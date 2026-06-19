Oana Ţoiu, la Conferinţa de la Kiel: „Investiţiile comune pentru securitatea la Marea Neagră au o miză strategică pentru UE”

Marea Neagră are rol geopolitic şi economic „critic” pentru conectarea cu Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu şi Asia, a declarat ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei de securitate de la Kiel, pe care a deschis-o alături de omologul său german, Johann Wadephul.

Conferinţa s-a axat pe importanţa unei abordări coerente, integrate, care să acopere întregul arc geografic de la Marea Neagră, Marea Baltică, regiunea arctică şi Nordul Îndepărtat, potrivit unui comunicat MAE.

„Investiţiile comune pentru securitatea la Marea Neagră şi dezvoltarea infrastructurii maritime au o miză strategică pentru UE, pentru regiune şi pentru parteneriatul transatlantic. Marea Neagră este poarta maritimă strategică pentru conectarea rutelor majore de transport şi conectivitate energetică şi digitală: Coridorul de Mijloc (Ruta Trans-Caspică), Reţeaua TRACECA, Dunărea - Marea Neagră, cablurile submarine de energie şi date, Coridorul Vertical sunt toate rute strategice cu un rol economic şi geopolitic în ascensiune”, a declarat Oana Ţoiu, potrivit comunicatului Citat.

Ministrul Afacerilor Externe din Germania, Johann Wadephul, a subliniat importanţa aducerii Mării Negre în centrul gândirii strategice europene atât în prezent, cât şi în viitor, inclusiv din perspectiva proiectului de reconstrucţie a Ucrainei, a precizat MAE.

Oana Ţoiu a prezentat şi stadiul dezvoltării conceptului Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Marea Neagră, primul proiect-fanion care prinde contur în cadrul Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră.

„Structura, care va fi găzduită de Constanţa şi Varna, fiind rezultatul cooperării interinstituţionale din România şi a coordonării cu Bulgaria, are ca obiective fundamentale îmbunătăţirea cunoaşterii situaţionale, eficientizarea schimbului de informaţii şi a analizei, precum şi consolidarea rezilienţei în faţa ameninţărilor hibride, protecţia infrastructurii maritime şi coordonarea mai facilă privind securitatea la Marea Neagră cu celelalte state, cu instituţiile relevante UE şi NATO”, se mai arată în comunicat.

Discuții în marja conferinței

În marja conferinţei, cei doi miniştri de Externe au avut o întâlnire bilaterală axată pe susţinerea investiţiilor şi a schimburilor comerciale, Germania fiind principala piaţă de export a României - 20% din total - şi în topul investitorilor, pe contribuţia Germaniei la apărarea aeriană pe teritoriul României în structurile aliate NATO, perspectivele bugetului UE şi creşterii competitivităţii şi preşedinţia României a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP).

Miniştrii au revizuit rezultatele Planului de acţiune România - Germania, semnat în iulie 2025: cooperarea pe piaţa muncii şi a protecţiei sociale cu acţiuni planificate până în 2027, parteneriatul privind clima şi tranziţia energetică semnat în martie 2026, precum şi reluarea comisiei mixte guvernamentale România - Bavaria ca susţinere a investiţiilor-cheie.

La Conferinţa de securitate de la Kiel intitulată „Between Fresh Breeze and Cold Breeze: Navigating the Future of European Security”, au mai participat miniştri, parlamentari, diplomaţi, militari, reprezentanţi ai sectorului academic şi ai societăţii civile. Alături de Ţoiu şi Wadephul s-au aflat ministrul de Externe din Islanda, membri ai Parlamentului European, respectiv ai parlamentelor naţionale din Germania, Canada, Bulgaria, comandanţi în cadrul Forţelor Navale din Germania, SUA şi la nivelul structurilor de profil ale NATO, preşedintele Fundaţiei „Konrad Adenauer”, Annegret Kramp-Karrenbauer.

În cadrul celor trei paneluri au fost dezbătute provocările de securitate din Marea Baltică şi Marea Neagră, precum şi evoluţiile din regiunea arctică şi Nordul Îndepărtat.

Evenimentul a fost organizat de Fundaţia „Konrad Adenauer”, în cooperare cu Institutul Internaţional pentru Studii Strategice şi Fundaţia Hermann-Ehlers.

Editor : B.P.