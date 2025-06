„Oamenii ca material de unică folosință”. Tortura suferită de un prizonier de război ucrainean, eliberat de ruși după doi ani

Ucraineanul Maksim Butkevici a povestit, pentru The Guardian, despre bătăile repetate, amenințările cu execuția și violența sexuală folosite de ruși pentru a-i smulge „mărturisirea”, după ce a fost luat prizonier de război, în primele luni din 2022. Bărbatul a fost eliberat anul trecut, iar relatarea sa arată că primele momente petrecute în captivitatea rusă au fost marcate de umilințe care păreau insignifiante în comparație cu ceea ce avea să urmeze.

Capturat în primele luni ale războiului din Ucraina, în 2022, Butkevici și camarazii săi – care fuseseră atrași într-o capcană pe frontul de est – au fost inițial bătuți și jefuiți. „Au fost câteva lovituri cu piciorul și cu pumnul”, își amintește bărbatul, care fusese apărător al drepturilor omului și jurnalist înainte ca invazia Rusiei să-l oblige să se înroleze voluntar în armată.

„Ne-au luat ceasurile și alte lucruri. Când un soldat mi-a luat căștile și m-a întrebat ale cui sunt, mi-a spus: «Mi le dai cadou?» Chiar dacă eram îngenuncheat, cu țeava unei arme la cap, i-am spus că nu.”

Totuși, tratamentul avea să devină mult mai dur, în contextul bătăilor severe, torturii, amenințărilor cu execuția și violenței sexuale menite să obțină o „mărturisire” forțată pentru o crimă imaginară.

Mărturia lui Butkevici adaugă detalii concrete unei serii de dovezi – inclusiv în rapoartele proiectului Viktoriia – privind maltratarea de către Rusia a ucrainenilor capturați, inclusiv procese inscenate, execuții în câmp și tortură.

Ceea ce i s-a întâmplat lui Maksim Butkevici s-a petrecut în ciuda unei campanii internaționale de amploare pentru a se obține tratamentul corespunzător și eliberarea sa în condiții de siguranță, când era clar că fusese capturat și că era defăimat în mass-media rusă și amenințat cu un proces înscenat, în care vinovăția lui era deja stabilită.

Cu mâinile și picioarele legate, următoarea etapă a călătoriei lui Butkevici a fost o clădire neterminată din afara orașului Luhansk, unde el și ceilalți soldați au fost confruntați cu cruzimea care avea să devină obișnuită în timpul captivității lor.

„Era un ofițer care se comporta într-un mod mult mai urât, încercând să ne provoace. Voia să arate că era mai deștept decât soldatul obișnuit. Ne-a întrebat cine era căsătorit, iar noi stăteam îngenuncheați în fața lui. A întrebat unde erau soțiile soldaților. Unul a răspuns «în Polonia», iar altul «în Germania». A început să vorbească despre ce făceau soțiile lor din punct de vedere sexual, cu detalii scabroase. M-am gândit: «Ofițerul ăsta are probleme grave»”.

A doua zi dimineață, Maksim și camarazii săi au fost prezentați unui grup de comandanți și propagandisti în vizită și li s-a spus că vor fi filmați pentru a arăta că au fost capturați și că sunt tratați bine.

„Păreau intrigați de mine, fiind singurul ofițer”, își amintește Butkevici. Avertizat de soldații ruși că vor exista „consecințe” dacă vor verifica online și vor descoperi că a mințit în legătură cu trecutul său, el a mărturisit că este jurnalist și activist pentru drepturile omului.

A urmat o conversație în care soldații ruși au insistat că invazia trebuie caracterizată drept „război”, iar Butkevici a replicat că el era interesat doar de costul uman al acțiunilor Rusiei.

„Au fost surprinși că nu cedeam, deși nu mă certam.” Ce a urmat a fost și mai sinistru: prima amenințare explicită că ar putea să-și omoare prizonierii.

„Mi-au spus: «Probabil crezi că ești prizonier de război. Nu ești până nu ești înregistrat. Deocamdată ești dat dispărut pe câmpul de luptă. Dacă nu te comporți cum trebuie, putem merge în curtea din spate să vezi unde am executat prizonierii care s-au comportat urât».”

Primele bătăi grave au avut loc câteva ore mai târziu.

„Propagandiștii au plecat și, câteva ore mai târziu, trupele ruse au revenit cu un soldat din forțele speciale. Mi-au spus să spun că vreau ca soldatul din forțele speciale să-i vâneze și să-i omoare pe camarazii mei din Ucraina. Am răspuns: «Nu e nimic personal, dar nu pot spune asta».

„Apoi ni s-a spus că vom învăța istoria Ucrainei”. În timp ce ofițerul „rău” recita ceea ce părea a fi un discurs al lui Putin, soldații erau obligați să repete cuvintele. „Dacă greșeau sau se încurcau, eram bătut cu un baston de lemn. Am început să leșin și mâna mi s-a umflat. Am spus: «O să-mi rupi umărul», iar ofițerul mi-a răspuns: «Nu, știu ce fac». La un moment dat, a făcut o pauză în recitarea salatei de cuvinte pe care o mormăia și am putut vedea că se bucura fizic de acest proces”.

„Apoi au venit alții și m-au lovit cu picioarele și cu pumnii, iar cineva a scos un telefon și ne-a ordonat să spunem: „Glorie Rusiei”, și ni s-a cerut din nou să vorbim despre rușii care ne vânau camarazii. După aceea, ni s-a ordonat să urcăm într-un camion și, în cele din urmă, am leșinat.”

Ajuns în cele din urmă la o închisoare din Luhansk, soldații au primit saltele vechi și prosoape și li s-a spus că se află într-un centru de detenție preventivă.

„În celulă era un singur robinet pentru a bea și a ne spăla, cu apă destul de proastă. Deși eram hrăniți de trei ori pe zi, mâncarea era îngrozitoare. Porțiile erau foarte mici. Foarte repede am început să simțim foamea.”

Este o experiență familiară pentru prizonierii din Rusia, iar 8-10.000 de ucraineni sunt încă deținuți. Cei care se întorc în urma unor schimburi convenite au slăbit vizibil.

În Luhansk, interogatoriile au început cu adevărat. „Ne-au interogat pe fiecare”, a spus Butkevici. „În primele săptămâni, accentul a fost pus pe informații militare, dar noi nu le-am dat nimic. Apoi au încercat să ne demoralizeze.”

El a spus că prizonierii au fost duși la ceea ce credeau că este ministerul securității statului pentru Republica Populară Luhansk [separatistă susținută de Rusia], unde unii soldați au fost torturați cu șocuri electrice provocate de fire conectate la un dinam al unui sistem de telefonie.

„Se numește tapik. Au folosit-o pe alți soldați, dar pe mine doar m-au amenințat, punându-mi [dinamul] în fața mea”, a spus el. Cu timpul, Butkevici a spus că a realizat că cei care îl interogau erau mai interesați de trecutul său în domeniul drepturilor omului și de perioada de trei ani petrecută în Marea Britanie.

„Apoi – îmi amintesc pentru că era ziua mea – am fost interogat de doi tipi. Îi mai întâlnisem înainte”, a spus el. „Jucau rolul polițistului bun și al polițistului rău.” A fost presat să acorde un interviu unei „organizații media internaționale responsabile” [nu s-a precizat despre ce organizație era vorba] pentru a vorbi despre Ucraina „ca țară nazistă” și a fost interogat cu privire la finanțarea pe care o primise pentru ONG-ul său de la Fundația Soros. În mod îngrozitor, cei doi l-au avertizat că îl pot condamna ca „criminal de război”.

Maksim Butkevici, în 2018 Foto: Profimedia

Maksim a declarat că a început atunci un regim mai intens de tortură și amenințări, care a început cu perioade de imobilizare în poziții stresante și bătăi cu un baston de cauciuc. I s-a spus din nou că poate fi ucis și a fost amenințat cu violul oral și anal cu ajutorul unui baston cu electroșocuri. Torturatorii i-au oferit trei opțiuni: să semneze o mărturisire în care să recunoască crimele de război și să fie „schimbat foarte repede”; să fie dus la locul presupusei „crime”, unde ar fi fost împușcat în timp ce încerca să fugă; sau să fie pus într-o celulă cu deținuți care i-ar fi făcut viața un „iad”.

A semnat mărturisirea. „Timp de câteva zile, nici măcar nu am știut ce mărturiseam, până când am fost dus la un expert psihiatru care m-a întrebat dacă înțeleg de ce sunt acuzat”, a spus el, aflând mai târziu că mărturisise că a atacat două femei civile într-un sat în care nu fusese niciodată. „Apoi am fost condamnat la 13 ani într-o colonie penală cu regim strict”, a spus el.

El a descris un proces kafkian, plin de „absurdități”, de la acuzațiile false și grosolane până la „particularitatea” că toate documentele legale trebuiau semnate, inclusiv de un avocat care a atestat în mod fals că a fost prezent în timpul interogatoriului. „Mi-am dat seama că, în cazul meu, trupele rusești bombardaseră intens un sat. Când l-au cucerit în cele din urmă, au găsit civili răniți de propriile focuri și au dat vina pe prizonierii de război ucraineni.

„Este o situație avantajoasă pentru ruși. Ei se eschivează de responsabilitate și au «criminali de război» ucraineni pe care să-i expună.”

În colonia penală din Luhansk ocupat, a fost obligat să muncească sau să fie bătut, în timp ce în fundal se desfășura un proces legal fals. „Am fost dus la Luhansk pentru curtea de apel și curtea de casare”, a spus Butkevici. „Atunci am descoperit că aparent aveam un avocat în Moscova. Un adevărat avocat pentru drepturile omului! I-am spus că am fost forțat să mărturisesc sub tortură. Avocatul a spus că are dovezi că în ziua presupusei crime mă aflam la Kiev. Instanța nu a ținut cont de asta.”

Pe 17 octombrie anul trecut, după mai bine de doi ani de captivitate, i s-a spus la apelul de dimineață să-și strângă lucrurile. Nu știa unde va fi dus și nu îndrăznea să spere că va fi eliberat. El și alți ucraineni au fost duși la un aerodrom din apropiere, unde fuseseră adunați și alți prizonieri de război, și au fost schimbați cu prizonieri ruși deținuți de Ucraina.

„Nu cred că înainte de capturare am apreciat cât de mult sistemul penal rus reflectă valorile și metodele lumii ruse”, a spus el despre calvarul prin care a trecut. „Nu este o excepție. Reflectă viziunea fundamentală asupra oamenilor ca material de unică folosință. Dacă te «comporți bine», s-ar putea să fii tratat bine, dar trebuie să te supui. Nu există libertate de alegere. Chiar și gardienii spuneau același lucru despre viața lor civilă”.

„Este o idee destul de bună despre ceea ce Rusia vrea să aducă în Ucraina.”

