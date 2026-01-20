Occidentul, în special liderii europeni, subminează negocierile de pace privind Ucraina, acuză ministrul rus de Externe Seghei Lavrov

Cu actualii lideri ai Europei, va fi imposibil să se ajungă la vreun acord, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, comentând un potențial acord de pace privind Ucraina, în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025, scrie protothema.gr.

Ministrul rus de Externe a declarat marți că „nu a lipsit bunăvoința” din partea Rusiei pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, dar a acuzat țările occidentale, în special cele din Europa, că au subminat toate acordurile încheiate din 2014. El a afirmat că Moscova rămâne dispusă să colaboreze cu oricine este „dorește să negocieze în mod echitabil, pe picior de egalitate, fără șantaj sau presiuni”.

„Rusia va continua să-și apere interesele”

Lavrov a declarat reporterilor că Rusia va continua să-și apere în mod consecvent interesele. El a spus că țara sa „nu revendică drepturile legale ale nimănui”, dar că nu va permite nici altcuiva să îi încalce propriile drepturi legale. El a repetat că încercările occidentale de a „izola” Rusia au eșuat, subliniind faptul că liderii a 27 de țări au participat la parada Zilei Victoriei din Rusia în mai 2025.

Lavrov s-a referit la declarațiile repetate ale lui Vladimir Putin, spunând: „Suntem hotărâți, așa cum a subliniat în repetate rânduri președintele Federației Ruse, să căutăm o soluție diplomatică la criza ucraineană”.

Potrivit ministrului rus de Externe, dacă se analizează evoluția crizei din 2014 și, în special, după 2022, „nu a lipsit bunăvoința din partea Federației Ruse în ceea ce privește ajungerea la acorduri politice”.

Lavrov a acuzat, de asemenea, guvernele occidentale că au urmat aceeași tactică în ceea ce privește inițiativele propuse de partea americană. După cum a spus, „se comportă exact în același mod față de inițiativele promovate de administrația lui Donald Trump, încercând prin toate mijloacele să convingă administrația SUA să nu negocieze cu Federația Rusă”.

Rusia nu a primit niciun document după recentele discuții dintre SUA și țările europene cu privire la Ucraina, a mai spus Serghei Lavrov.

O nouă rundă de discuții între oficialii SUA și Kiev a avut loc la sfârșitul săptămânii, pe fondul unui nou efort diplomatic de a asigura un acord de pace în Ucraina.

Nu a fost anunțat niciun acord, dar discuțiile vor continua, potrivit Ucrainei.

Cu toate acestea, în conferința sa de presă anuală, Lavrov a declarat că Moscova nu a primit încă niciun document ca urmare a discuțiilor.

Von Der Leyen anunță un împrumut de 78 de miliarde de lire sterline pentru Ucraina într-un mesaj „dur” adresat Rusiei

Europa va rămâne alături de Ucraina „până când va exista o pace justă și durabilă”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțând un împrumut de 78 de miliarde de lire sterline pe o perioadă de doi ani pentru această țară, informează Sky News.

Adresându-se liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos, Ursula von der Leyen a declarat că Rusia nu dă „niciun semn de încetare” a războiului împotriva Ucrainei, la aproape patru ani de la începutul invaziei.

„Rusia își intensifică atacurile, ucigând civili în fiecare zi, chiar în acest moment”, a spus ea.

„Cu toții ne dorim pacea pentru Ucraina. Recunoaștem rolul președintelui american Trump în promovarea procesului de pace și vom colabora foarte strâns cu Statele Unite”, a declarat von der Leyen în cadrul forumului.

