de supraveghere într-un posibil conflict cu China.

Armata SUA va testa până la 100 de baloane care se coordonează între ele și cu alte sisteme. „Este vorba despre extinderea razei de acțiune”, a spus Miller.

În timpul Revoluției Franceze, baloanele umplute cu hidrogen au fost folosite pentru prima dată în scop militar, pentru a depista pozițiile inamicului pe câmpul de luptă. Ele au jucat un rol încă și mai important în Războiul Civil din SUA și în Războiul Franco-Prusac.

Dirijabile rigide, umplute cu gaz, cunoscute sub numele de zepeline, au desfășurat apoi primele misiuni ofensive, după ce echipajele lor au aruncat bombe asupra Angliei în timpul Primului Război Mondial.

În prezent, baloanele de mare altitudine au deschis o nouă zonă de superioritate aeriană, deasupra celei ocupate de drone și avioane militare, dar sub nivelul la care zboară sateliții.

baloane-militare-ucraina-2 (1)
O parte din baloanele folosite de armata ucraineană au fost proiectate inițial pentru viitoarele misiuni de explorare a planetei Marte. Colaj foto: Aerobavovna

Drone lansate din baloane de mare altitudine aproape imposibil de interceptat

Robert Zubrin, un inginer de 73 de ani din Brooklyn care a fondat Pegasus Aerospace, o companie din Colorado ce produce baloane militare, este și unul dintre principalii cercetători din spatele misiunilor de explorare a plantei Marte.

Zubin a testat ani de zile baloane proiectate pentru a ajunge într-o bună zi pe planeta roșie pentru NASA. Acele baloane nu au mai ajuns în cosmos, dar Zubrin și-a amintit de ele când a început războiul din Ucraina.

Baloanele lui Zubrin sunt lansate din avioane, elicoptere sau drone și se umplu cu aer ca o parașută, absorbind căldura soarelui pentru a pluti în aer. Lipsa buteliilor de heliu le face mai ușor de transportat și destul de ieftine pentru a fi abandonate după încheierea misiunii.

Compania Planetfall, cu sedii în Marea Britanie și Germania, a dezvoltat drone de atac lansate din baloane care zboară la o altitudine de 30 de kilometri, acolo unde temperaturile sunt atât de mici și aerul atât de rarefiat încât dronele obișnuite nu ar putea funcționa.

Aceste drone de atac, însă, nu au motoare și pot lovi ținta deplasându-se aproape vertical, ceea ce le face aproape imposibil de interceptat. Ele sunt și mai greu de detectat întrucât nu transmit semnale radio și nu produc căldură.

„Cândva trăiam într-o lume unde construiam echipamente foarte scumpe și grele și era ca și când ne luam rămas bun de la [vasul] Mayflower când a fost lansat”, a spus Evans. „Asta nu mai este lumea în care trăim.”

