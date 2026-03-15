Ofensiva de primăvară a Rusiei s-a împotmolit. „Toate acțiunile lor sunt la fel. Nu pot străpunge nicăieri”. Care e noua tactică

Serviciile de informații ucrainene avertizează că Moscova ar putea încerca în continuare noi ofensive către Zaporizhzhia, Pokrovsk și Huliaipole, în ciuda recentelor eșecuri de pe câmpul de luptă.

Ofensiva de primăvară planificată de Rusia nu și-a atins până acum obiectivele, forțele ucrainene împiedicând străpungeri la scară largă și distrugând cantități semnificative de echipament rusesc, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

În declarațiile făcute jurnaliștilor, Zelenski a spus că trupele ruse nu au reușit să avanseze folosind vehicule blindate și au recurs, în schimb, la mici grupuri de infiltrare și la încercări constante de asalt de-a lungul unor porțiuni ale liniei frontului, potrivit Ukrinform.

„Campania de primăvară, așa cum fusese planificată, s-a înecat în această primăvară pentru ruși; ei nu au reușit să avanseze”, a spus Zelensky.

„Ei desfășoară acțiuni ofensive, dar toate sunt la fel. Nu pot străpunge nicăieri – le ardem echipamentul”, a adăugat el.

Tacticile de infiltrare înlocuiesc ofensivele la scară largă

Potrivit lui Zelenski, incapacitatea de a străpunge apărarea ucraineană cu forțe mecanizate a forțat trupele ruse să se bazeze pe operațiuni de infiltrare la scară mai mică, mai degrabă decât pe ofensive coordonate.

El a menționat că trupele ucrainene au continuat să respingă aceste atacuri pe mai multe secțiuni ale frontului, împiedicând Moscova să lanseze o operațiune majoră în ciuda asalturilor persistente.

„Războinicii noștri îi distrug”, a subliniat Zelenski.

Schimbarea desfășurării trupelor ruse

Zelensky a indicat succesele anterioare ale Ucrainei ca factor cheie în spatele avansului rus blocat, inclusiv operațiunile din jurul Kupiansk din 2025 și luptele recente din sudul Ucrainei.

El a spus că presiunea ucraineană a forțat Rusia să redistribuie unitățile între diferite sectoare ale frontului.

„Am văzut cum au început să mute trupe din direcția Donețk aici [spre sud], deoarece se temeau că Forțele Armate ale Ucrainei vor avansa mai departe de acei 430 de kilometri”, a explicat Zelenski.

Rusia încă pregătește noi ofensive

În ciuda eșecurilor, Zelenski a avertizat că Rusia nu a renunțat la planurile de a continua operațiunile ofensive.

Serviciile de informații ucrainene indică faptul că Moscova ar putea încerca noi atacuri în mai multe zone, inclusiv în direcțiile Zaporojie, Pokrovsk și Huliaipole.

„Toate acestea vor rămâne. După Kupiansk se vor retrage – și apoi vor dori din nou Kupiansk”, a remarcat Zelenski.

El a descris, de asemenea, activitatea rusă din regiunile Sumî și Cernihiv ca fiind în mare parte demonstrativă, mai degrabă decât parte a unui efort ofensiv serios.

„Ceea ce se întâmplă în regiunile Sumî și Cernihiv este doar un fel de demonstrație; nu există forțe acolo deocamdată”, a menționat Zelenski, adăugând că trupele ruse au fost redislocate din acele zone în Donbas și mai târziu mai la sud.

Planurile pe termen lung ale Rusiei

Zelenski a spus că briefingurile serviciilor de informații au dezvăluit hărți operaționale rusești care marchează teritoriile pe care Moscova intenționează să le captureze în următorii ani.

El a spus că aceste planuri indică faptul că Moscova nu are nicio intenție de a pune capăt războiului.

„Acest lucru arată că ei nu au absolut nicio intenție de a opri războiul”, a subliniat Zelenski.

„De ce reacționăm la cuvintele unui lider sau altul că Putin vrea să pună capăt războiului? El nu vrea asta. Altfel, hărțile sale ar arăta altfel”, a adăugat el.

Zelenski a susținut că investițiile continue ale Rusiei în producția de rachete, mai degrabă decât în infrastructura civilă, indică, de asemenea, pregătiri pentru un conflict prelungit.

Editor : Sebastian Eduard

