O ucraineancă a fost pusă sub acuzare în Polonia pentru implicarea în trimiterea unui colet cu bombă

Data publicării:
masina de politie polonia
Procurorii polonezi au pus sub acuzare o cetăţeană ucraineană pentru implicarea în trimiterea unui colet cu bombă printr-o companie de curierat, a anunţat luni Agenţia Poloneză de Securitate Internă (ABW), informează Reuters.

O acuzaţie a fost depusă la Tribunalul Districtual din oraşul polonez Piotrkow Trybunalski împotriva cetăţenei ucrainene Kristina S., a afirmat ABW într-un comunicat în care se precizează că Kristina S. a fost acuzată în temeiul unui articol din Codul Penal referitor la cauzarea de daune prin incendiere sau explozii.

Această secţiune a Codului Penal nu acoperă colaborarea cu servicii de informaţii străine.

Potrivit comunicatului ABW, coletul a fost descoperit în depozitul unei companii de curierat din oraşul Lodz din apropiere.

Comunicatul nu oferă detalii despre un posibil motiv.

Autorităţile europene sunt în alertă maximă în ceea ce priveşte colete explozive după o serie de explozii în depozitele de curierat din Marea Britanie, Germania şi lângă Varşovia în iulie 2024.

Oficialii occidentali au pus pe seama Rusiei aceste incidente.

În ultimii ani, oficialii europeni au acuzat Moscova de acte de sabotaj, precum incendii provocate, însă Moscova neagă astfel de acuzaţii.

În comunicatul ABW se afirmă că "în iulie 2024 acuzata a participat la expedierea unui colet transportat de o companie de curierat ce conţinea explozivi", un dispozitiv de declanşare şi detonatoare electrice, printre alte articole.

"Această structură constituia o bombă de tip încărcătură modelată", mai informează comunicatul ABW, adăugând că Kristina S. a comis presupusa infracţiune împreună cu un alt cetăţean ucrainean şi doi cetăţeni ruşi.

Două persoane au fost reţinute în legătură cu acest caz, au spus procurorii într-o declaraţie separată.

Coletul cu explozibil ar fi putut "cauza daune semnificative infrastructurii critice", au spus procurorii, citând opinia unui expert chimist obţinută de la agenţia de securitate internă a Poloniei.

