Publicația britanică The Times prezintă într-o analiză progresele înregistrate de SUA și Israel în direcția obiectivelor declarate — deși în continuă schimbare, de la distrugerea puterii de foc a Teheranului până la răsturnarea regimului teocratic de la Teheran.

Pe măsură ce soarele apunea și „se lăsa răcoarea pe pistă” într-o țară din Orientul Mijlociu a cărei identitate nu a fost dezvăluită, Pete Hegseth, secretarul de război al SUA, a întrebat o aviatoare subalternă de ce avea nevoie pentru a lupta împotriva Iranului.

„Ea s-a uitat pur și simplu la mine cu un zâmbet șiret pe față și a spus: «Mai multe bombe, domnule, și bombe mai mari»”, a povestit el marți, în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon.

Hegseth, un veteran al Gărzii Naționale, a spus că mesajul trupelor care luptă în cadrul Operațiunii Epic Fury a fost: „Dați-ne și mai multe bombe. Bombe mai mari, mai multe ținte. Lăsați-ne să terminăm asta.”

Dar la aproape cinci săptămâni după ce SUA și Israelul au lansat atacul, războiul pare departe de a fi terminat. Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a sugerat într-un interviu acordat Newsmax săptămâna aceasta că operațiunea se află abia „peste jumătatea drumului”.

Președintele Trump, în discursul său de miercuri adresat americanilor în prime-time, a sugerat că obiectivul său strategic principal – despre care a spus că este acela de a demontarea sistematică a capacității regimului de a amenința America sau de a-și proiecta puterea în afara granițelor sale – era „aproape de finalizare”.

„Marina iraniană a dispărut”, a spus el. „Forțele lor aeriene sunt în ruine. Liderii lor, majoritatea dintre ei – regimul terorist pe care l-au condus – sunt acum morți. Niciodată în istoria războiului un inamic nu a suferit pierderi atât de clare și devastatoare la scară largă în doar câteva săptămâni.”

Care sunt obiectivele de război declarate de Trump și în ce măsură SUA și Israelul le-au atins:

Un război „fără plan”

Când Operațiunea Epic Fury a început pe 28 februarie, administrația americană părea să fi făcut extrem de puține pregătiri preliminare pentru a justifica războiul sau pentru a-și stabili obiectivele. Părea că, cel puțin din perspectiva guvernului britanic, scrie The Times, că nu exista un plan viabil și bine gândit.

Într-o declarație deosebit de dură de săptămâna trecută, Al Carns, ministrul britanic al forțelor armate și veteran decorat, a spus că a învățat trei lucruri în armată.

„Unul este că ai nevoie de un mandat legal, al doilea este că ai nevoie de un plan. Și al treilea, trebuie să gândești până la capăt”, a declarat el pentru LBC. „Dacă niciunul dintre acestea nu este gândit până la capăt, atunci nu ar trebui să pui oamenii în pericol.”

Casa Albă a declarat că, încă din prima zi, misiunea a fost „foarte clară”. Într-un discurs înregistrat difuzat la câteva ore după începerea războiului, Trump a afirmat că scopul său era să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară. De asemenea, el i-a îndemnat pe iranieni să profite de o „ocazie unică într-o generație” pentru a începe o revoltă și a prelua controlul asupra guvernului.

Aceste remarce sugerau că cel puțin unul dintre obiectivele operațiunii era schimbarea regimului. Acest lucru a transmis Iranului că amenințarea era existențială. „Erau pregătiți să îndure mai multă suferință pentru că li s-a spus că miza este mai mare”, a declarat Matthew Savill, directorul departamentului de științe militare al think tank-ului Royal United Services Institute (Rusi).

Abia pe 2 martie Trump și Hegseth au stabilit obiectivele de război, deși chiar și atunci existau unele discrepanțe cu privire la ceea ce ar putea fi acestea. Hegseth a spus că obiectivele erau distrugerea producției de rachete iraniene, distrugerea marinei sale și a altor infrastructuri de securitate — și asigurarea că Iranul nu va avea niciodată arme nucleare. În aceeași zi, Trump a adăugat un al cincilea obiectiv: asigurarea că regimul „nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

Președintele a declarat că a ordonat atacul asupra Iranului pentru a zădărnici dezvoltarea nucleară a Teheranului și un program de rachete balistice care „creștea rapid și dramatic” și „reprezenta o amenințare foarte clară și colosală pentru America și forțele noastre staționate în străinătate”.

El a spus că, inițial, campania SUA fusese prevăzută să dureze patru-cinci săptămâni, dar ar putea „dura mult mai mult decât atât”. În discursul său de miercuri, el a declarat:

„Îi vom lovi extrem de tare în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom readuce în Epoca de Piatră, acolo unde le este locul.”

Justin Crump, analist militar, fost ofițer de armată și director executiv al firmei de consultanță Sibylline, a declarat că SUA și-au schimbat obiectivele de război „pentru a se potrivi cu ceea ce este realizabil din punct de vedere operațional”, adăugând:

„Trump a purtat războiul din instinct și este înconjurat de oameni care nu îl contestă, ci doar îi susțin deciziile. El a construit această structură în mod deliberat și aici se lovește de limite.”

Distrugerea armelor convenționale ale Iranului

SUA au lovit peste 12.300 de ținte, conform datelor din 1 aprilie ale Comandamentului Central al SUA, care coordonează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu.

Printre ținte s-au numărat sisteme de apărare aeriană, baze de rachete antinavale, buncăre de producție și depozitare a armelor, centre de comandă și control, baze de rachete balistice, fabrici de drone și infrastructură de sprijin militar.

Astfel, SUA au perturbat capacitatea Iranului de a genera și susține operațiuni coordonate aeriene, cu rachete și drone. Trump a afirmat că Iranul nu mai are echipamente antiaeriene și că radarul său este „distrus în proporție de 100%”. Deși astfel de atacuri au slăbit dramatic Iranul din punct de vedere militar, Teheranul are încă capacitatea de a riposta.

Datele compilate de Dmitri Alperovitch, cofondator și președinte al grupului de reflecție Silverado Policy Accelerator și coautor al cărții „World on the Brink”, arată că Iranul continuă să lanseze un număr semnificativ de drone și rachete către Israel, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Bahrain și Turcia.

Datele nu includ lansările împotriva marinei SUA, nici împotriva Irakului și Omanului, astfel încât cifra reală va fi mai mare.

Pe 27 martie, cinci persoane familiarizate cu serviciile de informații americane au declarat că se poate stabili cu certitudine doar faptul că aproximativ o treime din arsenalul de rachete al Iranului a fost distrus. Situația unei alte treimi era mai puțin clară, dar bombardamentele au probabil avariat, distrus sau îngropat acele rachete în tuneluri subterane și buncăre, au declarat patru dintre surse pentru Reuters. Una dintre surse a afirmat că informațiile erau similare în ceea ce privește capacitatea Iranului în materie de drone, spunând că exista un anumit grad de certitudine că aproximativ o treime a fost distrusă.

Evaluarea arată că, deși majoritatea rachetelor Iranului sunt fie distruse, fie inaccesibile, Teheranul dispune încă de un stoc semnificativ de rachete și ar putea fi în măsură să recupereze unele rachete îngropate sau avariate odată ce luptele încetează. Informațiile contrazic declarațiile publice ale lui Trump de joia trecută, potrivit cărora Iranului îi mai rămăseseră „foarte puține rachete”.

Potrivit CNN, aproximativ jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă intacte, iar mii de drone de atac cu sens unic rămân în arsenalul țării.

Distrugerea marinei

Trump a afirmat că „marina iraniană a dispărut”, dar o nouă problemă a apărut în Strâmtoarea Ormuz — un blocaj efectiv al unuia dintre cele mai critice puncte de tranzit al petrolului din lume.

Comandamentul central al SUA susține că a distrus sau avariat peste 155 de nave, inclusiv primul portavion cu drone al Iranului, Iris Shahid Bagheri — descris de amiralul american Brad Cooper ca având „aproximativ dimensiunea unui portavion din cel de-al Doilea Război Mondial”. Acesta aparținea unității navale a Gărzii Revoluționare Islamice (IRGCN).

O torpilă lansată de un submarin american a scufundat o navă de război iraniană, Iris Dena, în largul Sri Lankăi, în timp ce aceasta se întorcea de la un exercițiu naval organizat de India în Golful Bengal, ucigând peste 80 de marinari iranieni.

Datele din Military Balance, o comparație globală anuală a puterii forțelor armate compilată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS), au numărat peste 260 de nave de război, submarine, nave de patrulare și nave auxiliare între marina iraniană și marina IRGC — două forțe distincte — dar asta a exclus potențialele ambarcațiuni de atac rapid și bărci rapide ale IRGCN.

Nick Childs, cercetător principal pentru forțele navale și securitatea maritimă la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că principalele nave de luptă și principalele submarine au fost „atacate destul de cuprinzător”, astfel încât, ca forță efectivă globală în sens convențional, marina iraniană a fost „distrusă”. Probabil că nu mai este capabilă să-și proiecteze puterea la distanță, a spus el.

Cu toate acestea, el a subliniat că acest lucru nu înseamnă că toate navele au fost identificate sau că nu mai există o amenințare asimetrică. „Nu este clar în ce măsură unele capacități supraviețuitoare, inclusiv, posibil, unele submarine miniaturale, ar putea reprezenta o amenințare”, a spus el. „De asemenea, nu doar forțele navale reprezintă o amenințare în Strâmtoarea Hormuz și pe mare, ci și vehiculele terestre și aeriene fără pilot [drone]… rămâne riscul ca Iranul să păstreze capacitatea de a lansa cel puțin atacuri de hărțuire pe mare și de a amenința Strâmtoarea Ormuz.”

Trump a declarat că redeschiderea strâmtorii este o problemă pe care trebuie să o rezolve alte țări. IRGC a impus un sistem de facto de „taxare”, care impune navelor să prezinte documentația completă, să obțină coduri de autorizare și să accepte trecerea sub escorta IRGC printr-un singur coridor controlat, potrivit revistei de transport maritim Lloyd’s List.

Oprirea bombei

Nu este clar până unde este dispus să meargă Trump pentru a confisca stocul nuclear al Iranului, dar se crede că undeva în țară — cel mai probabil în mai multe locații — se află o rezervă de uraniu puternic îmbogățit care nu a fost încă confiscată.

Singura modalitate de a împiedica Teheranul să-l folosească pentru a construi o bombă nucleară ar putea fi o misiune de operațiuni speciale cu miză mare, care ar implica transportul aerian al materialului radioactiv.

În ajunul atacurilor din iunie 2025 – cu numele de cod Operațiunea Midnight Hammer – ale SUA și Israelului, Iranul avea în posesia sa 440,9 kg de uraniu îmbogățit până la o puritate de 60%, la un pas tehnic scurt de nivelurile de 90% necesare pentru arme, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, organismul de supraveghere nucleară al ONU. Acest stoc ar putea permite Iranului să construiască până la zece bombe nucleare, în cazul în care ar decide să-și militarizeze programul, a declarat directorul general al agenției pentru AP anul trecut.

Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor de informații americane, a sugerat că în țară a rămas un stoc de uraniu. Ea a declarat Congresului pe 19 martie că serviciile de informații americane au „încredere mare că știm unde se află”.

Eforturile de a degrada capacitățile nucleare ale Iranului au continuat începând cu 28 februarie, când SUA au țintit instalațiile de la Natanz, la sud de Teheran.

De asemenea, Israelul a lovit recent un reactor cu apă grea abandonat anterior și o linie de producție a combustibilului de uraniu, după ce a „identificat încercări de reparație”.

Eliminarea grupărilor pe care Teheranul le susține în regiune

Rețeaua de proxy-uri a Iranului a fost slăbită și funcționează cu o eficacitate redusă, dar rămâne activă și capabilă de atacuri limitate, adesea localizate, potrivit lui Ruben Stewart, cercetător principal pentru războiul terestru la IISS. El a dat exemplul lansărilor continue de rachete ale Houthi împotriva Israelului și al atacurilor persistente ale milițiilor asupra pozițiilor SUA în Irak.

Capacitatea Iranului de a-și amenința vecinii și de a-și mobiliza milițiile a rămas „în mare parte intactă”, a spus el, „deși la un nivel mai scăzut”.

Houthiții, un grup militant care a apărut în urma unui război civil de ani de zile din Yemen, au intrat în război pe 28 martie, dar rămâne neclar cât de departe sunt dispuși să meargă. Aceștia ar putea începe să vizeze transportul maritim în Marea Roșie, așa cum au făcut-o după începerea războiului Israelului împotriva Gazei. Crump a remarcat: „Houthi sunt din nou în joc și gata să sporească și mai mult suferința sectorului transportului maritim și al hidrocarburilor.”

Hezbollah, grupul din Liban susținut de Iran, luptă împotriva Israelului în sud folosind drone mici pentru a lovi forțele israeliene, inclusiv tancurile sale principale de luptă.

Răsturnarea regimului

Unul câte unul, SUA și Israelul l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei, au eliminat generali iranieni, șefi ai serviciilor de informații și miniștri, până la punctul în care, așa cum a spus Trump: „Nimeni nu știe cu cine să vorbească… i-am ucis pe toți.”

Cu toate acestea, deși regimul a fost slăbit, el încă rezistă. Principala sa forță de aplicare a legii, IRGC, a delegat autoritatea comandanților locali, fiecare având propriile stocuri de arme, care sunt capabili să acționeze independent.

Savill a spus că regimul și-a „pierdut legitimitatea — dar asta nu înseamnă că este pe cale să cadă. Ce se întâmplă dacă mai rezistă cu greu încă câțiva ani?”

Mohammad Mohaddessin, președintele comisiei pentru afaceri externe a Consiliului Național de Rezistență al Iranului, o organizație formată din grupuri disidente iraniene, a spus că regimul „nu poate fi răsturnat din aer… soluția finală la criza Iranului este răsturnarea regimului în întregime. Acest lucru, însă, poate fi realizat doar printr-o revoltă populară combinată cu o forță organizată din interiorul Iranului.”

Pe 31 martie, Iranul a anunțat execuția a doi prizonieri politici, la o zi după ce pedeapsa cu moartea a fost aplicată altor doi. Moartea lor a fost un semn că autoritățile intensificau represiunea împotriva opoziției interne din țară.

Savill a spus că SUA au redus dramatic capacitatea Iranului de a-și proiecta puterea — dar aceasta nu a fost eliminată. „Încă lansează drone și rachete balistice. Joacă un joc al numerelor. Misiunea nu este încă îndeplinită.”

Având în vedere că obiectivele se schimbă nu doar de la o zi la alta, ci de la o oră la alta, și că Trump pare să caute o cale de ieșire, declarația „misiune îndeplinită” ar putea veni în orice moment. Repercusiunile, între timp, ar putea dura mult mai mult.

