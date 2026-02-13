Oana Țoiu, mesaj de la Conferința de Securitate de la Munchen: „Discuţii pe teme cheie pentru România”

Oana Țoiu, care participă alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și șeful Directoratului de Securitate Cibernetică la Conferinţa de Securitate de la Munchen, consideră că vor fi abordate „discuţii pe teme cheie pentru România”. Șefa diplomației române are pe agendă mai multe întâlniri bilatarale şi sesiuni de lucru.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai urgente provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone”, a scris, vineri, pe X, ministrul de Externe.

Oana Țoiu a anunțat că agenda cuprinde mai multe întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru şi interacţiuni cu mass-media.

„Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic”, a adăugat aceasta.

România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul de Externe,Oana Ţoiu, şi directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.

Conform Ministerului Apărării, participarea la Conferinţa de Securitate de la Munchen „reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internaţional privind securitatea şi de a promova soluţii bazate pe cooperare, respectarea dreptului internaţional şi întărirea relaţiilor transatlantice”.

Responsabilii politici din domeniul securităţii transatlantice se reunesc, începând de vineri, pentru trei zile, la Conferinţa anuală de Securitate de la Munchen (MSC), pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la angajamentul Statelor Unite faţă de apărarea europeană sub preşedinţia lui Donald Trump - o problemă ce alimentează tensiunea şi anxietatea în întreaga Europă.

