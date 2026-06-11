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Ocazia unică a Ucrainei de a schimba soarta războiului. „Asta îi afectează cu adevărat pe ruși”

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drone ucrainene in depozit
Drone ucrainene în depozit. Foto: X
Din articol
„Asta îi afectează cu adevărat pe ruși” Războiul intră într-o nouă fază Ucraina se confruntă în continuare cu provocări serioase Dronele cu rază medie de acțiune - noul atu al Ucrainei

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii logistice ruse fac parte dintr-o campanie sincronizată, desfășurată pe mai multe niveluri, potrivit unei analize New York Times, preluată de Unian. Ucraina beneficiază acum de avansul tehnologic pe care și l-a creat în ultimii ani - forțată și de livrările intermitente ale partenerilor occidentali - și a ajuns într-o poziție în care poate prelua inițiativa, cu șanse de a schimba soarta războiului.

Ucraina a acumulat un vast arsenal de drone, care, împreună cu dronele rusești, au creat o așa-numită „zonă a morții” cu o lățime de aproximativ 40 km de-a lungul liniei frontului. Forțele de Apărare ale Ucrainei și-au extins, de asemenea, capacitățile de a lovi adânc în teritoriul rus, reprezentând o amenințare pentru infrastructura petrolieră și uzinele militare ale Rusiei.

Ucraina se concentrează acum pe atacuri de distanță medie - atacuri asupra drumurilor și căilor ferate, adesea la mai mult de 150 km de front, scrie The New York Times. Acestea schimbă sistematic natura luptelor, până când rușii găsesc o modalitate de a se adapta.

Publicația menționată a subliniat că Ucraina lansează lovituri devastatoare asupra camioanelor și trenurilor din spatele liniilor rusești, folosind drone cu motoare și baterii îmbunătățite, sisteme de comunicații Starlink integrate și noi capacități de inteligență artificială.

Intensificarea atacurilor duce la penurie de combustibil, complicând rotația trupelor și reducând activitatea militară a Rusiei pe front.

Proiectul analitic ucrainean DeepState a raportat anterior că luna mai a fost prima lună din 2023 în care Federația Rusă a suferit o pierdere netă de teritoriu. De asemenea, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrsky, a declarat că, în luna mai, Ucraina a recâștigat cu aproape 100 de kilometri pătrați mai mult decât a pierdut.

„Asta îi afectează cu adevărat pe ruși”

Se remarcă faptul că atacurile asupra infrastructurii logistice ruse fac parte dintr-o campanie sincronizată pe mai multe niveluri, care vizează „zona de lovire” pe termen scurt. Ucraina lovește instalații care produc tehnologii militare esențiale.

„Aceasta este noutatea, și asta îi afectează cu adevărat pe ruși”, a declarat Mick Ryan, general australian în rezervă și cercetător la think tank-ul Lowy Institute din Sydney, potrivit sursei citate.

Oficialii ucraineni au raportat că Ucraina produce atât de multe drone în fabricile sale, încât poate lansa acum peste 5.000 de atacuri cu rază medie și lungă de acțiune în fiecare lună.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat recent că forțele ucrainene au lansat luna trecută de două ori mai multe atacuri la cel puțin 50 km de linia frontului decât în aprilie.

Războiul intră într-o nouă fază

Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) a afirmat într-unul dintre rapoartele sale recente că Ucraina are o oportunitate unică și limitată în timp de a desfășura ofensive mecanizate, care au devenit extrem de dificile din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești.

Jack Watling, cercetător principal la Royal United Services Institute (RUSI), un think tank cu sediul la Londra, a sugerat anterior că războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns la un punct de cotitură. El a remarcat că, pe măsură ce performanța de luptă a Rusiei s-a deteriorat, Ucraina a avut șansa de a împinge Moscova către un armistițiu.

„Atât timp cât această situație persistă, ideea principală este ca Rusia să trăiască cu adevărat experiența războiului, să înțeleagă că distanța nu înseamnă siguranță”, a subliniat Keith.

Ucraina se confruntă în continuare cu provocări serioase

Publicația a mai menționat că Ucraina traversează în prezent un moment plin de speranță, dar se confruntă în continuare cu provocări serioase.

Ocupanții ruși continuă să devasteze orașele din estul Ucrainei, iar după o campanie intensă de atacuri asupra infrastructurii energetice din iarna trecută, Ucraina este îngrijorată de posibilitatea unei catastrofe umanitare dacă războiul se va prelungi până în următoarea iarnă.

În plus, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că stocurile de sisteme de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei au fost reduse la un nivel critic. El a menționat că Rusia exploatează această vulnerabilitate pentru a lansa atacuri asupra Kievului și a altor orașe.

În cadrul unei discuții cu jurnaliștii, reprezentanții armatei și-au exprimat încrederea că Ucraina poate menține inițiativa pe front, dar acest lucru depinde de creșterea în continuare a producției de arme.

Publicația a reamintit că Ucraina s-a confruntat anterior cu o gravă penurie de arme din cauza întârzierilor în livrarea armelor occidentale, motiv pentru care și-a concentrat treptat eforturile asupra dezvoltării propriului sector al apărării.

Dronele cu rază medie de acțiune - noul atu al Ucrainei

Anterior, operatorii de drone ucraineni au declarat reporterilor că multe dintre dronele ucrainene cu rază medie de acțiune ajung pe linia frontului într-o stare tehnică precară și nepregătite pentru luptă.

O femeie-pilot de drone cu indicativul „Spring” din unitatea Typhoon a Gărzii Naționale a Ucrainei, vorbind despre primul sistem pe care l-a testat la începutul anului 2025, a remarcat că la fiecare zbor, tot ce putea merge prost a mers prost. Potrivit acesteia, camera dronei cu aripi fixe a încetat să funcționeze sau software-ul acesteia s-a blocat înainte de decolare.

Spring a menționat că calitatea acestor drone „de serie” poate varia foarte mult, astfel încât operatorii de drone sunt acum nevoiți să combine munca de pe linia frontului cu testarea amănunțită a sistemului.

Editor : B.P.

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