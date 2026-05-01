Obligația pe care o vor avea proprietarii de câini dintr-un oraș italian. Amendă de până la 500 de euro dacă nu va fi respectată

Proprietarii de câini dintr-un oraş port italian vor fi obligaţi să cureţe urina animalelor de companie din spaţiile publice, sub ameninţarea unor amenzi de până la 500 de euro, relatează The Guardian.

Luca Salvetti, primarul oraşului Livorno, situat pe coasta Toscanei, a introdus această măsură după ce locuitorii s-au plâns de mirosul de urină de câine, în special în parcuri şi în zonele de joacă pentru copii.

Astfel, proprietarii de câini vor fi obligaţi să aibă la ei sticle cu apă şi pulverizatoare pentru a curăţa trotuarele, băncile şi chiar roţile maşinilor şi scuterelor parcate.

Este interzis ca animalele de companie să urineze lângă uşi şi ferestre şi în special lângă intrările în magazine, birouri şi locuinţe.

Consiliul oraşului a declarat într-un comunicat în care prezenta măsura că „spaţiile publice sunt proprietate comunitară care trebuie protejată pentru a asigura decenţa, igiena şi calitatea vieţii urbane.”

Consiliul a declarat că răspunde la „numeroase sesizări din partea locuitorilor care subliniază disconfortul cauzat de mirosurile neplăcute şi problemele de sănătate şi igienă rezultate din prezenţa deşeurilor animale lichide în spaţiile destinate socializării adulţilor şi copiilor”.

Acesta a afirmat că măsura este necesară având în vedere creşterea semnificativă a numărului de animale de companie, în special a câinilor.

Măsura se va aplica oricărei persoane care plimbă un câine, fie că este proprietarul sau cineva care are grijă de animal, şi va fi în vigoare între 20 mai şi 31 octombrie, perioada considerată cea mai critică din cauza temperaturilor mai ridicate şi a precipitaţiilor mai scăzute, notează The Guardian, citată de News.ro.

Cei care încalcă regulile riscă amenzi între 25 şi 500 de euro (21 şi 425 de lire sterline).

Reguli similare sunt deja în vigoare în Livorno pentru excrementele de câine, iar persoanele care plimbă câinii sunt obligate să aibă la ele echipament pentru a strânge excrementele. Acestea pot fi supuse unor controale aleatorii efectuate de funcţionari publici pentru a se asigura că sunt echipate corespunzător pentru această sarcină.

În septembrie anul trecut, liderii din Bolzano au stârnit controverse în rândul grupurilor pentru drepturile animalelor după ce au propus o taxă pentru câini de 1,50 euro pe noapte pentru câinii care vizitează provincia din nordul Italiei şi de 100 de euro pe an per câine pentru proprietarii rezidenţi, veniturile fiind utilizate pentru a curăţa străzile de excremente de câine.

