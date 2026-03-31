Video&Foto O toaletă aurie, în apropierea Memorialului Lincoln, ca ironie la adresa renovărilor ordonate de Donald Trump la Casa Albă

Satirical Toilet Statue Near Lincoln Memorial
Toaleta aurită. Foto: Profimedia

Un tron ​​mare ca o toaletă, aurie, a fost amplasat pe National Mall din Washington, ca o critică a renovărilor ordonate la Casa Albă de președintele american Donald Trump, relatează Reuters. Realizat să arate ca o combinaţie de marmură și aur, tronul reprezintă o toaletă în loc de un scaun și are o placă pe care scrie: „Un tron ​​potrivit pentru un rege”.

Toaleta-satiră de la Washington. Foto: Profimedia
„Într-o perioadă de divizare fără precedent, conflict escaladant și tulburări economice, președintele Trump s-a concentrat pe ceea ce conta cu adevărat: remodelarea băii Lincoln de la Casa Albă”, scrie pe placa de pe tron.

„Este un omagiu adus unui vizionar de neclintit care a privit în jos, a văzut o problemă și a vopsit-o în auriu”.

Donald Trump a ordonat renovări ample ale Casei Albe și în Washington, de la revenirea în funcție, anul trecut.

Pe lângă renovarea băii din Dormitorul Lincoln, a aurit Biroul Oval, a dărâmat Aripa de Est a Casei Albe pentru a construi o sală de bal și intenționează să reamenajeze Centrul Memorial pentru Artele Spectacolului John F. Kennedy.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a afirmat într-o declarație trimisă prin e-mail că Donald Trump „face Casa Albă și întreaga noastră Capitală a națiunii mai frumoase ca niciodată”.

„Președintele nu va înceta niciodată să lucreze în numele poporului american și să își îndeplinească promisiunile pentru care a fost ales în mod covârșitor”, a scris Ingle ca răspuns la o solicitare de comentarii pe marginea tronului.

Tronul în cauză include şi un sul de hârtie igienică pe care scrie „The Secret Handshake” („Strângerea de mână secretă” – n.r).

Un grup cu acest nume şi-a asumat responsabilitatea pentru o statuie anterioară care îi înfățișa pe Donald Trump și pe defunctul finanțator și infractor sexual Jeffrey Epstein ținându-se de mână, potrivit presei americane.

Reuters nu a putut contacta imediat grupul. Serviciul Parcurilor Naționale, care administrează National Mall, nu a avut niciun comentariu imediat, relatează Reuters.

