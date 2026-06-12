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Obiectivul comandantului forțelor de drone din Ucraina: izolarea peninsulei Crimeea de Rusia. „Creștem numărul țintelor distruse”

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Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea de la Ucraina în 2014.
Rusia a anexat ilegal peninsula Crimeea de la Ucraina în 2014. Foto: Profimedia Images

În interiorul unui buncăr subteran, unde pereții acoperiți de ecrane transmit în direct date de pe tot câmpul de luptă, comandantul forțelor de drone ale Ucrainei analizează cu atenție terabytes de informații pentru a-și planifica următoarea campanie: izolarea peninsulei Crimeea de Rusia, relatează Reuters.

Intensificarea atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra zonelor ocupate de Rusia din țară a perturbat logistica militară și aprovizionarea cu combustibil, determinând autoritățile să introducă, luna trecută, raționalizarea combustibilului în Crimeea.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot din Ucraina, a declarat că această campanie a redus traficul pe autostrada Novorossiya – o rută crucială de aprovizionare a armatei ruse care traversează sudul Ucrainei ocupate spre Crimeea – cu mai mult de două treimi în ultima lună.

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Foto: Robert Brovdi/Telegram

În decurs de încă o lună, Ucraina ar avea controlul total asupra drumului, a declarat Brovdi, cunoscut mai ales sub indicativul „Madyar”, o referință la rădăcinile sale etnice maghiare.

„Vom izola Crimeea în viitorul apropiat”, a declarat Brovdi pentru Reuters din micul său birou înghesuit din buncăr, în timp ce sorbea ceai negru și fuma o țigară după alta.

În 2014, Rusia a ocupat Peninsula Crimeea și vaste zone din estul Ucrainei. Brovdi a descris atacarea vehiculelor aflate pe autostrada neprotejată ca fiind „la fel de ușoară ca vânarea potârnichilor într-un câmp deschis”.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns la solicitarea de a comenta această știre. Președintele Vladimir Putin a recunoscut săptămâna trecută că atacurile cu drone ale Ucrainei provocau pagube, dar nu reprezentau o amenințare pentru economia Rusiei.

Analiștii militari afirmă că atacurile Ucrainei cu rachete de rază medie pe teritoriul controlat de Rusia au întrerupt aprovizionarea frontului său – ceea ce a dus la o aproape completă încetare a avansului său luna trecută – și a slăbit apărarea aeriană a Rusiei, deschizând calea pentru lovituri de rază mai lungă care au distrus infrastructura petrolieră și fabricile de armament din interiorul Rusiei.

Brovdi a declarat că unul dintre obiectivele sale strategice era să oblige Moscova să-și retragă trupele, în loc să avanseze.

„Vom crea condiții care vor face extrem de dificil pentru orice personal militar sau pentru cei care lucrează în industria de apărare să rămână în Crimeea, în teritoriile ocupate temporar, sau să utilizeze căile de acces către acestea”.

În cei peste patru ani de război, Brovdi s-a transformat dintr-un bogat comerciant de cereale într-unul dintre cei mai eficienți comandanți militari ai Ucrainei. De când a preluat comanda forțelor ucrainene de drone în luna iunie a anului trecut, bărbatul în vârstă de 50 de ani a intensificat în mod semnificativ operațiunile acestora.

Numărul misiunilor de luptă pe distanțe medii a crescut de 28 de ori pe parcursul anului, în timp ce atacurile în adâncime pe teritoriul rus s-au înmulțit de aproape patru ori în aceeași perioadă, a declarat comandantul forțelor de drone.

În primele cinci luni ale acestui an, unitățile au distrus 174 de complexe rusești de apărare aeriană în valoare de aproximativ 5,4 miliarde de dolari, a declarat Brovdi, deschizându-și astfel calea către alte ținte.

Prin lovirea sistematică a efectivelor militare ruse, a instalațiilor petroliere și a producției de armament, Brovdi speră să provoace pierderi suficient de grave încât să submineze capacitatea – și voința – Moscovei de a continua războiul.

„Deschidem ușa către spații vaste în care durerea războiului, resimțită în aproape fiecare oraș ucrainean, ar trebui să fie simțită, inclusiv în conștiința locuitorilor”, a declarat Brovdi, îmbrăcat cu o șapcă neagră și un tricou negru.

El a adăugat că Ucraina nu a atacat și nu va ataca direct civilii și țintele civile. În ultimele săptămâni, Rusia a acuzat Kievul că a ucis zeci de civili în teritoriile ocupate din Ucraina.

Michael Kofman, cercetător principal în cadrul programului Rusia și Eurasia al Fundației Carnegie, a afirmat că progresele înregistrate în domeniul tehnologiei dronelor fac posibilă izolarea Crimeei de către Ucraina pe termen lung. Însă atingerea obiectivului strategic mai amplu de respingere a forțelor ruse ar necesita în continuare o ofensivă terestră coordonată.

Kofman a adăugat că unitatea de elită a Rusiei specializată în drone, cunoscută sub numele de Rubicon, depune eforturi susținute pentru a contracara avantajul actual al Ucrainei în ceea ce privește dronele de rază medie de acțiune.

Condamnat în contumacie în Rusia în martie pentru acuzații de terorism, Brovdi este una dintre țintele cele mai importante ale Moscovei. Războiul său aerian este condus dintr-o locație subterană adâncă, situată aproape de linia frontului. Echipa Reuters a fost dusă să-l întâlnească pe Brovdi într-o dubiță cu geamurile fumurii și condusă la subsol.

Rânduri de capsule de dormit se întind de-a lungul unui coridor care dă într-o încăpere plină cu zeci de ecrane pe care sunt afișate date în timp real de pe câmpul de luptă. Picturi în culori vii realizate de artiști ucraineni de renume — unele provenind din colecția privată a lui Brovdi — sunt expuse alături de drone rusești capturate.

Brovdi, originar din vestul Ucrainei, s-a înrolat voluntar în armată la începutul invaziei ruse din 2022. El a creat de la zero unitatea sa, „Madyar's Birds”, care este astăzi cea mai puternică brigadă de drone din Ucraina.

Fiecare lovitură este filmată, verificată și înregistrată. Ecranele montate pe perete afișează un tabel de scor detaliat, actualizat în timp real. Zilnic sunt arhivate între 10 și 12 terabytes de informații, destinate utilizării de către viitoarele modele de inteligență artificială.

Brovdi, care și-a presărat comentariile cu umor negru, a prezentat războiul din perspectiva afacerilor.

„Aceasta este evidența noastră contabilă din proiectele comerciale anterioare, pe care am adaptat-o special pentru scopuri militare: am înlocuit transportatorii de cereale, vagoanele și cerealele cu tipuri de arme și muniție, iar clientela noastră este puțin diferită”, a spus el.

Prin analiza datelor, Brovdi își propune să elimine „factorul uman” din război: „o persoană poate fi obosită, poate fi părtinitoare, poate face greșeli”.

După ce unitatea sa a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate de eliminări din cadrul armatei, Brovdi a devenit o figură-cheie în strategia Kievului de a folosi dronele împotriva soldaților ruși individuali, pentru a compensa lipsa de efective cu care se confruntă Ucraina.

În primele cinci luni ale anului 2026, forțele de drone au ucis peste 50.900 de militari ruși și au lovit peste 176.500 de ținte inamice. Rata medie zilnică a victimelor a fost de 337 de soldați ruși și 1.169 de ținte inamice, potrivit datelor furnizate de Brovdi.

Conform datelor furnizate de Brovdi, costul mediu al uciderii unui soldat rus s-a ridicat la aproximativ 918 dolari în ultimul an. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste cifre.

Unitățile de drone, care reprezintă 2,5% din forțele armate ale Ucrainei, au fost responsabile de aproximativ o treime din pierderile rusești din ultimele 12 luni, potrivit datelor lor.

Planul este de a mări efectivele de drone la 5% din efectivul armatei, a declarat Brovdi.

„Prin extinderea utilizării vehiculelor aeriene fără pilot — nu doar în cadrul unităților de drone, ci la nivelul întregii armate — creștem semnificativ numărul țintelor distruse”.

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Editor : A.M.G.

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