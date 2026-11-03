O „ultimă încercare disperată”. Pasagerii „croazierei fără sfârșit” au încercat să cumpere nava Odyssey pentru a-și continua călătoria

O încercare de ultim moment a pasagerilor de pe nava Odyssey a companiei Villa Vie de a cumpăra și opera nava și a-și continua astfel „croaziera fără sfârșit” în jurul lumii a eșuat, relatează Business Insider.

Ultimele luni ale navei Odyssey au fost marcate de dificultățile financiare ale companiei Villa Vie Residences, culminând cu oprirea bruscă a navei săptămâna trecută în Cambodgia. Rezidenții care au cumpărat cabine la prețuri cuprinse între 119.999 de dolari și 439.999 de dolari în speranța de a trăi permanent pe mare, au avut la dispoziție doar opt ore pentru a-și face bagajele și a părăsi nava, marțea trecută.

Paul Montoya, membru al Consiliului Rezidenților (format din șapte persoane), care a fost implicat în obținerea angajamentelor de la rezidenți pentru preluare, a descris încercarea de joi drept o „ultimă încercare disperată”.

Două zile mai târziu, sâmbătă, un grup susținut de rezidenți, numit Sagar Capital, le-a transmis pasagerilor că încercarea a eșuat, conform unei scrisori analizate de Business Insider. Trei rezidenți au confirmat conținutul scrisorii.

Scrisoarea menționa că grupul a petrecut două luni încercând să negocieze o înțelegere, dar nu a reușit să ajungă la un acord.

Montoya a declarat ieri că grupul a fost de acord să contribuie cu o „sumă corectă” de capital pentru preluare, pentru a „pune lucrurile în mișcare”, în timp ce alți rezidenți au fost invitați prin WhatsApp sau în persoană să contribuie cu fonduri suplimentare.

Autoritățile cambodgiene au declarat că 203 rezidenți se aflau la bord când nava a a ajuns în portul Sihanoukville. Conform scrisorii, 169 de rezidenți s-au angajat să contribuie la cumpărarea navei, dar suma promisă a fost insuficientă.

„Am fost puțin sub obiectivul de vânzare, dar am fost destul de aproape”, a adăugat Montoya, refuzând să spună ce sumă au promis pasagerii. El a precizat că nu s-a colectat niciun ban de la rezidenți.

În scrisoarea sa, Sagar Capital a menționat o serie de motive pentru eșecul tentativei de cumpărare, despre care mai mulți rezidenți au spus că era singura lor speranță de a menține nava Odyssey pe mare. Acestea au inclus imposibilitatea de a ajunge la un acord cu creditorul navei, faptul că Villa Vie avea mai multe datorii decât se anticipase, riscul de expunere juridică, costul procedurilor de faliment și riscul financiar asupra economiilor rezidenților.

„A fost probabil mai mult o încercare exploratorie pentru a vedea dacă există sprijin. Cred că, în mare parte, sprijinul a existat, dar ar fi fost probabil foarte dificil să mergem mai departe cu aceste probleme”, a spus Montoya luni.

Într-un interviu acordat Business Insider vineri, Petterson a declarat că compania face tot posibilul pentru a menține nava pe linia de plutire, după ce o posibilă înțelegere cu Oneil Khosa, fostul CEO al Margaritaville at Sea, a eșuat la începutul acestei luni.

Petterson a spus că obiectivul Villa Vie este recapitalizarea. „Preferabil, avem nevoie de un partener operațional care să poată veni cu o mână mai puternică și resurse financiare mai mari”, a spus el.

La începutul săptămânii trecute, Petterson a declarat că firma ia în considerare intrarea în faliment.

Efortul pasagerilor a fost o ultimă încercare de a salva nava, a spus Montoya. Acum, el a declarat că rezidenții se bazează pe o „șansă și mai mică”, cum ar fi apariția unui „suflet binevoitor”.

Cheryl Ethrington, o rezidentă care intenționa să contribuie la preluare, a spus: „Nu mi-am pierdut complet speranța că cineva va prelua ștafeta. Dacă nu, viața merge mai departe.”

Editor : M.B.