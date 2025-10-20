Live TV

Oana Țoiu, despre vizita lui Vladimir Putin la Budapesta: „Să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”

Data publicării:
Oana Țoiu.
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România nu a primit nicio solicitare privind un zbor al președintelui rus Vladimir Putin către Budapesta, unde ar urma să aibă loc noi negocieri pentru pacea în Ucraina. „Nu a fost confirmat niciun zbor”, a spus ministrul, adăugând că liderul de la Kremlin ar trebui „să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”.

Ministrul de Externe a fost întrebat luni, la Bruxelles, dacă România ar oferi acces la spaţiul aerian pentru ca preşedintele rus Vladimir Putin să ajungă la Budapesta, unde ar urma să aibă loc noi negocieri pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează News.ro.

„Nicio astfel de cerere nu a fost încă depusă şi nu a fost confirmat niciun zbor sau prezenţă în acest sens, dar haideţi să ne concentrăm doar pe elementele de bază, care sunt buna practică ca Putin să ceară permisiunea înainte de a intra în spaţiul aerian european”, a spus ministrul Oana Ţoiu.

Ea a arătat, referitor la Ucraina, că are o veste bună pe care a anunţat-o împreună cu Ministerele Afacerilor Externe ale Ucrainei şi Moldovei, şi anume focalizarea pe interconectivitate, atât în prezent, cât şi în viitor.

„Tocmai am lansat trenul pe ruta Kiev–Chişinău–Bucureşti şi suntem bucuroşi să vedem aceasta ca o interconectivitate deja pentru cetăţeni, dar şi pentru planuri comune viitoare”, a menţionat ministrul.

