Oana Ţoiu a discutat cu generalul Alexus Grynkewich despre strategia de apărare a NATO în regiunea Mării Negre

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa, despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre.

„Astăzi la Conferinţa de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru «Implicaţiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone» împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenţia principală a reunit 35 de decidenţi şi experţi în domeniul securităţii din spaţiul transatlantic, inclusiv preşedintele Anduril Industries Chris Brose”, a afirmat Oana Ţoiu, într-o postare pe Facebook.

Ea a menţionat rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice cu ocazia NATO Industry Forum, găzduit anul trecut la Bucureşti, nevoia de coordonare diplomatică sporita pe Flancul Estic, oportunităţile pentru industria de apărare românească şi a aliaţilor şi importanţa inovaţiei tehnologice şi a scurtării ciclurilor de inovare.

De asemenea, ministrul român de Externe a subliniat „necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO”.

„Cu acest prilej am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spaţiului aerian aliat”, a arătat Ţoiu.

Sesiunea a fost moderată de Kristi Rail, directorul centrului internaţional pentru apărare şi securitate din Estonia.

Editor : C.L.B.