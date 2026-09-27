O torpilă americană a fost lansată de pe un submarin britanic fără echipaj. Care este scopul proiectului militar Excalibur

Regatul Unit şi Statele Unite au lansat pentru prima dată o torpilă de pe un submarin fără echipaj, a anunţat luni guvernul britanic. Lansarea a avut loc săptămâna trecută în apele teritoriale britanice, în cadrul alianţei AUKUS, care reuneşte Australia, Statele Unite şi Regatul Unit, a precizat guvernul de la Londra într-un comunicat.

Acesta „marchează un progres major pentru viitorul tehnologiei submarine” pentru aceste trei ţări şi „reprezintă o realizare semnificativă pentru securitatea euroatlantică şi superioritatea submarină a NATO”, a subliniat guvernul britanic, citat de AFP.

Torpila, dezvoltată de Australia şi Statele Unite şi concepută pentru a scufunda nave şi submarine la adâncimi mari, a fost lansată de pe o dronă subacvatică de 12 metri lungime fabricată la Plymouth, în sudul Angliei, numită Excalibur.

Acest anunţ vine în contextul în care ţările occidentale depun eforturi pentru a-şi moderniza capacităţile militare în faţa ameninţărilor reprezentate de Rusia şi Iran. De asemenea, testul a avut loc în ajunul primei întâlniri, de marţi, dintre prim-ministrul britanic Andy Burnham şi preşedintele american Donald Trump, programată în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite de la New York.

Andy Burnham intenţionează, de asemenea, să profite de această vizită pentru a „impulsiona eforturile internaţionale în domeniul inteligenţei artificiale”, potrivit guvernului britanic. El va anunţa „un nou parteneriat privind IA” cu Statele Unite, care „va ajuta Regatul Unit să-şi protejeze infrastructurile naţionale critice, de la căile maritime până la spaţiul aerian”.

„În această săptămână, voi pleda pentru o cooperare internaţională mai strânsă în domeniul inteligenţei artificiale, pentru o pace justă şi durabilă în Ucraina şi pentru eforturi reînnoite de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, deoarece ceea ce se întâmplă în străinătate are repercusiuni asupra fiecăruia dintre noi în ţara noastră”, a declarat Andy Burnham.

El a confirmat, de asemenea, că Regatul Unit va găzdui summitul G20 în noiembrie 2027 în oraşul Manchester, din nord-vestul Angliei. Anul acesta, summitul este găzduit de Donald Trump, la Miami.

Editor : Sebastian Eduard