Live TV

Oana Ţoiu a discutat cu generalul Alexus Grynkewich despre strategia de apărare a NATO în regiunea Mării Negre

Data publicării:
Oana Țoiu, alături de generalul Alexus Grynkewich.
Oana Țoiu, alături de generalul Alexus Grynkewich. Foto: Facebook/OanaȚoiu

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa, despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Astăzi la Conferinţa de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru «Implicaţiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone» împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenţia principală a reunit 35 de decidenţi şi experţi în domeniul securităţii din spaţiul transatlantic, inclusiv preşedintele Anduril Industries Chris Brose”, a afirmat Oana Ţoiu, într-o postare pe Facebook.

Ea a menţionat rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice cu ocazia NATO Industry Forum, găzduit anul trecut la Bucureşti, nevoia de coordonare diplomatică sporita pe Flancul Estic, oportunităţile pentru industria de apărare românească şi a aliaţilor şi importanţa inovaţiei tehnologice şi a scurtării ciclurilor de inovare.

De asemenea, ministrul român de Externe a subliniat „necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO”.

„Cu acest prilej am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spaţiului aerian aliat”, a arătat Ţoiu.

Sesiunea a fost moderată de Kristi Rail, directorul centrului internaţional pentru apărare şi securitate din Estonia.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Mihail Hodorkovski
4
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
trump
5
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
F-35 SUA
UE are arme, dar încă are nevoie de SUA pentru a purta războiul. „Problema Europei nu este că nu are bani, ci că nu are coerență”
nava rusa
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor rusești din Marea Neagră
Marco Rubio
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou otrăvit: „Nu este răspunsul pe care îl căutam”
Radu Miruță
Radu Miruță s-a întânit la Munchen cu ministrul Apărării din Japonia. Un acord bilateral va urma în perioada următoare
Alexander Stubb
Preşedintele Finlandei: Când politicienii americani vorbesc despre declinul Europei, ei omit că europenii sunt mai fericiţi
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o...
africa zanzibar plaja
Țepe cu vacanțe exotice în valoare de 40.000 €, la o agenție din...
Viktor Orban
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban...
Ultimele știri
Revolta venețienilor care se simt excluși din propriul oraș: au obținut controlul unei insule pe care autoritățile voiau să o vândă
Migraţia marilor averi atinge un nivel fără precedent: unde se mută cei mai bogaţi oameni ai lumii
Începe Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Cauzele căderii abrupte a lui Octavian Popescu de la FCSB! Comparația cu Florinel Coman: „Câștigă bani mulți...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Câte rochii va purta Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea. Blondina este atentă la toate detaliile
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Brutal!” În 2022 a vrut să se sinucidă, iar acum, la 25 de ani, a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Guvernul respinge o lege care ar schimba formula de calcul a pensiilor și ar da bani pensionarilor cu grupe
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online