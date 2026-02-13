Live TV

Oana Țoiu, mesaj de la Conferința de Securitate de la Munchen: „Discuţii pe teme cheie pentru România”

Data publicării:
oana toiu - msc
Șefa diplomației române la Conferința de Securitate de la Munchen. Foto: X/Oana Țoiu

Oana Țoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen, consideră că vor fi abordate „discuţii pe teme cheie pentru România”. Șefa diplomației române are pe agendă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai urgente provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone”, a scris, vineri, pe X, ministrul de Externe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oana Țoiu a anunțat că agenda cuprinde mai multe întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru şi interacţiuni cu mass-media.

„Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic”, a adăugat aceasta.

România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul de Externe,Oana Ţoiu, şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Conform Ministerului Apărării, participarea la Conferinţa de Securitate de la Munchen „reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internaţional privind securitatea şi de a promova soluţii bazate pe cooperare, respectarea dreptului internaţional şi întărirea relaţiilor transatlantice”.

Responsabilii politici din domeniul securităţii transatlantice se reunesc, începând de vineri, pentru trei zile, la Conferinţa anuală de Securitate de la Munchen (MSC), pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea europeană sub preşedinţia lui Donald Trump - o problemă ce alimentează tensiunea şi anxietatea în întreaga Europă.

Citește și:

Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: „Cred că europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm, unde ne-am dori să ajungem împreună”

„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”: Eforturile Europei de a-și consolida autonomia expun vechile diviziuni

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
tanczos barna
3
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
4
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
centrala pe carbune
5
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Digi Sport
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Mark Rutte, despre propaganda Rusiei: Vrea să o percepem ca pe un urs, dar pare un melc
Michael McGrath
Comisarul european Michael McGrath, în vizită la București. Discuții astăzi cu Bolojan, Țoiu și Marinescu despre statul de drept
Oana Ţoiu a primit-o azi, la București, pe șefa diplomației columbiene, fiind prima vizită bilaterală la nivelul miniştrilor de Externe din 1994.
Oana Ţoiu şi șefa diplomației columbiene au inaugurat Ambasada Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă
oana toiu fb
Oana Ţoiu: Discutăm ca limba română să devină materie de examen în şcolile britanice
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Marco Rubio va participa la Conferinţa de securitate de la München, după care va merge în Ungaria şi Slovacia
Recomandările redacţiei
Coronavirus Illustrations
România a intrat în recesiune tehnică. Adrian Codirlașu: „Economia nu...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în...
Portavionul Gerald Ford
Trump e gata de „faza a doua” în confruntarea cu Iranul: trimite în...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
Sorin Grindeanu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „O...
Ultimele știri
După 600 de zile, Bruxelles-ul are în sfârşit un guvern regional. „Capitala Europei” se apropie de o criză financiară
Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade
Fitch va anunța astăzi, 13 februarie, evaluarea ratingului României. Nazare: „Mizăm pe confirmarea credibilității economice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 9 copii, o siluetă de model și zile care încep la 5:30. "Supermama" de 45 de ani își spune secretele și...
Cancan
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la...
Fanatik.ro
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Adevărul
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție de la Kremlin, după decizia fără precedent luată în cazul unui ucrainean
Pro FM
Thalia, trup de zeiță într-o rochie super mulată, cu un decolteu amplu, realizată de o româncă. Cât costă...
Film Now
Brendan Fraser şi Rachel Weisz revin cu "Mumia 4". A fost anunțată dată când filmul intră în cinematografe
Adevarul
„Capcana cu miere”. Scandal sexual și acuzații de spionaj înaintea alegerilor din Ungaria. Contracandidatul...
Newsweek
Grindeanu anunță bani în plus la pensie și eliminarea CASS. „Austeritatea s-a încheiat”.
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Gestul făcut de soția lui James Van Der Beek la scurt timp după moartea lui. Prietenii lor se tem că e...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online