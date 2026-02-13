Live TV

„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei

This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
Kievul a fost lovit din nou de rachetele rusești. Foto: Profimedia

Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.

Atacurile repetate ale Kremlinului asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de oameni fără încălzire, forțați să se refugieze în adăposturi sau să recurgă la soluții improvizate pentru a face față frigului extrem.

Natalya Pavlovna își privea fiul de doi ani, Danylo, jucându-se cu Lego. „Luăm o pauză de la frig”, a spus ea, în timp ce copiii desenau într-un cort încălzit. Adulții beau ceai, stăteau de vorbă, iar telefoanele li se încărcau. Centrul de urgență este amplasat în cartierul Troieșcina din Kiev, pe malul stâng al râului Nipru. Afară erau -18°C, cer senin și zăpadă strălucind în soare.

„Rusia încearcă să ne frângă. Este un genocid deliberat împotriva poporului ucrainean. Putin vrea să capitulăm și să renunțăm la regiunea Donbas”, a declarat Natalya. „Kievul nu părea un oraș de pe linia frontului. Acum pare. Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI. Ideea este să ne facă să plecăm și să creeze o nouă criză a refugiaților pentru Europa.”

Apartamentul ei se află într-una dintre cele 2.600 de clădiri din capitala ucraineană care sunt în prezent fără curent sau încălzire. Kremlinul bombardează infrastructura energetică a țării încă de la începutul invaziei la scară largă, în urmă cu aproape patru ani, vizând stații de transformare, centrale termoelectrice și chiar echipele de intervenție care încearcă să repare rețeaua electrică după atacuri repetate.

În ultimele săptămâni, Rusia a copleșit apărarea antiaeriană a Kievului și a provocat noi pagube, în contextul uneia dintre cele mai aspre ierni din ultimele decenii. Rachete balistice au distrus centrala combinată de termoficare Darnîțka, care alimenta mare parte din malul stâng al Niprului. Au fost înregistrate pene de curent frecvente la nivelul întregii capitale, limitând furnizarea energiei electrice la trei sau patru ore pe zi.

Natalya a comparat impactul campaniei aeriene a lui Vladimir Putin cu foametea din 1932-1933 din Ucraina sovietică, provocată de Stalin, în care au murit milioane de oameni. Cuvintele în ucraineană sunt asemănătoare: „holodomor” (exterminare prin înfometare) și „kholodomor” (moarte prin frig). „Putin vrea să facă Kievului ce a făcut la Mariupol”, a spus ea, adăugând că mulți dintre cei care tremură acum în capitală au fugit din alte zone afectate de lupte.

„Impactul asupra familiilor și asupra persoanelor cu copii a fost uriaș”, a declarat Toby Fricker, purtător de cuvânt al Unicef, organizație care a donat cortul încălzit. În Kiev, 45% dintre școli sunt închise din cauza lipsei încălzirii centrale. „Educația a fost perturbată. Copiii și adolescenții suferă de izolare socială. Pierd experiența unei vieți normale”, a spus Fricker.

Unele mame fac schimb de informații în grupuri de chat despre cazări ieftine în străinătate, în Bulgaria, Egipt și Grecia. Altele au decis să rămână. Yuliia, mama unor gemeni de șase ani, a declarat: „Văd motive să plec și să rămân. Momentan suntem împreună cu părinții mei. Dacă aș pleca, i-aș pierde.” Ea a adăugat: „Nu știm cât va dura această situație. Este frig. Dormim cu căciulile pe cap.”

Locuitorii au recurs la soluții ingenioase pentru a-și încălzi locuințele. Au cumpărat baterii externe, echipamente de camping, butelii de gaz și generatoare, al căror huruit se aude pe străzile înghețate ale Kievului, în fața birourilor și magazinelor. Unii încălzesc cărămizi și pietre pe aragaz, alții au montat corturi în sufragerii. Cafenelele au devenit un refugiu popular, iar serviciul de urgență al Ucrainei a amenajat adăposturi dotate cu paturi.

Julia Po, artistă, și-a prezentat locuința de la etajul șapte, din cartierul Dniprovski al Kievului. A urcat pe o scară întunecată, luminând cu o lanternă. Fără electricitate, luminile și liftul nu funcționează. Conductele de apă au înghețat și au cedat în urmă cu două săptămâni, provocând o inundație, iar un vânt rece pătrunde prin panourile deteriorate. „Clădirea datează din anii ’70, din perioada sovietică. Este prost proiectată și nu face față”, a spus ea.

Maksîm Tîmcenco, șeful furnizorului de energie DTEK, a declarat că Moscova a distrus 80% din capacitatea de producție a energiei electrice a Ucrainei. „Nu vorbim despre o criză energetică. Este o criză umanitară și națională. Ca țară, suntem în modul de supraviețuire”, a afirmat el. Doar una din cinci centrale ale companiei este în prezent conectată la rețeaua electrică, iar reparațiile sunt dificile pentru că „totul este înghețat”.

Tîmcenco a spus că Ucraina are nevoie urgentă de sprijin internațional: sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, muniție și un armistițiu în domeniul energetic – acceptat pentru scurt timp de Moscova la solicitarea lui Donald Trump, înainte ca bombardamentele să fie reluate după câteva zile. „Kievul a devenit principala țintă. Am pierdut toate sursele de producere a energiei din oraș. Facem tot ce putem pentru a menține economia în viață”, a declarat el.

Oleh Yaruta, inginer la DTEK, a explicat că rețeaua electrică a capitalei este suprasolicitată. Au apărut defecțiuni pe fondul utilizării intense a încălzitoarelor și boilerelor electrice. El repara un cablu electric subteran. Ieșind dintr-o groapă, a arătat pe un iPad o listă lungă de intervenții în așteptare, generate de penele de curent din întreaga capitală. Întrebat ce părere are despre ruși, a răspuns: „Sunt diavoli și orci. Bombardează pentru că nu ne pot cuceri.”

