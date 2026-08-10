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O valiză cu ceea ce părea a fi un cadavru a declanșat o anchetă în Australia. Poliția a aflat că, de fapt, era o păpușă

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Mașină de poliție în Canberra.
Mașină de poliție în Canberra. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
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Poliţia australiană a încheiat o anchetă pentru omucidere care a început după ce doi cetăţeni, aflaţi într-o plimbare cu maşina, au găsit o valiză abandonată pe marginea drumului într-un oraş izolat, au deschis-o şi au descoperit ceea ce păreau a fi rămăşiţele unui cadavru uman.

În schimb, examinările medico-legale au stabilit ulterior că „obiectul găsit în geantă era o păpuşă cu aparenţă foarte reală, îmbrăcată, cu păr şi cu un piercing în nas”, a declarat poliţia luni într-un comunicat, relatează Reuters, preluată de News.ro. 

 „Obiectul prezenta, de asemenea, urme care semănau cu vânătăi şi zgârieturi”, se mai precizează în comunicat.

 Chemaţi la Oallen, un oraş situat la aproximativ 200 km sud-vest de Sydney, agenţii de poliţie au delimitat locul faptei, dar nu au examinat conţinutul prea amănunţit.

Comisarul Linda Bradbury a declarat reporterilor că poliţia „nu doreşte să mişte prea mult rămăşiţele la faţa locului, mai ales când se confruntă cu condiţii meteorologice nefavorabile, aşa cum s-a întâmplat ieri şi din nou astăzi”.

Obiectul era „foarte realist din punct de vedere al aspectului, asemănându-se cu rămăşiţe umane”, a adăugat ea.

Cu câteva ore înainte, Bradbury declarase presei că a fost „o descoperire destul de şocantă” pentru cei doi bărbaţi care au găsit valiza.
 
„Ei se aflau într-o plimbare cu maşina, aşa cum fac mulţi oameni în weekend, şi au oprit pentru o pauză”, a relatat ea. Cei doi au luat „decizia corectă” de a raporta descoperirea.
 
„Au fost afectaţi ieri şi vom lua legătura cu ei pentru a le spune că nu erau rămăşiţe umane”, a menţionat Bradbury, citată de BBC.

Editor : C.S.

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