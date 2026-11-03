Live TV

O „ultimă încercare disperată”. Pasagerii „croazierei fără sfârșit” au încercat să cumpere nava Odyssey pentru a-și continua călătoria

Data publicării:
Nava de croazieră de lux Odyssey
Nava de croazieră de lux Odyssey, ancorată în portul Sihanoukville din Cambodgia. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O încercare de ultim moment a pasagerilor de pe nava Odyssey a companiei Villa Vie de a cumpăra și opera nava și a-și continua astfel „croaziera fără sfârșit” în jurul lumii a eșuat, relatează Business Insider.

Ultimele luni ale navei Odyssey au fost marcate de dificultățile financiare ale companiei Villa Vie Residences, culminând cu oprirea bruscă a navei săptămâna trecută în Cambodgia. Rezidenții care au cumpărat cabine la prețuri cuprinse între 119.999 de dolari și 439.999 de dolari în speranța de a trăi permanent pe mare, au avut la dispoziție doar opt ore pentru a-și face bagajele și a părăsi nava, marțea trecută.

Paul Montoya, membru al Consiliului Rezidenților (format din șapte persoane), care a fost implicat în obținerea angajamentelor de la rezidenți pentru preluare, a descris încercarea de joi drept o „ultimă încercare disperată”.

Două zile mai târziu, sâmbătă, un grup susținut de rezidenți, numit Sagar Capital, le-a transmis pasagerilor că încercarea a eșuat, conform unei scrisori analizate de Business Insider. Trei rezidenți au confirmat conținutul scrisorii.

Scrisoarea menționa că grupul a petrecut două luni încercând să negocieze o înțelegere, dar nu a reușit să ajungă la un acord.

Montoya a declarat ieri că grupul a fost de acord să contribuie cu o „sumă corectă” de capital pentru preluare, pentru a „pune lucrurile în mișcare”, în timp ce alți rezidenți au fost invitați prin WhatsApp sau în persoană să contribuie cu fonduri suplimentare.

Autoritățile cambodgiene au declarat că 203 rezidenți se aflau la bord când nava a a ajuns în portul Sihanoukville. Conform scrisorii, 169 de rezidenți s-au angajat să contribuie la cumpărarea navei, dar suma promisă a fost insuficientă.

„Am fost puțin sub obiectivul de vânzare, dar am fost destul de aproape”, a adăugat Montoya, refuzând să spună ce sumă au promis pasagerii. El a precizat că nu s-a colectat niciun ban de la rezidenți.

În scrisoarea sa, Sagar Capital a menționat o serie de motive pentru eșecul tentativei de cumpărare, despre care mai mulți rezidenți au spus că era singura lor speranță de a menține nava Odyssey pe mare. Acestea au inclus imposibilitatea de a ajunge la un acord cu creditorul navei, faptul că Villa Vie avea mai multe datorii decât se anticipase, riscul de expunere juridică, costul procedurilor de faliment și riscul financiar asupra economiilor rezidenților.

„A fost probabil mai mult o încercare exploratorie pentru a vedea dacă există sprijin. Cred că, în mare parte, sprijinul a existat, dar ar fi fost probabil foarte dificil să mergem mai departe cu aceste probleme”, a spus Montoya luni.

Într-un interviu acordat Business Insider vineri, Petterson a declarat că compania face tot posibilul pentru a menține nava pe linia de plutire, după ce o posibilă înțelegere cu Oneil Khosa, fostul CEO al Margaritaville at Sea, a eșuat la începutul acestei luni.

Petterson a spus că obiectivul Villa Vie este recapitalizarea. „Preferabil, avem nevoie de un partener operațional care să poată veni cu o mână mai puternică și resurse financiare mai mari”, a spus el.

La începutul săptămânii trecute, Petterson a declarat că firma ia în considerare intrarea în faliment.

Efortul pasagerilor a fost o ultimă încercare de a salva nava, a spus Montoya. Acum, el a declarat că rezidenții se bazează pe o „șansă și mai mică”, cum ar fi apariția unui „suflet binevoitor”.

Cheryl Ethrington, o rezidentă care intenționa să contribuie la preluare, a spus: „Nu mi-am pierdut complet speranța că cineva va prelua ștafeta. Dacă nu, viața merge mai departe.”

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana docuz
1
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
blana
2
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
3
Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele...
Călin Georgescu, înotând într-un lac în timpul ierni
4
„Călin Georgescu este un ventriloc. O combinație între desene animate și Ion Antonescu”...
TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
5
Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al...
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
croaziera profimedia-1147396804
Cum a ajuns „croaziera fără sfârșit” să se încheie brusc într-un port din Cambodgia. „Eu sunt personajul negativ din această poveste”
BUCURESTI - SINDICAT ELCEN - PROTEST - 20 IAN 2025
Directoarea ELCEN exclude riscul falimentului: „Nu suntem în situație de insolvență și nici nu vom fi”
Delayed Ryanair Athens Airport
„Un obiect străin”, suspectat în cazul pasagerului aproape aspirat de la bordul Ryanair
Ciprian Ciucu.
Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Așa putem plăti salariile și evita falimentul orașului”. Ședință marți la Primăria Capitalei
Germany - July 11, 2026: PHOTO MONTAGE, A Virgin Voyages cruise ship with Pride-themed decor is at the center of the deb
Între Islam și Occident: cazul „Scarlet Lady”, nava de croazieră cu o petrecere gay la bord care a fost respinsă de Egipt și Turcia
Recomandările redacţiei
trump alegeri intermediare
„Domnul Veto”. Administrația Trump și-a făcut o strategie pentru a...
profimedia-1144086965
„S-ar putea să ajung pe străzi”. Finanțele publice la limită și...
Iuri Ușakov, Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Ce afaceri de familie sunt în spatele negociatorilor de pace...
Winter in Moeciu Village. Rural landscape in the Carpathians, Romania.
Transilvania, în topul destinațiilor europene de iarnă. Ce experiențe...
Ultimele știri
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cursuri pentru „soții tradiționale”: cum reinventează Rusia Institutele pentru Fecioare Nobile în școlile moderne
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Fanatik.ro
Câți bani economisește Gigi Becali după ce dă afară 6 jucători de la FCSB. Toți au salarii mari!
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Andrei Vochin, lecție pentru familia Șucu și Daniel Pancu: „La masa fotbalului, locul din față nu se...
Adevărul
Nereguli de milioane de lei la Ministerul Muncii. Cum a blocat Curtea de Conturi trimiterea dosarului la...
Digieconomic
Trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzarea mașinii personale? Ce prevede Codul fiscal
Digi FM
Antonia și Alex Velea dau cărțile pe față: Avem acces necondiționat la telefonul partenerului!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Daniel Pancu și Andrei Șucu au ajuns față în față și s-a terminat!
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 77 de ani, Jessica Lange sugerează că s-ar putea pensiona curând: „A fost o carieră extraordinară”
Adevarul
Miza alegerilor din SUA pentru România. Cum ar putea fi afectat Bucureștiul dacă republicanii pierd Congresul
Newsweek
Crește vârsta de pensionare? Ministerul Muncii spune care români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...