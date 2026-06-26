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Oana Țoiu, discuție cu șeful diplomației iraniene: „Am subliniat necesitatea redeschiderii în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz”

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oana toiu - Abbas Araghchi
Șefa diplomației române și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Foto: X/ Oana Țoiu
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Ministrul interimar de Externe Oana Ţoiu a avut, vineri, o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, E.S. Abbas Araghchi, privind situaţia actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înţelegere semnat recent cu Statele Unite şi abordarea României în conformitate cu dreptul internaţional. Ministrul a subliniat necesitatea redeschiderii depline şi în condiţii de siguranţă a Strâmtorii Ormuz, precum şi a restabilirii libertăţii de navigaţie, în vederea stabilizării pieţelor energetice. 

„Am reafirmat angajamentul ferm şi constant al României pentru identificarea unor soluţii diplomatice care să contribuie la consolidarea securităţii şi stabilităţii atât în Orientul Mijlociu, cât şi în regiunea noastră. Totodată, am reiterat riscurile generate de războiul ilegal de agresiune purtat de Federaţia Rusă”, arată Oana Ţoiu într-un mesaj pe X.  

Șefa diplomației române afirmă că a subliniat necesitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, precum şi a restabilirii libertăţii de navigaţie, în vederea stabilizării pieţelor energetice.

„Am subliniat necesitatea redeschiderii complete și în condiții de siguranță a Strâmtorii Ormuz și a restabilirii libertății de navigație pentru stabilizarea piețelor energetice și a securității alimentare, precum și pentru asigurarea accesului la îngrășăminte pentru agricultură în timp util”.

„Ambasada României la Teheran este pe deplin operaţională şi pregătită să ofere sprijin, alături de partenerii noştri, pentru facilitarea revenirii în ţară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistenţă medicală. Noul ambasador al Republicii Islamice Iran a prezentat recent copiile scrisorilor sale de acreditare Ministerului Afacerilor Externe al României”, menţionează Oana Ţoiu. 

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Editor : A.M.G.

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