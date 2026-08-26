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O victimă a atentatelor din 11 septembrie a fost identificată după 25 de ani printr-o metodă inedită. „Este un progres major”

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Momentul în care World Trade Center din New York este lovit de un avion la 11 septermbrie 2001
Momentul în care World Trade Center din New York este lovit de un avion la 11 septermbrie 2001 Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Uu progres de neimaginat 40% dintre victimele atentatelor, încă neidentificate

La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, oraşul New York continuă să depună eforturi pentru a identifica oficial toate cele aproximativ 3.000 de persoane care şi-au pierdut viaţa la World Trade Center. Pentru prima dată, a fost identificată o victimă cu ajutorul genealogiei genetice, care combină testele ADN cu cercetările genealogice, relatează ABC News.

„Este un progres major”, a declarat dr. Jason Graham, medic legist şef al oraşului New York, pentru ABC News, potrivit News.ro. 

„Sunt încântat să pot anunţa că am implementat acum noi metode în cadrul eforturilor de identificare legate de World Trade Center şi că am realizat o nouă identificare, pentru prima dată în 25 de ani, graţie acestei noi metode, şi anume genealogia genetică aplicată anchetelor medico-legale”, a spus el,

„Genealogia genetică constă în combinarea metodelor tradiţionale de cercetare genealogică cu analiza ADN-ului pentru a urmări originile geografice şi etnice ale unei persoane şi a-i stabili legăturile de rudenie. Familia victimei recent identificate, o femeie adultă, a refuzat să se exprime public şi să-i dezvăluie numele către public. Dar ea este cea de-a 1.654-a persoană identificată oficial”, a precizat Graham.

Uu progres de neimaginat

Un astfel de progres era de neimaginat acum 25 de ani, deoarece această metodologie nu exista. „Tehnologia pur şi simplu nu era suficient de avansată”, spune Gregory Paduano, inspector al Poliţiei din New York.

„Genealogia genetică oferă numeroase perspective pentru viitor”, dă el asigurări.

Această metodă de investigaţie medico-legală a ajutat poliţia să rezolve cazuri clasate de mult timp din cauza lipsei identificării victimelor. Acum, Biroul medicului legist şi poliţia au pus-o în aplicare în cadrul eforturilor de identificare a victimelor de la World Trade Center.

„Constatăm deja că această abordare este promiţătoare”, a declarat pentru ABC News dr. Jennifer Odien, antropolog medico-legal la Biroul medicului legist din New York.

„Nu toate cazurile vor putea face obiectul genealogiei genetice, dar dispunem de profiluri ADN care nu corespund cu niciuna dintre probele noastre de referinţă; prin urmare, ne concentrăm în prezent asupra acestui grup şi sperăm că acest lucru va genera mai multe rezultate pozitive”, a spus ea.

40% dintre victimele atentatelor, încă neidentificate

Există 47 de profiluri care ar putea fi identificate prin genealogie genetică, a precizat Jennifer Odien pentru ABC News. Aceasta reprezintă o mică parte din cele aproximativ 1.100 de victime ale World Trade Center, adică aproximativ 40% din total, care rămân neidentificate la un sfert de secol după atentate.

Biroul medicului legist şef s-a angajat solemn să nu înceteze niciodată eforturile.

„World Trade Center a reprezentat cel mai mare masacru din istoria Statelor Unite şi acum reprezintă, de asemenea, cel mai complex efort de identificare medico-legală din istoria noastră”, a declarat Graham.

„Iar faptul că putem aplica noi inovaţii în această muncă de identificare este o modalitate remarcabilă de a ne respecta angajamentul faţă de familii”, a adăugat el.

Editor : C.L.B.

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