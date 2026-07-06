Live TV

Oana Ţoiu anunţă un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor precum explozia dronei în Portul Constanţa

Data actualizării: Data publicării:
drona navala ucraineana in portul constanta
Drona care a ajuns în Portul Constanța.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se discută un protocol cu partea ucraineană pentru evitarea incidentelor precum explozia dronei din Portul Constanţa, precizând că ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone şi le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele teritoriale româneşti. 

Oana Ţoiu a fost întrebată, duminică, la TVR Info, ce ar mai fi de îmbunătăţit în privinţa comunicării cu partea ucraineană pentru evitarea unor incidente precum drona care a explodat în Portul Constanţa, transmite News.ro.

„În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe. 

Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană. 

„În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens. Au fost stabilite şi elemente privind un protocol comun care să asigure atât schimbul de informaţii la timp, cât şi mecanismele comune de a preveni incidente de această natură şi paşii următori în direcţia asta”, a mai declarat Oana Ţoiu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
O tânără femeie care un troller/bagaj de mână într-un aeroport
1
O companie angajează o persoană care să se plimbe prin Europa. Oferă 3.000 de dolari pe...
parlamentul ungariei
2
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
ricaraducanuactor12345
3
Rică Răducanu a ajuns de urgenţă la spital: „Nu sunt bine”
avion in zbor
4
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
JAS-39 Gripen Ungaria
5
Avioane de luptă ungare JAS 39 Gripen ale NATO au fost ridicate la granița cu România...
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
Digi Sport
FIFA a luat decizia: de 24 de ori "NU" pentru Istvan Kovacs!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Ţoiu: Nu vom mai fi în acelaşi guvern cu PSD pe durata acestui mandat. Nici ei nu cred că îşi doresc acest lucru
soldați și rachete în ucraina
Culisele unității de elită ucrainene care duce războiul în Rusia lui Putin: soldații trebuie să se supună periodic unor teste poligraf
drona_port_ct1
Ucraina a transmis clarificări despre drona care a intrat în Portul Constanța. Când a aflat statul român despre pericolul autodetonării
dronă Shahed la o paradă militară în Iran
Cum a reușit Iranul să dezvolte una dintre cele mai eficiente arme ale războiului modern folosind tehnologia unei țări inamice
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cum s-au activat rețelele de boți și troli ale Kremlinului, după episoadele cu dronele de la Galați și Constanța (experți)
Recomandările redacţiei
traian basescu inquam octav ganea
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și...
Gotland, Suedia.
„Riscul este întotdeauna ca Rusia să devină disperată”: insula...
Folarin Balogun
CM 2026. „Scandalos”: FIFA a „șters” un cartonaș roșu pentru SUA...
Screenshot 2026-07-05 200759
Cât pot economisi românii de lângă graniță alimentând cu carburanți...
Ultimele știri
Casa Albă l-ar fi contactat pe șeful FIFA pentru ca jucătorul SUA Folarin Balogun să scape de suspendare înainte de meciul cu Belgia
Două fete minore au fost lovite de o mașină pe DN1 în Bușteni. Trafic complet blocat
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește un „nou atac de amploare” împotriva Ucrainei: „Este tipic pentru Putin”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După 70 de ani, a aflat că mama ei nu murise, ci că fusese victima unei adopții ilegale: „Am fost vândută pe...
Cancan
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Adi Mutu, încântat de transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „O mișcare foarte bună!”
Adevărul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Fiica cea mare a lui Barack Obama a împlinit 28 de ani. Cum arată azi Malia și de ce a renunțat la numele de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Șoc în lumea fotbalului": l-au băgat în comă, de față cu familia! Detalii cu puternic impact emoțional
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
De ce arborii plantați de China în cadrul amplului program de reîmpădurire cresc cu 66% mai repede decât...
Newsweek
Avocatul Poporului refuză implicarea în creșterea pensiilor militare. Weber are 3 pensii de 5.000€/lună
Digi FM
„Cea mai bună decizie din viața mea”. Julia Roberts și Danny Moder au împlinit 24 de ani de căsnicie. Selfie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul are de suferit dacă faci asta în fiecare dimineață. Nu ai nevoie de o rutină complicată pentru a...
Digi Animal World
De ce nu este recomandată zgarda pentru câini în timpul caniculei. Avertismentul medicilor veterinari
Film Now
Cine ar trebui să fie noul James Bond? George Clooney a dezvăluit favoritul său: „Este înalt, atrăgător...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...