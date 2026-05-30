Live TV

Video Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj pentru Vladimir Putin”

Data actualizării: Data publicării:
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu. Foto: Profimedia

Drona care a căzut pe blocul din Galați este rusească, iar Vladimir Putin știe asta, indiferent de câte ori neagă acest lucru, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru televiziunea France 24. Țoiu condamnă din nou incidentul provocat de Rusia pe care îl numește „inacceptabil și iresponsabil”.

„Știm clar că este o dronă rusească. Și am un mesaj clar pentru Vladimir Putin, iar acesta este nu doar că noi știm că este o dronă rusească, dar știm și că el știe că este o dronă rusească. Numărul dronelor care au fost lansate de Rusia în războiul ilegal de la granița noastră, în Ucraina, este atât de mare încât, până acum, experții știu clar cum pot identifica designul dronelor rusești. 

Este complet inacceptabil și este un gest complet iresponsabil din partea Federației Ruse. Nu suntem o țară parte din război. Au intrat ilegal în spațiul nostru aerian și pe teritoriul aliat”, a afirmat Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Rusia este pregătită să desfășoare „o anchetă obiectivă” dacă i se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat vineri liderul de la Kremlin.

Citește și Putin susține că Rusia „nu a ameninţat niciodată şi nu ameninţă statele europene”: „Tot ceea ce ele fac este să continue confruntarea” 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
robert fico face declaratii
2
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
4
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
5
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-05-30T190324.534
Lukaşenko o exclude pe Giorgia Meloni din dialogul cu Moscova: „Este o femeie, nu poate negocia”. Ce i-a propus lui Macron
A man in an army uniform with an Italian flag on his sleeve and army badges
Italia trimite 100 de militari în România. Misiunea era planificată, dar a fost urgentată după prăbușirea dronei rusești la Galați
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
Drona rusească de la Galați nu a lovit doar România, ci și încrederea Europei. Rușii vor „să escaladeze pentru a dezescalada” (NYT)
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
A fost reluată alimentarea cu energie electrică a scării afectate de explozia dronei la Galați. Locatarii încă nu au gaze
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Reacția locatarilor din blocul lovit de dronă la Galați: Atunci ne-am dat seama cât de aproape am fost să murim
Recomandările redacţiei
soldati americani
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară...
Gulf of Oman on World Map Close Up Macro Defocused Background Geographic Image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a...
stelian tanase
Stelian Tănase, despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și cum putea fi...
medici isu pompieri smurd interventie foto isu
Accident grav cu trei mașini pe DN 1, în Brașov. Un copil a murit...
Ultimele știri
Scandal la Spitalul Județean Botoșani: bărbat reținut după ce a jignit cadrele medicale și a distrus o imprimantă
Lucrările la Autostrada Transilvania avansează: Secțiunile dintre Nădăşelu şi Zimbor sunt aproape finalizate
Ciprian Ciucu anunță că a găsit finanțare pentru deblocarea lucrărilor din Prelungirea Ghencea: „Au fost tărăgănate ani de zile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta...
Fanatik.ro
Gigi Becali, aşa cum nu l-ai auzit niciodată! A comentat în stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Top 10 țări din care provin echipele care au câștigat Champions League și Cupa Campionilor Europeni. Primul...
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șocant”: de la 4.715 la 2.600.000 în doar câteva zile! Nimeni nu credea că e posibil
Pro FM
Fergie, alături de „frații” ei de la Black Eyed Peas într-o reuniune surpriză pe scena AMA. Artista de 51 de...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Emilia Clarke, adevărul despre salariile actorilor din „Game of Thrones”: „Nu am câștigat atât de mult”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”