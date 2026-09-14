Oana Ţoiu, la reuniunea cu ambasadorii UE la Bucureşti: „Am cerut operaţionalizarea rapidă a Hub-ului de securitate maritimă”

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti, găzduită de Ambasada Irlandei în contextul preşedinţiei rotative a Consiliului UE. Șefa diplomației române anunță că, în cadrul evenimentului, a cerut întărirea dimensiunii de apărare a UE şi operaţionalizarea rapidă a hub-ului de securitate maritimă de la Marea Neagră.

„În cadrul discuţiilor, am susţinut un buget european ambiţios (2028–2034), fără sacrificarea coeziunii: România rămâne ferm angajată în grupul „Prietenii Coeziunii”. Fondurile de coeziune şi Politica Agricolă Comună nu sunt simple linii bugetare, ci instrumentele care reduc decalajele istorice de dezvoltare. De asemenea, vrem reguli simplificate, astfel încât IMM-urile româneşti să aibă acces direct şi real la instrumentele europene de competitivitate şi inovare”, a scris Oana Ţoiu luni, într-un mesaj pe Facebook.

Ea a mai afirmat că securitatea la Marea Neagră înseamnă securitate alimentară globală şi, ca principal producător de cereale din UE, România are o miză uriaşă în stabilitatea rutelor de tranzit.

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„Am cerut întărirea dimensiunii de apărare a Uniunii şi operaţionalizarea rapidă a Hub-ului de securitate maritimă (iniţiativa comună România-Bulgaria), esenţial pentru contracararea ameninţărilor hibride. Pentru ca integrarea pieţei să funcţioneze, avem nevoie de conexiuni fizice rapide. Fie că vorbim de autostrăzi, poduri, căi ferate, cabluri de date sau reţele energetice, investiţiile din fonduri naţionale şi europene (inclusiv SAFE) trebuie continuate şi extinse către vecinii noştri aflaţi pe drumul aderării europene”, a mai scris Oana Ţoiu.

Ministra adaugă că, nu în ultimul rând, prin preşedinţiile pe care le exercităm în cadrul SEECP şi ICE, ducem mai departe susţinerea clară pentru extinderea UE în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică, dar şi pregătirea formatelor diplomatice pentru Adunarea Generală a ONU din această toamnă, unde prioritatea rămâne dezescaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Felicitări Preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE pentru dinamismul acestor prime două luni. România rămâne o voce activă care apără interesele reale ale comunităţilor noastre”, a mai spus Oana Ţoiu.

Editor : B.P.