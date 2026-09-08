Oana Ţoiu participă la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va participa miercuri, la Oslo, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a murit la 28 august, la vârsta de 89 de ani, a anunțat marți Ministerul de Externe.

Funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei vor avea loc miercuri, la Catedrala din Oslo.

Ceremonia va fi oficiată de episcopul preşedinte al Bisericii Norvegiei, Olav Fykse Tveit, iar ulterior Harald al V-lea va fi înmormântat la Fortăreaţa Akershus.

Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august la Spitalul Naţional din Oslo, unde fusese internat în 17 august.

El este urmat la tron de fiul său, regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei, care a depus jurământul în fața parlamentului.

Noul suveran s-a angajat să respecte constituția și legile țării, într-o ceremonie care a marcat transmiterea coroanei regale.

Editor : B.P.