Drona care a căzut pe blocul din Galați este rusească, iar Vladimir Putin știe asta, indiferent de câte ori neagă acest lucru, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru televiziunea France 24. Țoiu condamnă din nou incidentul provocat de Rusia pe care îl numește „inacceptabil și iresponsabil”.

„Știm clar că este o dronă rusească. Și am un mesaj clar pentru Vladimir Putin, iar acesta este nu doar că noi știm că este o dronă rusească, dar știm și că el știe că este o dronă rusească. Numărul dronelor care au fost lansate de Rusia în războiul ilegal de la granița noastră, în Ucraina, este atât de mare încât, până acum, experții știu clar cum pot identifica designul dronelor rusești.

Este complet inacceptabil și este un gest complet iresponsabil din partea Federației Ruse. Nu suntem o țară parte din război. Au intrat ilegal în spațiul nostru aerian și pe teritoriul aliat”, a afirmat Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Rusia este pregătită să desfășoare „o anchetă obiectivă” dacă i se vor oferi rămășițele dronei prăbușite în România, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

„Nu au fost cercetate resturile acestei drone. Nimeni nu poate spune ce proveniență are un aparat de zbor sau altul până nu este realizată expertizarea acelui aparat de zbor. Noi știm că au zburat și prin Finlanda drone ucrainene și în Polonia și prin țările baltice au zburat tot drone ucrainene. Atunci prima reacție a fost exact ca cea de acum din România”, a declarat vineri liderul de la Kremlin.

