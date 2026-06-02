Exclusiv Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea”

Octavian Ursu a câștigat alegerile in Görlitz, Germania - FOTO: Facebook

După ce l-a învins pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel, și a obținut al doilea mandat de primar al orașului Gorlitz, germanul de origine română Octavian Ursu a spus că în cei șapte ani petrecuți în fotoliul de edil a reușit să implementeze o serie de proiecte importante pentru oraș. Într-o intervenție la Digi24, Ursu a dezvăluit că, în timpul campaniei electorale, partidul de extremă dreapta a încercat să folosească împotriva sa originea românească.

„Eu sunt de șapte ani primar aici în orașul Gorlitz și în acest timp am reușit să implementez o serie de mari proiecte în orașul nostru. Cred că au fost argumente care au avut o anumită influență la alegeri, pe de o parte, iar pe de altă parte am fost susținuți și de alte mișcări politice, de alte partide de aici”, a spus acesta.

Întrebat cum s-a desfășurat campania electorală și dacă a cântărit faptul că nu este neamț în totalitate, Octavian Ursu a explicat: „În campania electorală sigur că a contat acest aspect. Partidul de extremă dreaptă a încercat să facă facă publicitate cu originea mea în mod negativ. Sigur că da, dar majoritatea a hotărât altfel și mă bucur de acest fapt. Majoritatea s-a hotărât pentru acest curs european pe care îl reprezint aici, în oraș. Orașul nostru este un oraș împărțit, este la granița cu Polonia, parte se află în Germania, o parte se află în Polonia și eu am intensificat relațiile cu partea poloneză și chiar am o relație foarte prietenoasă cu colegul meu din Polonia, primar, și avem o serie de proiecte pe care le urmărim împreună”.

Referitor la popularitatea în creștere a AfD, primarul reales al orașului Gorlitz a afirmat: „Aceste partide de extremă dreaptă susțin partea Rusiei, au orientare foarte naționalistă și au un fel de regret al timpurilor trecute. E foarte surprinzător. Există acest regret, care este un fenomen pe care îl întâlnim în toată Europa și în țările foste din fostul bloc de est, în special. Deci sunt fenomene foarte asemănătoare și cred că nu putem face ceva împotriva acestui fenomen numai dacă rezolvăm problemele de zi cu zi ale cetățenilor”.

Povestea sa în Germania a început în 1990, după absolvirea Conservatorului. 

„Am venit în anul 1990, după ce am studiat la Conservator în București și nu aveam de gând să rămân pentru mult timp aici, în Germania. Am cunoscut-o pe viitoarea mea soție și încet-încet am intrat și în politică. Am fost întrebat dacă aș dori să candidez pentru consiliul municipal și am fost ales în consiliul municipal, am preluat conducerea partidului la nivel local. Am fost deputat în Parlamentul landului și de șapte ani sunt primar aici, în oraș. Am fost reales, așa că voi avea ocazia încă șapte ani să demonstrez ce putem pune la cale în mod pozitiv în orașul nostru”, a mărturisit el.

Candidat al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), Octavian Ursu  a obţinut 55,8% din voturi, învingându-l pe adversarul său Sebastian Wippel, de la AfD, care a primit 44,2%. Victoria sa a fost salutată de primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care a descris rezultatul drept „o victorie a valorilor europene”.

