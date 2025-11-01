Live TV

Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România

Data publicării:
Oana Țoiu.
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru TVP World că retragerea a aproximativ 700 de soldați americani din România, decisă în timpul administrației Trump, a fost o măsură planificată dinainte, parte a unei revizuiri mai ample a posturii strategice a SUA, informează Kyiv Post. Ea a subliniat că decizia „nu a vizat România” și „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO”, reafirmând totodată sprijinul pentru Ucraina și avertizând că „încercările lui Putin vor eșua”.

Oana Țoiu a minimizat impactul deciziei Washingtonului de a-și reduce prezența militară în România, subliniind că măsura „nu slăbește apărarea NATO pe flancul estic”.

„Decizia nu a vizat România”, a spus ministrul, adăugând că Bucureștiul și Washingtonul intenționau să anunțe măsura simultan, înainte ca informația să fie dezvăluită în presă.

„Nu sărbătorim decizia, dar o respectăm”, a precizat ea.

Citește și: „Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării americanilor din baza NATO Kogălniceanu

Potrivit ministrului, capacitatea de apărare a NATO rămâne solidă, invocând creșterea capacităților europene de apărare și garanțiile oferite de Statele Unite prin Articolul 5 al Tratatului Alianței.

Ea a menționat, de asemenea, cooperarea continuă privind securitatea la Marea Neagră, domeniul energetic și investițiile în industria de apărare, în contextul Forumului NATO al Industriei, care va avea loc luna viitoare la București.

Referindu-se la războiul declanșat de Rusia în Ucraina, ministrul a reafirmat sprijinul României pentru sancțiunile împotriva Moscovei și a anunțat că Bucureștiul va înăspri pedepsele pentru încălcarea acestora.

„Nu trebuie să fim naivi”, a avertizat Oana Țoiu, subliniind că apărarea democrației presupune educație, transparență și reziliență.

Ea a adăugat că România, Polonia și aliații lor „trebuie să devină mai puternici împreună”, insistând că „încercările lui Vladimir Putin vor eșua”.

Citește și: Oana Țoiu, prima reacție despre retragerea unor trupe SUA: Vom vedea o prezenţă întărită a NATO în România până la sfârşitul acestui an

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Col Toma Marius Cezar
2
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
5
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei...
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din...
George Simion îl agresează pe Virgil Popescu în Parlament.
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de...
Ultimele știri
Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej. O persoană ar fi rămas captivă în interior
Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări
Singura țară cu interdicție generațională a fumatului. Ce înseamnă această măsură
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avioane f-16 polonia
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară rusească
Rachete de croazieră, steagul Rusiei în fundal
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Venezuela's President Nicolas Maduro leads rally on the Day of Indigenous Resistance, in Caracas
Președintele Venezuelei îi cere lui Vladimir Putin ajutor militar
toiu Matt Whitaker
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași în cadrul parteneriatului cu România
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles