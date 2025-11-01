Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru TVP World că retragerea a aproximativ 700 de soldați americani din România, decisă în timpul administrației Trump, a fost o măsură planificată dinainte, parte a unei revizuiri mai ample a posturii strategice a SUA, informează Kyiv Post. Ea a subliniat că decizia „nu a vizat România” și „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO”, reafirmând totodată sprijinul pentru Ucraina și avertizând că „încercările lui Putin vor eșua”.

Oana Țoiu a minimizat impactul deciziei Washingtonului de a-și reduce prezența militară în România, subliniind că măsura „nu slăbește apărarea NATO pe flancul estic”.

„Decizia nu a vizat România”, a spus ministrul, adăugând că Bucureștiul și Washingtonul intenționau să anunțe măsura simultan, înainte ca informația să fie dezvăluită în presă.

„Nu sărbătorim decizia, dar o respectăm”, a precizat ea.

Potrivit ministrului, capacitatea de apărare a NATO rămâne solidă, invocând creșterea capacităților europene de apărare și garanțiile oferite de Statele Unite prin Articolul 5 al Tratatului Alianței.

Ea a menționat, de asemenea, cooperarea continuă privind securitatea la Marea Neagră, domeniul energetic și investițiile în industria de apărare, în contextul Forumului NATO al Industriei, care va avea loc luna viitoare la București.

Referindu-se la războiul declanșat de Rusia în Ucraina, ministrul a reafirmat sprijinul României pentru sancțiunile împotriva Moscovei și a anunțat că Bucureștiul va înăspri pedepsele pentru încălcarea acestora.

„Nu trebuie să fim naivi”, a avertizat Oana Țoiu, subliniind că apărarea democrației presupune educație, transparență și reziliență.

Ea a adăugat că România, Polonia și aliații lor „trebuie să devină mai puternici împreună”, insistând că „încercările lui Vladimir Putin vor eșua”.

Editor : Ș.A.