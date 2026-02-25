Live TV

„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului”

Data actualizării: Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: GettyImages

Liderii de la Bruxelles, conduşi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit marţi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski asupra continuării războiului, susţine prim-ministrul ungar Viktor Orban într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook.

„Este o veste proastă pentru Europa”, a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceştia prelungesc un război „care evident nu are soluţie pe front, dar care implică distrugeri teribile", potrivit MTI, citat de Agerpres. 

„Vreo 35.000 de oameni mor sau sunt schilodiţi în fiecare lună, în timp ce liniile frontului abia se mişcă, lăsând sute de mii de văduve, orfani, mame care îşi jelesc fiii - asta este ceea ce susţine Bruxellesul", a denunţat Orban.

Între timp, „sute de miliarde de euro sunt arse... degeaba: acest război nu paralizează Rusia, ci Europa", a afirmat prim-ministrul ungar, adăugând că războiul din Ucraina „creează şi un risc de război nuclear, Europa confruntându-se cu o putere nucleară".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ne-ar atrage în el dacă i-am lăsa", a conchis Orban, care a mai susţinut în acelaşi mesaj că liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, „a semnat săptămâna trecută la Munchen un pact secret cu liderii de la Bruxelles, cu asistenţă germană", în baza căruia „Ungaria va intra în rândul ţărilor europene aflate în război şi va aproba ajutor financiar pentru Ucraina în schimbul sprijinului din partea Bruxellesului şi Kievului".

Magyar va „detaşa Ungaria de petrolul şi gazele ieftine", dar „Ungaria trebuie să rămână deoparte. Guvernul ungar trebuie să menţină securitatea Ungariei. Noi vom realiza asta", a mai afirmat premierul ungar, citat de MTI.

Peter Magyar, principalul contracandidat al lui Viktor Orban la alegerile prevăzute pentru 12 aprilie în Ungaria, este susţinut de Bruxelles, în timp ce Orban se află în conflict cu Bruxellesul întrucât Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Law lyceum damaged by Russian attack in Odesa, Ukraine - 21 Feb 2026
Ucraina nu va mai reconstrui şcoli în regiunile depopulate. Guvernul îşi schimbă priorităţile după patru ani de război
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului
comisia europeana
UE va propune interzicerea totală a petrolului rusesc după alegerile din Ungaria (Reuters)
buncar nazist expozitie ucraina
O expoziție despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist de la Berlin
Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Volodimir Zelenski, în Kiev. Foto Profimedia
UE va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, promite Von der Leyen după împotrivirea Ungariei
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
bani-lei-1536x866
Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs...
Ultimele știri
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine azi la Digi24
Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Se construiește ”Colosseumul” României. Se află într-un oraș superb și e aproape finalizat. A costat peste 70...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate! Răzvan Burleanu a tras...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olanda a luat decizia, după ce Jutta Leerdam a luat aur la JO și apoi și-a arătat bustiera
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...