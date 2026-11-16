De la experimente la strategie de luptă: cum devin dronele noua speranță pentru soldații răniți pe front în războiul din Ucraina

Prima dată când pilotul ucrainean de drone „KVN” a ghidat un hexacopter fără pilot de dimensiuni mari pentru a salva un camarad rănit pe front, pregătirile pentru operațiune au durat șapte zile. Doar două săptămâni mai târziu, o misiune similară a fost organizată în doar 12 ore, evidențiind cât de repede se impune o nouă tactică, cu potențial transformator, pe un câmp de luptă în continuă evoluție, scrie Reuters.

„Acum, trebuie doar să dau patru sau cinci telefoane, astfel încât toate dronele aflate în aer și batalioanele noastre partenere... să ne ajute să finalizăm operațiunea”, a spus KVN, în vârstă de 33 de ani, folosindu-și indicativul militar.

Regimentul său de asalt nr. 475 a contribuit la scrierea istoriei militare luna trecută, folosind noul hexacopter pentru a efectua operațiuni îndrăznețe de salvare a luptătorilor răniți, prinși în „zona mortală” – o zonă care se întinde pe kilometri întregi de o parte și de alta a liniei frontului, unde dronele aeriene vânează orice mișcă.

Acum, regimentul dorește să integreze această nouă capacitate în operațiunile sale zilnice, în al cincilea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ca parte a unui efort mai amplu al Ucrainei de a utiliza tehnologia pentru a proteja mai bine viețile soldaților.

„Viitorul acestor evacuări este foarte promițător”, a spus Eduard Khoroșun, directorul unui important spital militar din regiunea nord-estică a orașului Harkov, într-o declarație făcută după primele evacuări.

Evacuările mai rapide ale soldaților răniți ar putea duce la reducerea complicațiilor și a dizabilităților, a spus el.

Un reprezentant al companiei de drone SkyFall verifică drona StarGate înaintea unui zbor demonstrativ într-o locație nedivulgată din Ucraina, miercuri, 14 octombrie 2026. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / Profimedia

Zburând deasupra „zonei mortale”

,Având în vedere că orice mișcare în interiorul zonei mortale poate fi fatală, în condițiile în care dronele patrulează deasupra, soldații răniți rămân adesea blocați zile, săptămâni sau chiar luni întregi.

Deși forțele de la Kiev au adoptat vehiculele terestre fără pilot (UGV) pentru evacuări, în scopul de a reduce expunerea salvatorilor la pericol, acestea sunt adesea lente și pot deveni ținte ușoare.

În august, un comandant de companie din cadrul Regimentului 475 a fost nevoit să-i salveze personal pe doi soldați răniți cu mașina, după ce un UGV care îi transporta a fost lovit de drone rusești.

Dronele de evacuare aeriană, în ciuda dimensiunilor lor mari, sunt mai rapide și mai greu de detectat decât UGV-urile, a afirmat „Cherry”, în vârstă de 28 de ani, șefa serviciului medical al regimentului.

„Cu cât inamicul ne vede mai puțin, cu atât mai bine”, a spus ea, vorbind din interiorul unui centru de comandă din regiunea Harkov, situată în nord-estul Ucrainei.

Prima operațiune cunoscută de transport aerian cu drone a fost efectuată de Brigada 92 a Ucrainei la sfârșitul lunii trecute, urmată la scurt timp de primele două operațiuni de salvare efectuate de Regimentul 475.

În timpul uneia dintre acestea, drona de fabricație ucraineană utilizată de regiment, numită StarGate, a parcurs o distanță totală de 60 km – jumătate din această distanță transportând o persoană, a declarat Ministerul Apărării de la Kiev.

Cherry a declarat că regimentul ei formează plutoane dedicate transportului aerian cu drone, precum și că lucrează la îmbunătățirea coordonării dintre piloți și personalul medical.

Această fotografie prezintă drona de evacuare aeriană StarGate, fabricată de compania ucraineană SkyFall, în timpul unui zbor efectuat pe un poligon de antrenament situat într-o locație necunoscută din Ucraina, pe 29 octombrie 2026, pe fondul invaziei rusești a Ucrainei. Foto: Profimedia

„Vârful resposabilității”

KVN, care a vânat trupele rusești în calitate de pilot de drone de atac în primii doi ani de serviciu, a îndeplinit doar patru misiuni.

El a afirmat însă că simte deja un simț al datoriei mai puternic atunci când îi transportă pe camarazii săi răniți, numind această activitate „vârful responsabilității în armată”. Cea mai recentă misiune a sa a durat o oră și jumătate.

Între timp, producătorul StarGate, SkyFall, își intensifică producția dronei sale asistate de inteligență artificială, care poate plana și ateriza în mod autonom chiar și în condițiile unor încercări de bruiaj prin mijloace de război electronic. Este prima dronă de evacuare special concepută din Ucraina.

Compania preconizează să producă aproximativ 1.000 de unități pe lună până la sfârșitul anului 2026, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters, adăugând că drona sa se bucură de o cerere mare în rândul diverselor alte unități și brigăzi.

Purtătorul de cuvânt, care a refuzat să-și dezvăluie identitatea din motive de securitate, a afirmat că transportul aerian cu drone nu este „un panaceu” și că fiecare operațiune de evacuare prezintă propriile riscuri.

Fiecare misiune necesită, de asemenea, o coordonare extinsă care implică drone de însoțire, război electronic, precum și alte resurse.

„Desigur, decizia le aparține soldaților înșiși”, a spus el. „Dar ei înțeleg că aceasta ar putea fi singura șansă de a salva pe cineva.”

Editor : B.E.