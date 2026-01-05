Primele 72 de ore ale anului 2026 par a fi preludiul unui an memorabil. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost înlăturat de la putere într-o misiune demnă de un film, punând capăt unui regim marcat de corupție și trafic de cocaină în mai puțin de 30 de minute, scrie analistul italian Emanuel Pietrobon, specializat în geopolitică, război hibrid, America Latină și spațiul post-sovietic, într-o analiză publicată în The Moscow Times.

Cu Maduro acum închis în SUA și fără șanse de a fi eliberat în curând, președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu o dilemă geopolitică care îl obligă să se gândească la ceea ce dorește cu adevărat de la Venezuela și America Latină.

Chiar dacă Donald Trump și cei mai apropiați colaboratori ai săi au încercat să explice Operațiunea „Absolute Resolve” ca fiind epilogul necesar al unei dispute privind exploatarea resurselor și traficul de droguri pe care diplomația nu a putut-o rezolva, adevărul este altul. Trump l-a înlăturat pe Maduro din cauza legăturilor sale strânse cu Moscova, Beijing și Teheran, a căror influență Washingtonul dorește să o elimine în emisfera vestică protejată de Doctrina Monroe.

Trump nu a binecuvântat „Absolute Resolve” din cauza presupusei implicări a lui Maduro în traficul ilegal de fentanil, care este în esență o afacere sino-mexicană, și nici nu i-a scris un destin în stilul lui Manuel Noriega pentru a pune mâna pe aurul negru al țării. O influență mai mare în industria petrolieră este doar un bonus.

Putin ar putea fi tentat să-i ofere lui Trump o ieșire completă a Rusiei din America în schimbul împărțirii Ucrainei. Dar beneficiile pe termen lung ale unui astfel de pact sunt învăluite în incertitudine.

De când Hugo Chávez a preluat puterea în 1999, Rusia a vândut arme și echipamente militare în valoare de peste 20 de miliarde de dolari către Venezuela. Moscova a avut permisiunea de a menține o rețea de spionaj nedeclarată în țară și a fost invitată de mai multe ori să construiască sau să administreze o bază navală în sudul Caraibelor.

Mai mult, corporațiile rusești au beneficiat mai mult decât oricine altcineva de privilegiile acordate de liderii venezueleni, cum ar fi parteneriatul de exploatare petrolieră PDVSA-Roszarubezhneft în valoare de 600 de milioane de dolari, pe care Maduro l-a prelungit cu încă 15 ani cu doar câteva săptămâni înainte de căderea sa spectaculoasă.

Din perspectiva Rusiei, sunt în joc atât de multe interese diverse, încât a nu face nimic pentru a păstra această relație specială ar însemna a pierde totul. Nu este vorba de un joc de noroc, ci de șah. Nu este vorba de a-l salva pe Maduro de soarta sa deja scrisă, ci de a înțelege ce trebuie făcut în continuare cu Venezuela, având în vedere că gestionarea defectuoasă a acestui dosar delicat ar putea avea repercusiuni grave asupra Cubei și Nicaraguei.

Venezuela chavistă a furnizat ambelor țări tot ceea ce aveau nevoie, de la alimente la petrol, încă de la începutul anilor 2000. Dacă Venezuela ar suferi o schimbare completă de regim sau ar rupe legăturile cu Cuba și Nicaragua, guvernele revoluționare ale ambelor țări ar putea pur și simplu să implodeze. Trei dintr-o lovitură.

Printr-un efect de domino, Washingtonul ar putea restabili hegemonia regională în emisfera vestică. Între timp, Rusia, China și Iranul și-ar pierde avanposturile – și, odată cu ele, una dintre cele mai importante surse de influență asupra Statelor Unite.

Având în vedere interesele în joc, este puțin probabil ca Rusia să adopte o abordare de așteptare, care ar pune în pericol sfera sa de acțiune construită cu multă trudă în America, provocând potențial un regres care ar putea dura un deceniu pentru a fi inversat. Prin urmare, nu este o ficțiune politică să ne imaginăm că Rusia a prevăzut „Absolute Resolve” și a permis să se întâmple, lucrând în liniște în culise la un scenariu post-Maduro.

Vladimir Putin știa că nu poate împiedica desfășurarea operațiunii „Absolute Resolve”. Efortul imens necesar pentru războiul istovitor din Ucraina nu permite realocarea resurselor către teatre de operațiuni de rangul doi sau trei, așa cum demonstrează clar Siria. Și chiar dacă Rusia ar fi avut ocazia să o oprească, rămâne de văzut dacă ar fi ales să o facă. Contrar credinței populare, Putin nu îl plăcea și nici nu îl respecta pe Maduro, pe care îl percepea ca un partener grotesc, kitschos și nesigur – exact opusul predecesorului său, Chávez.

În timp ce președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a intervenit pentru a apăra interesele Turciei în Venezuela, care ar fi fost puse în pericol de o schimbare completă a regimului, Putin nu a intervenit pentru a media sau a-l salva pe Maduro, deoarece îl considera mai degrabă o povară decât un atu. Poate că absența Rusiei în lunile care au precedat căderea lui Maduro a avut mai puțin de-a face cu războiul din Ucraina sau cu visul lui Trump de a soluționa competiția dintre marile puteri Rusia-China-SUA și mai mult cu existența unui plan B.

Într-adevăr, în anii care au urmat tulburărilor civile conduse de Juan Guaidó – pe care Maduro a reușit să le suprime cu ajutorul consilierilor și mercenarilor ruși specializați în contrainsurgență – Kremlinul și-a aprofundat legăturile cu Ministerul Apărării din Venezuela, recunoscându-l ca singurul deținător real al puterii în țară.

Nicio altă instituție nu contează. Armata a fost cea care l-a boicotat pe Chávez în anii 1990, pentru ca apoi să-i permită să ajungă la putere după revoltele din 2002. Armata ar fi putut să-l înlăture pe Maduro în timpul scurtei perioade de putere a lui Guaidó, dar a ales în cele din urmă să nu intervină. Și tot armata ar fi fost cea care l-a predat pe Maduro lui Trump, permițând executarea planului „Absolute Resolve” și eliberând guvernul de o prezență care devenise din ce în ce mai incomodă.

Odată cu înlăturarea lui Maduro, Putin a pierdut un prieten, dar își păstrează în continuare influența crucială asupra Venezuelei. Liderul rus va folosi acum această influență pentru a convinge armata venezueleană să respingă o tranziție democratică supravegheată de SUA.

Cel mai probabil, forțele armate venezuelene vor adopta o abordare mai pragmatică și mai prudentă față de marile puteri mondiale, favorizând echilibrul în detrimentul aliniamentului. Rămâne de văzut dacă Trump va accepta un astfel de rezultat, având în vedere poziția sa clară că America este interzisă adversarilor.

Emisfera vestică a devenit un câmp de luptă central în competiția dintre marile puteri. Rusia se străduiește să concilieze nevoile imediate – încheierea războiului din Ucraina – cu calculele pe termen lung, păstrând avanposturi strategice în regiuni îndepărtate.

Cu toate acestea, concentrarea intensă a lui Trump asupra Americii riscă să împingă Rusia în afara emisferei vestice, privând-o de a cincea coloană care ar putea fi activată pentru a perturba SUA în propria sa vecinătate. Mentorul lui Putin, Ievgeni Primakov – arhitectul conceptului de tranziție multipolară – nu ar fi deloc încântat să vadă că elevul său permite un astfel de rezultat.

Din acest motiv, deși viitorul Venezuelei rămâne incert, un lucru este la fel de sigur ca răsăritul soarelui: jocul este departe de a se fi terminat.

